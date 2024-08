Valašské Klobouky (černé dresy) postoupily do semifinále okresního poháru.

Největším papírovým favoritem čtvrtfinále byli fotbalisté Valašských Klobouk. Tým okolo Marka Dubčáka na půdě Březůvek prohrával 0:1, ve druhé půli právě díky trefě bývalého útočníka Brumova vyrovnal. V penaltové loterii byli šťastnější hosté, kteří stejně jako proti Nedašovu B postoupili až díky pokutovým kopům.

„Proti mančaftům z nižších tříd to je vždy vyhecované – hrají důrazný fotbal, na krev. Březůvky byly nepříjemným soupeřem, v kádru mají šikovné kluky. Nějak jsme to odkopali na remízu, penalty jsou pak loterie,“ ví dobře předseda Valašských Klobouk Jaroslav Maňas, který do zápasu nasadil i hráče z béčka a dva dorostence.

„Naposledy ve Štípě remizovali 5:5, ze zápasu jsme měli respekt. Navíc nám chyběli někteří hráči. Celé utkání jsme přesto byli lepší. Posledních 15 minut prvního poločasu nám docházely síly, trochu jsem se obával, jak to ve druhé půli zvládneme. V závěru utkání jsme pak mohli vyhrát. V penaltách jsme nedali čtyři z osmi, dvakrát jsme přitom měli mečbol,“ posteskl si místopředseda Březůvek Marek Mikel.

Domácí fotbalisté měli jako třetí tým loňské III. třídy skupiny B možnost se porovnat s předním mančaftem okresu. Tuto soutěž mohli hrát, dvakrát v řadě však postup z nižší pozice nepřijali.

„Odmítli jsme to kvůli tomu, že nemůžeme střídat hokejově jako právě ve trojce. V některých jiných okresech to přitom jde. Těžko se s tím smiřujeme,“ posteskl si Mikel. „Kvalitu přitom na to máme. Opravdu tomu věřím, vždyť i Klobouky jsme potrápili!“

Zatímco pouť Březůvek letošním okresním pohárem skončila, Valašské Klobouky jsou krok od finále. To by se mělo uskutečnit na zlínské Letné.

„Zahráli bychom si na kvalitním trávníku, druholigovém stadionu. Určitě je to pro nás motivace, možná by přijeli i Kloboučané. Uvidíme, jak to bude vypadat na jaře, jestli se na semifinále sejdeme v plné síle,“ nedokáže odhadnout předseda Valašských Klobouk.

Aspirant na první místo v okresním přeboru se v semifinále představí na hřišti Kudlova. Mančaft ze III. B třídy si ve středu poradil s celkem Doubrav, přičemž po poločase prohrával 0:1. O obrat se ve druhém dějství postarali Jiráček a Bezruč.

JAROSLAVICE USPĚLY NA JASENNÉ

O Letnou se porvou také fotbalisté Jaroslavic. Předloňský účastník I. B třídy postoupil přes Jasennou, na jehož půdě zvítězil 2:1. Hosty v první minutě poslal do vedení Vrba, domácí ve druhém poločase srovnali díky Zichovi. Postup hostů minutu před koncem vystřelil 15letý dorostenec Hodgson.

„Vzali jsme to jako modelové utkání, nastoupili i hráči širšího kádru. Včetně dvou kluků ročníku 2009,“ přiblížil kouč Jaroslavic Miroslav Březina.

„Kluci k zápasu přistoupili výborně, vytvořili si spoustu šancí, bohužel je neproměnili. Soupeř hrozil z ojedinělých protiútoků, měl nebezpečné standardky. Po chybě našeho gólmana ze 40 metrů vyrovnal. Už jsme se připravovali na penalty, naštěstí jsme rozhodli v řádné hrací době,“ oddechl si Březina.

Letná je velké lákadlo i pro jeho mužstvo. Chybí k tomu jediný úspěšný duel.

„Další zápas v týdnu by teď už byl příliš. Jelikož se semifinále hraje až na jaře, tak jsme naše plány přehodnotili – mančaft má velkou motivaci dojít na Letnou,“ dodal Miroslav Březina.

O čtvrtém postupujícím se rozhodne příští středu. Spytihněv doma hostí Kašavu.

ČTVRTFINÁLE ZLÍNSKÉHO POHÁRU OFS

Kudlov/Březnice B – Doubravy 2:1 (0:1)

Branky: 74. Jiráček, 78. Bezruč – 30. Klein.

Březůvky – Valašské Klobouky 1:1, 4:5 po pokutových kopech

Branky: 11. Mlček – 51. Dubčák.

Jasenná – Jaroslavice 1:2 (0:1)

Branky: 77. Zicha – 1. Vrba, 89. Hodgson.