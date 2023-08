Fotbalisté Kašavy potvrdili suverénní vítězství v loňském ročníku III. třídy skupiny A, na úvod okresního přeboru vybrakovali půdu loni třetích Valašských Klobouků! Štípa ve šlágru kola nedala šanci domácí Návojné, první poločas vyhrála už 4:0! Jaroslavice po vysoké prohře s Luhačovicemi B tentokrát prohrály 2:7 ve Vysokém Poli. „Od loňského účastníka I. B třídy jsme čekali něco jiného. Výsledek je pro Jaroslavice ještě milosrdný, klidně jsme mohli dát 15 gólů," míní hráč domácích Luděk Doruška. Luhačovice B už v týdnu pod novým trenérem smetly nováčka z Lačnova 8:1

Fotbalisté Jaroslavic po sestupu z I. B třídy zažívají špatný vstup do okresního přeboru. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

JASENNÁ – ÚJEZD 2:3 (0:2)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Snažili jsme se hrát kombinační fotbal, soupeř nás však udolal dlouhými nakopávanými balony od stoperů a dlouhými auty. Za zápas měl snad 50 autů do našeho malého vápna, dvakrát jsme při nich propadli, na což jsme fotbalově nedokázali odpovědět. Byla to přetahovaná až do konce zápasu, v posledních minutách se nám bohužel nepodařilo vyrovnat."

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Pro Újezd šlo o první utkání nového soutěžního ročníku a na horké a těžké půdě v Jasenné jsme utkání zvládli hlavně výsledkově ale i herně na jedničku. Úvodních 20 minut jsme do puntíku plnili taktické pokyny a domácí tým do ničeho nepouštěli. Měli jsme územní převahu a nějaké náznaky šancí, které jsme ovšem k brance nedotáhli. Od půlky prvního poločasu se karta začala obracet a mírně lepším týmem byli domácí. Jenže ani oni ani my jsme do poločasu branku nedali. Ve druhém poločase už začaly padat branky, a i se objevilo mnohem víc brankových příležitostí. Hned v úvodu druhé půle jsme měli dvě obrovské příležitosti dát gól, nestalo se tak. Poprvé jsme udeřili až Štěpánem Kovářem po dlouhém autu navrátilce Ondry Častuli do naší sestavy. A za chvíli se situace opakovala a ze stejné standardky se znovu hlavou podruhé prosadil Kovář. Bohužel pro nás domácí po závaru před naší brankou dali kontaktní gól. Nám 13 minut před koncem vyšlo střídání, když Adam Karlík po minutě pobytu na hřišti zvýšil mazácky na 3:1. Jenže Jasenná zbraně nesložila a dala znovu kontaktní gól. Ale jelikož jsme podali po celý zápas výtečný týmový výkon, tak jsme utkání i přes pětiminutové nastavení dovedli do vítězného konce. Nutno podotknout, že zaslouženého, vzhledem k počtu šancí na naší straně, kdy jsme ještě dvakrát trefili tyče a nedali další obrovské šance. Pochválit chci celé mužstvo za předvedený výkon a vyzdvihnout výkon a návrat stopera Ondry Častuli, jehož přítomnost v defenzivě byla hodně znát a navíc měl dvě asistence při našich prvních brankách."

NÁVOJNÁ – ŠTÍPA 1:4 (0:4)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Absolutně jsme zaspali první poločas – chyběl nám pohyb, důraz, přesnost v přihrávce, Štípa byla daleko lepší. Projevilo se, že jsme neměli žádnou generálku. Jedním z rozhodujících momentů zápasu byla 20. minuta, kdy jsme nevyužili stoprocentní šanci, hosté naopak z protiútoku zvýšili na 2:0. Druhý poločas byl z naší strany o hodně lepší, do dalších utkáních máme na co navázat."

Matěj Velev, prozatímní trenér Štípy: „Štípa nastoupila do „prvního“ hraného utkání nové sezony v prakticky plné sestavě na půdě silného soupeře z Návojné. Za slunečného počasí jsme přijeli v dobré náladě a s velkou chutí osahat si v jakém rozpoložení do podzimu vykročíme. Začátek utkání jsme i k mému překvapení na horké venkovní půdě zvládli na výbornou (musím naše kluky pochválit). Dodržovali jsme taktické pokyny precizně, byli úspěšní v soubojích, aktivnější ve střelbě i počtu gólových situací a také v komunikaci na hřišti, proto tak první půle stanovila poměrně nečekané skóre a to 0:4. Po změně stran se aktivita domácích zvedla a hra se vyrovnala. Charakterizoval bych celé utkání tak, že domácí start zaspali, ale zároveň jsme byli efektivní ve středu hřiště, z čehož pramenilo tempo hry pod naší taktovkou a také obranná řada si počínala bez chyb. Vše korunovali naši střelci (Mezírka 2, Laciga, Holík Roman ml.), kteří si ve vyložených šancích poradili zkušeně a efektivně. Celý tým podal komplexně nadstandardní výkon a jsme tedy se startem sezony spokojeni."

NEDAŠOVA LHOTA – SLOPNÉ 0:0

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Byl to pro nás velmi ztrátový zápas, měli jsme ho ve své moci. Hodně jsme toho neproměnili, bohužel jsme neměli kýženého snajpra, který ještě nepřijel. Měl by však už být v týdnu. Obrovsky nám někdo takový chyběl, měli jsme vážně velké šance, nedali jsme tutovky. Připravili jsme se tím o body. Herně to nebylo vůbec špatné, vše suprové. Už v sobotu nás čeká těžký soupeř v Jaroslavicích, budeme bojovat, nemáme co ztratit. Můžeme jen získat!"

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Víceméně se hrálo remízové utkání, šance byly na obou stranách. Domácí měli asi tři vyložené příležitosti, brankář je však pochytal. Celkově se dostali do více jasných šancí. Herně to byl vyrovnaný zápas, remíza je zasloužená."

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – KAŠAVA 1:2 (0:1)

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Premiéra pro mě jako nového trenéra nedopadla dobře. Kašava hrála velmi intenzivně, agresivně, šlapala do toho, nedala nám ani centimetr. Nedokázali jsme si s s tím poradit, nemohli jsme hrát kombinační fotbal. Soupeř byl na tom velmi dobře, v osobních soubojích výborný, měl šikovné hlavičkáře, nakonec dal i gól. Ve druhém poločase jsme se do hry dostali někdy v 60. minutě, hosty jsme přehráli, trochu jim docházely síly. Šli do těžkého bloku, v devíti desíti lidech bránili. Měli však rychlého důrazného útočníka, do otevřené dal na 2:0. Pak jsme na ně přitlačili, dostávali se i do kombinací, naše mužstvo si vytvořilo málo střel na bránu, neměli jsme skoro žádné stoprocentní šance. Ještě jsme dali kontaktní branku, nedokázali jsme však už vyrovnat. Bylo to velmi bojovné utkání. Je to pro nás ztráta, doma by se mělo vyhrávat. Musíme jít dál."

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Hrál se vyrovnaný zápas velice dobré úrovně, vážně se mi líbil. Od začátku utkání jsme domácí napadali, znemožnili jsme jim přesné přihrávky. Byli jsme šťastnější v koncovce, vedli jsme 2:0. Domácí v posledních minutách snížili, pak jsme se začali bát o výsledek, výhru jsme však uhájili. V takovém výkonu chceme pokračovat. Všem hráčům bych rád poděkoval za vynikající zápas, vítězství je pro mě obrovské překvapením."

VYSOKÉ POLE – JAROSLAVICE 7:2 (3:1)

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „Jaroslavice byly úvodních 10 minut absolutně lepší – skvěle kombinovaly, měly dost šancí. Říkali jsme si, že jsme asi narazili. Pak však fyzicky odešli, u nás se projevilo, že dvakrát týdně trénujeme, hodně běháme. Zápas byl v naší režii, naši kluci si s nimi dělali, co chtěli, od loňského účastníka I. B třídy jsme čekali něco jiného. Výsledek je pro Jaroslavice ještě milosrdný, klidně jsme mohli dát 15 gólů, takový Martinus ve druhém poločase spálil hodně šancí. Za zmínku stojí gól hostů na 6:2, jejich borec (Jakub Hlavňovský) ze 30 metrů neskutečnou ranou vymetl šibenici."

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Do utkání jsme vstoupili výborně, přibližně po čtvrt hodině hry jsme vedli 1:0. Vše bylo v pohodě. Pak jsme po chybách brankáře dostali dvě branky, které nás srazily do kolen. Poločas skončil 3:1 pro domácí, ještě jsme mohli dostat více gólů. Vstup do druhého poločasu nám znovu nevyšel, obdrželi jsme branku ze 40 metrů. Měli jsme ještě nějaké šance, do zápasu jsme se už pořádně nedostali. Soupeř nás jednoznačně přehrál. Nebylo to ani tak o fyzické kondici, když se nedaří, každý krok je delší. Leží na nás deka, vstup do sezony a 13 inkasovaných branek ze dvou zápasů je katastrofální. Musíme udělat změny, ještě nám chybí nějací hráči. Někteří od nás chtějí odejít pryč, což ovlivnilo i přípravu."

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – SK ZLÍN 1931 2:4 (0:1)

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Ze zápasu jsem čekal bod, z prohry jsem zklamaný, Pasekám jsme byli vyrovnaným soupeřem, do dalších duelů je to pozitivní. Sice jsme prohrávali, hned zkraje poločasu jsme vedli 2:1. Za tohoto stavu jsme ještě měli dvě tři tutovky, které jsme nevyužili. Bohužel nám došly fyzické síly, soupeř měl na hřišti mladé kluky. Hosté byli lepší v koncovce. Hráčům bych i přes prohru rád poděkoval za výkon."

Jaroslav Novotný trenér Pasek: „Bylo to nervózní utkání, hlavně ze strany soupeře, upřímně netuším proč, pořád se jim něco nelíbilo, cítili se ukřivděni. Vždy se tam hraje těžko. Zápas jsme začali náporem, brzy jsme vedli, pak jsme neproměnili nějaké šance. Poločas tak i nakonec skončil. Kluky jsem nabádal, abychom i nadále hráli poctivě, zodpovědně, prakticky z ničeho jsme ale v pětiminutovce dostali dva rychlé góly. Zápas jsme mohli ztratit. Oklepali jsme se z toho, zápas jsme otočili. Rozhodla fyzická kondice i kvalita, naštěstí jsme zvítězili."

Středeční předehrávka: LUHAČOVICE B – LAČNOV 8:1 (5:0)