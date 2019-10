Zdeněk Chytil, předseda TJ Sokol Tučapy: „V utkání jsme bohužel neproměnili několik velmi slibných brankových příležitostí a domácím naše obrana včele s brankářem, nedovolila skórovat. Domácí měli pár fotbalovějších momentů, ale nakonec byla remíza spravedlivá. O bodu navíc pro nás rozhodla až dvanáctá série pokutových kopů.“

Rozhodčí: Tříska. Diváci: 150. Záhlinice: Vaďura – Hejník, Paštěka, Rygál, Gallas, Jakvid, Šustek, Mrkvica, Malát, Motal (67. Bureš), Šenkyřík (69. Raška). Tučapy: Crhák – Snopek, P. Sedlařík (71. Greguš), Karol, T. Sedlařík, Kosek, Novák (59. Gába), Bryol, Bačík, Olša (46. Navrátil), Pumprla.

STŘÍLKY – NĚMČICE 3:4 (2:1)

Miloslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Odehráli jsme velmi dobré utkání proti kvalitnímu soupeři. Bohužel po závěrečném hvizdu přišlo velké zklamání, jak pro hráče, tak pro diváky, protože jsme nezískali ani bod. Hosté od začátku lépe kombinovali a z toho pramenily gólové příležitosti, které si po celé utkání dokázali vytvořit, ale většina z nich skončila na velmi dobře chytajícím brankáři Vitoulovi. My jsme bránili v hlubokém bloku a podnikali rychlé protiútoky, když jeden z nich proměnil po pěkné kombinaci Holub. Hosté po nedůrazu naší obrany vyrovnali, ale my po brance Petra Posoldy šli opět do vedení. Obraz hry se nezměnil ani ve druhém poločase. Jeden z protiútoků proměnil opět Holub a upravil stav utkání na 3:1. Za tohoto stavu se o střídání přihlásil Budík a nám se ho nepodařilo adekvátně nahradit. Soupeř dvěma rychlými brankami vyrovnal na 3.3. Za tohoto stavu jsme Nezdařilem orazítkovali tyč a vyhlížely penalty. Hosté však dvě minuty před koncem obrátili výsledek ve svůj prospěch a odvezli si všechny body.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Zápas jsme začali dobře po několika šancích se prosadil Kříž a v 16. minutě jsme se ujali vedení. Bohužel náš soupeř hned odpověděl a vyrovnal. Zápas byl pak v naší režii, a domácí čekali na své brejky. My jsme zahazovali jednu šanci za druhou, anebo byl na místě nejlepší hráč utkání soupeře - gólman. Pak přišel trest. Domácí využili ojedinělou šanci a do kabin se šlo za stavu 1:2. Druhý poločas začal stejně a po rychlé akci jsme prohrávali 1:3. Pak jsme provedli střídání, změnili postavení našich hráčů a během dvou minut nejdřív Mádr a pak Zlámal srovnali skóre. Pak byla hra otevřená a každý chtěl vítězství strhnout na svoji stranu. To se v závěru podařilo našemu Kadlecovi, který v 88. minutě rozhodl o našem vítězství. Klukům děkuji za bojovnost a za to že za nepříznivého stavu boj nevzdali.“

Branky: 19. a 56. Holub, 39. P. Posolda – 16. Kříž, 68. Mádr, 69. Zlámal, 88. Kadlec. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 80. Střílky: Vitoul – Jelínek, Hanák, M. Nezdařil, Elzner, Budík (65. Fila), T. Posolda, P. Posolda, K. Nezdařil, Kryštof, Holub. Němčice: Holiš – Mádr, Lejsek, Kříž (89. Roman Darebníček), Pospíšilík, Radim Darebníček, Olša, Kadlec, Zlámal, Holý, Darebník (61. Cejpek).

ZBOROVICE – SKAŠTICE B 2:1 PP (1:0)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Vzhledem k průběhu utkání je remíza zřejmě zasloužená, ale inkasovaná branka na konci samozřejmě zamrzí. Náplastí pro nás je alespoň zlomení penaltového prokletí.“

Vojtěch Menšík, as. trenéra Skaštic B: „Celé utkání se odehrávalo s minimem šancí na obou stranách. Naše mužstvo lépe kombinovalo, mělo míč častěji na svých kopačkách, ale ve 36. minutě, opět z velké dálky, domácí vystřelili z přímého kopu a za pomoci silného větru dali úvodní branku. Ve druhém poločase se obraz hry vůbec nezměnil. Domácí spoléhali na rychlé brejky a poctivě bránili. Z našeho snažení jsme pouze nastřelili tyčku. V 87. minutě si na centr za obranu naběhl Frýdl a srovnal.“

Branky: 36. J. Štěpánek – 87. Frýdl. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 80. Zborovice: Kocourek – Havránek (67. Hanák), Novák, Poledňák, M. Štěpánek, Šumbera, J. Štěpánek, M. Šprňa (85. Buksa), Vybíral, Kojetský (65. J. Šprňa), Střelec (46. Janča). Skaštice B: Vymětal – Janalík, Bubla, Škrabana, Frýdl, Icela, Rosecký (82. Hyánek), Menšík, Uličný (76. Navrátil), Pitron, Ježák (67. Brada).

LUTOPECNY – KOMÁRNO 1:4 (1:2)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Hosté se hned ve 3. minutě po naší chybě v bránění dostali do vedení. Pro naše mužstvo to byl šok, ale celkem rychle jsme se vzpamatovali, snažili se hrát kombinační fotbal s rychlým přechodem do útoku. Šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Další šok přišel v závěru prvního poločasu, kdy jsme při rozehrávce doslova namazali soupeři do brejku a ten naší nabídkou nepohrdl. Těsně před přestávkou jsme snížili z penalty a vrátili se do zápasu. Ve druhém poločase naše mužstvo pokračovalo v kombinační, nátlakové hře, ale branku jsme opět nedali. Pak přišla opět naše velká chyba v rozehrávce a pro hosty opět nebyl problém vstřelit branku. Za chvíli po centru do našeho pokutového území naší hráči slyšeli zapískání a v domnění, že pískal rozhodčí, chytili míč do ruky. Ovšem on tvrdil, že nepískal, a tak se kopala penalta, kterou hosté odskočili na rozdíl tří branek, a to byl pro nás definitivní konec. Už jsme se na nic nezmohli. Hosté spoléhali na rychlé protiútoky do naší otevřené obrany, ale skóre se už nezměnilo.“

Jaromír Gadas, ved. mužstva Komárna: „Úvod zápasu nám vyšel na výbornou a brzo jsme šli do vedení, když Klas krásným lobem vybídl ke skórování Václavka, který překonal vybíhajícího brankáře. Domácí se snažili hrát na rychlé brejky a k tomu jim pomáhal i silný vítr, který nakopnuté míče ještě umocňoval. Blízko k vyrovnání byli domácí po rychlé akci, ovšem z bezprostřední blízkosti ani nadvakrát nepřekonali Šindelka, který vytáhl dva výborné zákroky. Soupeř hrál moc profesorsky a my jsme je důrazně napadali, z čehož se narodila druhá branka, když míč vypíchl na hranici pokutového území Lukáš a přesnou střelou zvýšil naše vedení. Domácí se dočkali snížení po sporném pokutovém kopu. Ve druhém poločase jsme chtěli i nadále hrát naši hru s kontrolou středu hřiště a napadáním. Třetí branku nám znovu darovali svým nedůrazem domácí zadáci a Václavek z blízka proměnil nabídku od Machače. Poslední branku zápasu vstřelil opět Václavek, tentokráte z pokutového kopu, když ragbyovým způsobem zachytil míč do obou rukou zmatený domácí hráč. Všem hráčům patří poděkování za bojovný výkon, asi nejlepší v probíhající sezóně.“

Branky: 42. Císař – 3., 54. a 64. Václavek, 38. Orel. Rozhodčí: Vybíral. Diváci: 80. Lutopecny: Večerka – Knapík (32. Scripnic), Šilhár, Novák, Uhrinovský (84. Jurtík), Jurásek, Hanzlík, Bartušek, Daněk (79. Vojáček), Císař, Vrzal. Komárno: Šindelek – Žejdlík, Orel, J. Machač, Václavek, Majkus, Klas (85. Orava), Lukáš (76. Fojtík), Kušík, L. Machač, Kopečný.

BŘEST – ŽALKOVICE 3:2 (2:1)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Po dlouhých letech jsme mohli sledovat vzájemný zápas dvou velkých rivalů. Atraktivní derby proti Žalkovicím moc fotbalové krásy sice nepobralo, ale o to víc si diváci určitě užili napínavý průběh, který tento zápas přinesl. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem. Dvakrát se brankově prosadil Bejdák. Větší spokojenost s první půlí kazí další neproměněné šance a hlavně inkasovaná branka po zcela zbytečné chybě v defenzívě. V nervózním druhém poločase se na hřišti přiostřilo, na což doplatil Jaroslav Šálek, který v 63. minutě viděl červenou kartu. Nabídnutou přesilovku hostující mužstvo rychle využilo a v 70. minutě vyrovnalo na 2:2. Naši hráči zaslouží za bojovnost a obětavost v závěrečné fázi duelu pochvalu. Museli se vypořádat nejen s dlouhou hrou v oslabení, ale také s dalšími komplikacemi při vynucených střídáních dvou klíčových hráčů. Odměna přišla v 90. minutě, když zápas rozhodl Jiří Štauber a výsledek zaslouženě překlopil na naši stranu.

Branky: 10. a 30. Bejdák, 90. Štauber – 29. a 70. Čevela. ČK: 63. J. Šálek (Břest). Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 121. Břest: Valoušek – Máša (46. Hudeček), M. Šálek, Koudelníček (61. Štauber), Konečný, Bejdák, Miklík (83. Hanák), J. Šálek, Trlica (75. Daněk), Látal (46. Juračka), Krejčíř. Žalkovice: Krejčí – M. Janečka, Mrázek, Čevela, Kojetský, Sedlář, Pluhařík (57. Otáhalík), V. Navrátil (88. Zapletalík), Horák, L. Navrátil, T. Janečka.

KVASICE B – LUBNÁ 0:1 (0:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Druhým zápasem během tří dnů pro nás bylo derby ve Kvasicích. Celkově byl zápas bez nějakých vážnějších šancí na obou stranách. Bylo to hodně o osobních soubojích. Až ve druhém poločase jsme se osmělili a začali domácím zatápět. Vyústěním byla branka Martina Ančince, která se v konečném zúčtování ukázala jako vítězná. Dnešní zápas jsme zvládli takticky a myslím si, že jsme byli o ten gól lepší. Opět jsme zvládli zápas bez inkasovaného gólu, čehož si cením.“

Branka: 75. Ančinec. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 220. Kvasice B: Nevařil – Pánek, Hrabal, Fagulec, Dočkal (47. Šupčík), Pospíšil (62. Janoštík), Foltýn, Zapletal, Ambruz, Majkrič (70. Daněk), Panák. Lubná: Marák – Drápal, I. Havlík, R. Havlík (5. Kocián, 66. Pospíšil), Rybenský, Scholz, Ančinec, Železník, Kašík (77. Bačinský), Horák, Chýla.

KOSTELEC U HOL. – POČENICE 2:1 PP (0:0)

Stanislav Juřena as. trenéra Počenic: „K utkání jsme zajížděli s jasným cílem bodovat, ale předvedená hra tomu ani zdaleka neodpovídala. Byl to zápas s minimem šancí, v němž náš výkon postrádal základní atributy vedoucí k úspěchu tj. nasazení, pohyb bez míče, nabídku, mezihru, řešení finálních přihrávek. Domácí srdnatě bojovali a v 51. minutě se po hrubce v naší obraně ujali vedení. Podařilo se nám poměrně rychle zareagovat, když zužitkoval snad jedinou pohlednou akci v 57. minutě skórující Pajgr, kterého důvtipně uvolnil Hrušák. V 84. minutě mohl zápas překlopit na naši stranu střídající žolík A. Barnet, ale v ideální pozici svou hlavičku neumístil mezi tři tyče. O konečném výsledku rozhodl penaltový rozstřel. Bod navíc si zaslouženě připsali hráči Kostelce.“

Branky: 51. Darebník – 57. Pajgr. Rozhodčí: Vymětal. Diváci: 100. Kostelec u Hol.: Nevřala – Odložilík, Přikryl, T. Marek, Dolák (46. Čuzy), R. Zmeškal, Šimčík (82. Skládal), Hradil, D. Marek (60. J. Zmeškal), Ragoš, Darebník. Počenice: Tesák – Hrušák, Zbořil, Novotný, Jánský (46. Pajgr), L. Niedermertl, Kunčar, Z. Niedermertl, Barnet, Štolfa, Batík.

Dohrávka 6. kola

LUBNÁ – KOSTELEC U HOL. 4:0 (0:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Utkání jsme zvládli poměrně dobře. V prvním poločase jsme neproměnili spoustu šancí. Na začátku druhého poločasu jsme dali dva rychlé góly a bylo v podstatě rozhodnuto. Za zmínku také stojí výstavní třetí branka, jejímž autorem byl Radim Havlík, který téměř z poloviny hřiště přeloboval vyběhnutého brankáře. Zápas jsme opět dohráli s nulou vzadu, takže panuje spokojenost. Zvítězili jsme naprosto zaslouženě.“

Branky: 46. Ančinec, 48. I. Havlík, 87. R. Havlík, 90. Bačinský. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 100. Lubná: Marák – Mynář, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský (53. Drápal), Scholz (75. Pospíšil), Ančinec (65. Bačinský), Železník, Kašík (59. Kocián), Horák (80. Dubina), Chýla. Kostelec u Hol.: Nevřala – Pospíšilík (76. Ragoš), Odložilík, Přikryl, T. Marek, Dvořák (32. J. Zmeškal), Čuzy, Dolák, R. Zmeškal, Hradil, D. Marek (69. Skládal).

1. Němčice 8 6 2 0 0 39:11 22

2. Lubná 8 6 0 0 2 24:11 18

3. Lutopecny 8 4 1 1 2 18:12 15

4. Žalkovice 8 3 2 0 3 14:17 13

5. Počenice 8 4 0 1 3 15:20 13

6. Skaštice B 8 3 0 3 2 27:13 12

7. Tučapy 8 2 3 0 3 11:14 12

8. Kvasice B 8 4 0 0 4 16:26 12

9. Záhlinice 8 3 0 2 3 12:15 11

10. Břest 8 3 0 0 5 12:15 9

11. Střílky 8 3 0 0 5 19:23 9

12. Komárno 8 3 0 0 5 16:20 9

13. Zborovice 8 1 1 2 4 11:21 7

14. Kostelec u Hol. 8 1 1 1 5 10:26 6

