Tomáš Holík se k prvenství prostřílel díky 21 trefám. Hned za 24letým kanonýrem se umístil týmový kolega Lukáš Mezírka, který nasypal 17 gólů, stejně jako hvozdenský Marek Polách.

Skvělými čísly se prezentovali také Matěj Velev (Štípa), který za pouhých 384 minut vstřelil 7 gólů. Smeknout se rovněž musí před Martinem Horáčkem (Luhačovice B), 43letý borec na tuto metu dosáhl za 516 minut.

V průměru gól na zápas nejvíc úřadoval další luhačovický plejer – George Amoako Danquah. 28letý kanonýr se po příchodu z Holešova dosud neprosadil v prvním týmu, za rezervu však za 607 minut vsítil 12. gólů!

Celkově se na brankách podílelo 172 různých střelců.

TOP 15 střelců

1. Tomáš Holík (Štípa) 21 gólů

2. Lukáš Mezírka (Štípa) 17 gólů

3. Marek Polách (Hvozdná) 17 gólů

4. Patrik Naňák (Návojná) 14 gólů

5. Martin Martinus (Vysoké Pole) 14 gólů

6. Jáchym Gregor (Luhačovice B) 13 gólů

7. Pavel Elšík (Štípa) 12 gólů

8. George Amoako Danquah (Luhačovice B) 12 gólů

9. Michal Hyžík (Luhačovice B) 12 gólů

10. Štěpán Kovář (Újezd) 11 gólů

11. Jan Nahodil (Hvozdná) 11 gólů

12. Jakub Nevrlka (Valašské Klobouky) 11 gólů

13. Josef Řehák (Návojná) 10 gólů

14. Denis Zedník (Paseky) 10 gólů

15. Ondřej Šebák (Návojná) 10 gólů

Tomáš Holík v uplynulé sezoně okresního přeboru vstřelil 21 gólů. 24letý borec přitom naskočil jen do 16 zápasů. V průměru úspěšně pálil každých 70 minut. Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Karetní hříšníci

Žluté karty

Hned tři hráči v průběhu sezony devětkrát uviděli žlutý kartónek. Jen 1 256 minut na to potřeboval Jan Trnavský (Valašské Klobouky), o téměř 400 minut více Václav Srovnal (Hvozdná). K této dvojici se ještě přidal Petr Maňas z Újezdu.

Po sedmi žlutých mají Marek Ruman (Vysoké Pole), David Ritter (Návojná) a Filip Okál (Štípa).

Mezi šesti netrestanějšími borci jsou tak hned čtyři zástupci ze čtyřech nejlepších týmů soutěže.

Počet ŽK

1. - 3. Václav Srovnal (Hvozdná) 9

1. - 3. Jan Trnavský (Valašské Klobouky) 9

1. - 3. Petr Maňas (Újezd) 9

4. - 6. Filip Okál (Štípa) 7

4. - 6. David Ritter (Návojná) 7

4. - 6. Marek Ruman (Vysoké Pole) 7

7. - 8. Pavel Doruška (Vysoké Pole) 6

7. - 8. Tadeáš Švach (Slopné) 6

Červené karty

Pochopitelně se také červenalo. Hned dvakrát byli vyloučení Pavel Elšík ze Štípy a Jindřich Hrnčiřík z Újezdu. Předčasně pod sprchy muselo jít 17 hráčů.

Nejvíce ČK

1. - 2. Pavel Elšík (Štípa) 2

1. - 2. Jindřich Hrnčiřík (Újezd) 2

Jindřich Hrnčiřík (žlutý dres) vyfasoval dvě ČK. Obě na podzim, vždy po dvou ŽK.Zdroj: Deník/Radek Štohl

Počet hráčů

Předchozí sezona měla jen 12 účastníků, přeseto do ní zasáhlo hned 324 hráčů, každý tým tak v průměru nasadil 27 borců. Dalších 15 bylo připraveno na lavičce v případě potřeby. Včetně trenérského dua Radek Kolařík (Slopné) nebo Petr Zicha (Jasenná). Ani oni však do zápasů nezasáhli.

Nejstarší hráči

Do minulého ročníku naskočilo 13 hráčů narozených v 70. letech 20. století. Tím nejstarším byl na konci května 51letý Josef Fojtů z Vysokého Pole. Na hřišti Slopného naskočil v 89. minutě, těsné prohře 0:1 nezabránil. O dva zápasy více absolvoval 49letý Martin Pešout z Poteče. Nejstarším skórujícím borcem se stal Milan Řezníček z Jasenné, který se trefil dokonce dvakrát. Poprvé rozhodl zápas v Poteči, krátce před 48. narozeninami pomohl k výhře proti Vizovicím.

Nejstarší hráči soutěže

1. Josef Fojtů (Vysoké Pole) – v době zápasu 51 let

2. Martin Pešout (Poteč) – v době zápasu 49 let

3. Milan Řezníček (Jasenná) – v době zápasu 47 let

Nejmladší hráči

Sázku na mládí zkusila řada klubů, do sezony zasáhlo hned 10 hráčů narozených v roce 2007. Nejvíce zápasů absolvoval teprve 15letý brankář Vysokého Pole Ondřej Fojtů, který naskočil do 16 zápasů, sezonu však začal už ve 14 letech! Jen o utkání více odehrál Tadeáš Červenka z Poteče, jenž v lednu oslavil 16 let. Gólově se třikrát prosadil Adam Kišš z Hvozdné, jednou Vilém Libiger ze Štípy. Oba skórovali ve vzájemném zápase na konci sezony.

Nejmladší hráči, kteří v sezoně nastoupili

1. Ondřej Fojtů (Vysoké Pole)

2. Tomáš Latinák (Vysoké Pole)

3. Adam Kišš (Hvozdná)

15letý brankář Ondřej Fojtů (druhý zleva) naskočil do 16 zápasů. Zdroj: Zdeněk Rumplík

Železný muž

Absolvovat všechny zápasy v jedné sezoně? Leckdy nemožné. Nevynechat jedinou minutu? To už chce pořádně tvrdý kořínek. Zvláště, pokud trenéři v jednom zápase můžou využít pět střídání!

Ze 324 hráčů to dokázal jediný. Byl jím 38letý brankář Valašských Klobouk Petr Kolařík! Na stejný počin útočil další gólman Michal Machala ze Slopného. Do jednoho zápasu však naskočil jako hráč v poli, v onom utkání odehrál jen 61 minut. Z hráčů měl největší porci minut Michal Hlavička z Újezdu.

Nejvíce absolvovaných minut

1. Petr Kolařík (Valašské Klobouky) 1980 minut

2. Michal Hlavička (Újezd) 1977 minut

3. Štěpán Kovář (Újezd) 1971 minut

4. Lukáš Smilek (Jasenná) 1970 minut