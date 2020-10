„O hattricku jsem vůbec nepřemýšlel. Po druhé brance jsem jen spoluhráčům oznámil, že se má psychika zlepšila o polovinu,“ smál se Zimčík.

„Prioritou bylo, abychom derby zvládli v náš prospěch. Jelikož jsme měli do té doby alespoň pět tutovek, tak by nás hodně mrzelo, kdyby to nevyšlo,“ přiznal zkušený útočník.

Sobotní trefy byly zcela odlišné. Poprvé se prosadil po rohovém kopu poté, co krátce předtím zahodil velkou šanci.

„Po výborném pasu Lukáše Kopeckého jsem v samostatném úniku totálně vyhořel v zakončení. Při rohu jsem poté na zadní tyči ještě rozdýchával předchozí příležitost a najednou mě trefil míč,“ byl překvapen kuriózním gólem.

Druhou trefu přidal po individuální akci hrajícího trenéra Lukáše Smyčka. Zimčíkovi už jen stačilo nastavit nohu. Nejvydařenější ale podle něj byla až poslední branka.

„Vynaložil jsem u ní hodně sil. Radim Bůžek mě vysokým nákopem hluboko za obranu vybídl ke sprintu. I když byl u míče dřív domácí brankář, tak i přesto jsem věřil, že se mu skákající míč nepodaří uhrát. Z následného souboje jsem vypíchl míč a z hranice rohu velkého vápna ho s velkým štěstím uklidil do brány,“ těšilo borce, pro kterého se jednalo o první hattrick kariéry v mužské kategorii.

Vydařený víkend se u Zimčíka neprojevil jen ve statistickém okénku.

„Den před zápasem se asi prozíravě vypálila čerstvá pálenka, takže myslím, že bude klukům chutnat,“ věří.

Alternativní volbu však kabina odmítla.

„Nabízel jsem i cenu v podobě vyhlášení sympatické tradice nejlepšího hráče, kde byly na výběr tři ryby, ale s díky odmítli, že by to neměli kde ugrilovat,“ popisoval dobře naladěný fotbalista.

Zatímco jeho spoluhráči se v uplynulém kole výrazně podíleli na destrukci Lukov 10:0, brankový účet Zimčíka zůstával nepopsaný. „Během prvních pěti kol si mě kluci dobírali, protože ví, že se mi obvykle střelecky daří.“

„Po Lukovu jsem úplně chtěl skončit. Prostě to byla bída, zmar a zoufalství,“ líčí s trpkým úsměvem.

Zimčík ještě do uplynulého měsíce působil v „A“, aktuálně sedmém týmu Krajského přeboru. „Po nepřesvědčivých výkonech a hlavně psychické stabilitě jsem se radši přesunul do B-týmu. V polovině září se nám narodilo druhé dítě. Nechtěl jsem všechno nechat na manželce a zbytečně se stresovat na dvou frontách. Už tak jsem nestíhal tréninky,“ uznal.

Ačkoliv 35letý útočník ve fotbale působí už od žáčků, na konec kariéry ještě nepomýšlí – především díky svému tátovi.

„Chci mu dopřát víkendovou dávku fotbalu, drží mě u něj. I když jsem prodělal tři operace kolene a jednu kotníku, tak jsem se vždy chtěl vrátit hlavně kvůli němu. Zároveň si přeji, aby mi pomáhal vychovat nového střelce z mého syna, který zatím vypadá po fyzické stránce velmi slibně,“ vkládá naděje do budoucnosti rodiny.

Zdeněk Zimčík kromě Napajedel prošel už jenom Baťovem, Malenovicemi a Otrokovicemi, kde v dorostenecké kategorii prožil nejlepší období kariéry.

„Hráli jsme druhou dorosteneckou ligu. Byli jsme neuvěřitelná parta. Zažili jsme hodně nepublikovatelných věcí. Trenér Ludvík Urban nás syčáky držel v lati a my jsme z toho drilu těžili další roky v mužích. Z daného období vzešla i naše celebrita Petr Suchoň, okolo které se motal náš mládežnický život,“ vzpomíná s úsměvem na moderátora Televizních novin na Nově.

„Už tehdy měl předpoklady na to, aby jednou někam dotáhl. Byl to bavič celého týmu. Mám na něj jen ty nejlepší vzpomínky," dodává Zimčík.