Rezervní mančaft Luhačovic vstoupil do podzimu dvěma vysokými výhrami nad Jaroslavicemi a Lačnovem , ve třetím kole prohrál na půdě Pasek. O dvě kola později možná překvapivě udolal Štípu 4:3 , kterou čtyřmi trefami srazil kanonýr George Amoako Danquah. I díky tomu obsadili B-tým z lázeňského města na podzim třetí pozici se ziskem 29 bodů.

Pane trenére, jaké máte dojmy ze zimní přípravy?

Proběhla skvěle, jsem s ní spokojený! Společně s áčkem máme za sebou soustředění v Brumově. Bylo to úplně výborné. Od prosince jsme sehráli několik utkání, ve kterých jsme to měli namixované s áčkem. Je fajn vidět, že kluci z béčka jsou schopni naskočit a také zaskočit za hráče z áčka. Daří se nám začleňovat hráče z dorostu, což nám dělá velkou radost. Někteří dokonce přeskočili béčko a měli by naskakovat za áčko.

Novým trenérem dorostu v Luhačovicích se stal Filip Bartoš. Klape vše, jak si představujete?

Vše včetně komunikace funguje skvěle. Filip se navíc stal hráčem béčka, jsme tak v dennodenním kontaktu. Ohledně naskakování hráčů a případných změn si vycházíme vstříc. Snažíme se to uzpůsobit tak, aby to probíhalo v rozumné míře.

Je někdo, kdo vás z mladých hráčů překvapil?

Pokud mám někoho skutečně jmenovat, tak je to David Starý. Nevyšel mu první přípravný zápas, společně s trenérem A-týmu Bernátkem (Martin Bernátkem) a zmíněným trenérem Bartošem jsme ho však podpořili. Zapracoval na sobě a neskutečně roste nahoru, jde u něj vidět velký progres. V dalších přípravných utkáních už byl nejlepším hráčem mužstva. Máme z toho obrovskou radost. Druhým hráčem, který nás pozitivně překvapil, je Dominik Rajznauer. Rovněž on už za nás naskočil do některých zápasů na podzim.

Proměnil se vám od podzimu kádr?

Na jaře bude de facto stejný. Pouze jsme přivítali staronovou tvář, kterou je zkušený Zub (Tomáš Zoubek). Musím říct, že se jeví velmi slibně. Další příjemnou záležitosti je návrat Michala Pijáka, krátký odchod mu prospěl. Mám z něho radost, rve se o pozici jedničky. Odchody jsme neměli, tým je stabilizovaný. Nikam nemusíme sahat. Zranění svalu pouze trápí Dominika Mejzlíka, občas naskakuje, občas ne.

Na podzim jste obsadili třetí příčku. Jaké máte cíle do odvetných bojů?

Hlavní je samozřejmě propojenost s mládeží a áčkem. Každopádně chceme hrát tak, abychom na konci sezony byli minimálně o jedno místo výše. Vždy mám takovou výzvu na tom být v další půl sezoně o něco lépe. Čekají nás však těžké zápasy. Vyhlížíme utkání s Pasekami, které nás čeká brzy (6. dubna – pozn. red.). Pozitivní pro nás je, že tento zápas budeme hrát doma.

Právě na první Paseky ztrácíte osm bodů. Myslíte třeba i na postup?

To už je spíše otázka na vedení. Áčko už máme v krajském přeboru, záleží, zda s béčkem chce hrát vyšší soutěž. Z pozice trenéra se samozřejmě chceme umístit co nejlépe. Vždy chceme vyhrávat a být úspěšní.