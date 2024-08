„V první řadě bych chtěl poděkovat manželům Křížkovým z Kašavy za super první pomoc pro našeho hráče,“ smekl asistent trenéra Všeminy Antonín Burša před rychlou reakcí hostů.

„V mužstvu naštěstí máme dva policajty, kteří ovládají první pomoc. Domácímu hráči okamžitě poskytli nejdůležitější ošetření, znehybněli mu nohu a stabilizovali,“ vylíčil hlavní kouč kašavského mužstva Pavel Studénka.

Zranění se událo nezaviněně, bez úmyslu. To potvrzují obě strany.

„Daný hráč to určitě nechtěl udělat. Jít však takto do souboje nohama napřed, to bych hned trestal červenou kartou. Takových zákroků už navíc před osudným zraněním bylo více na obou stranách, sami jsme do 23. minuty přišli o dva hráče,“ posteskl si domácí Burša.

„Je to osobní tragédie. Hráči šli do vzájemného souboje, sťukli se nohama. Určitě to nebylo úmyslné. Byla však z toho otevřena zlomenina. Ještě dnes chci do Všeminy zavolat, jak je na tom domácí hráč,“ měl jasno den po zápase hostující Studénka.

Všemina po utkání cítila menší rozladění. Možná i bezmoc.

„Myslel jsem si, že okresní přebor už je soutěž, která má trochu fotbalovosti. Každopádně všichni hráči na okresních i krajských úrovních by si měli uvědomit, že chodíme do zaměstnání, máme hypotéky, rodiny. Jde o to, abychom se zbytečně nekopali a nezraňovali,“ apeluje trenér domácích.

Že by se po nepříjemném zranění ještě pokračovalo? Na to v podstatě nikdo neměl myšlenky.

„Bylo to rozumné rozhodnutí. Kdybych měl mluvit za sebe, tak bych tento zápas, navíc v okresním poháru, ani nedohrával,“ říká pevným hlasem Pavel Studénka.

Hlavní je nyní co nejrychlejší rekonvalescence 37letého Foltýna. Ten si v minulosti zahrál za Slušovice nebo Nevšovou.

„Michalovi všichni přejeme, ať je brzy zdráv a vrátí se do normálního života s rodinou,“ přeje si nejen za celý tým Všeminy Antonín Burša.

„Snad bude co nejdříve v pořádku,“ dodává Studénka.

Zda se utkání dohraje v nejbližší době rozhodne STK.

KUDLOV PŘEKVAPIL LUHAČOVICE B. FAVORITÉ JINAK USPĚLI

Ve stínu této události se během uplynulého víkendu uskutečnily další čtyři pohárové duely. Už v sobotu si Kudlov, od nové sezony spojený s Březnicí B, poradil s rezervním mančaftem Luhačovic 3:2. Po poločase vedl už 3:0, hosty nezachránily ani dva pozdní góly střídajícího Bartoše.

V dalších zápasech roli favoritů potvrdily celky Valašských Klobouk, Jasenné a Jaroslavic. Tento týden ještě Horní Lhota/Dolní Lhota B přivítá Březůvky (pátek 18 hodin), Lípa vyzve Doubravy a Spytihněv hostí Žlutavu (shodně neděle 17 hodin).

Jaroslavice ve čtvrtfinále vyzvou Jasennou, o dalších kompletních dvojicích se teprve rozhodne. Úředním termínem bitev o semifinále je středa 28. srpna.

1. kolo okresního poháru

Výsledky

Kudlov/Březnice B – Luhačovice B 3:2 (3:0)

Branky: 6. Kurtin, 17. Sedláček, 41. Furmánek – 84. a 88. Bartoš.

Nedašov B – Valašské Klobouky 0:1 po pokutových kopech (3:5)

Všemina – Kašava 0:0 nedohráno ve 27. minutě

Pohořelice – Jasenná 2:4 (2:1)

Branky: 6. Hudák, 8. Sychra – 5. a 90. Zicha, 72. Smilek, 90+1 Sušeň.

Tečovice B – Jaroslavice 1:2 (1:0) po pokutových kopech. (3:4)

Branky: 15. Šidlík – 78. Kyncl.

Zbývající zápasy:

9. srpna, 18 hodin: Horní Lhota/Dolní Lhota B (IV. třída) – Březůvky (III. třída)

11. srpna, 18 hodin: Lípa (III. třída) – Doubravy (III. třída)

11. srpna, 18 hodin: Spytihněv (III. třída) – Žlutava (III. třída)