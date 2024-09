JAROSLAVICE

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Včera jsem se byl na hřišti podívat, vizuálně je úplně v pořádku. Pokud nebude vydatně pršet, zítra normálně jdeme trénovat. Oproti Loukám je to sto a jedna.“

JASENNÁ

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Hřiště je u nás v pořádku. Včetně zázemí a areálu.“

KAŠAVA

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „U nás žádná hrůza nebyla, potok se nijak nezvýšil. Vše bylo v pořádku. Podle kluků jsme dokonce mohli odehrát i víkendový zápas.“

Martin Kováč, trenér Louk: „Je to smutný pohled. Bohužel se s tím ale nedá nic dělat, vodě nikdo neporučí. Ve finále jde pouze o hřiště, není to žádná lidská katastrofa. Jen se tam nějaký čas nebude hrát. Hlavní je, že všichni jsou zdraví. Takové záplavy nematuju, nikdy mě to takto neomezilo. Starší ročníky si vybaví 1997. Každopádně budeme muset hledat náhradní řešení. Věřím, že nám někdo vyhoví. Nechci předbíhat. Netuším, jak voda ještě bude kulminovat. Pak zjistíme důsledky a situaci vyhodnotíme. Hrát by se tady mohlo přibližně za měsíc.“

Areál ve fotbalových Loukách. | Video: Se souhlasem Michala Nováka.

LUHAČOVICE B

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Vypadá to dobře, byli jsme ušetřeni. Kabiny jsou netknuté. Pokud bude ucházející situace a zasvítí, mohli bychom trénovat i na trávě. Na víkend by vše mělo být tradičně připravené.“

NÁVOJNÁ

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „U nás je vše v pohodě. Srážky se nám vyhýbaly, na potoku vůbec nebylo poznat, že by pršelo. Kdybychom přimhouřily obě oči, tak by se o uplynulém víkendu i mohlo hrát.“

NEDAŠOVA LHOTA

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „U nás to proběhlo velice dobře, potok vedle hřiště se nevylil. Vody sice bylo dost, na trávníku ale nestála. O víkendu jedeme ven. Už teď bychom přesto mohli bez problémů hrát doma.“

POTEČ

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Sportovní hřiště v Poteči je sice v bezprostřední blízkosti místního vodního toku, ale jeho hladina během víkendu nedosáhla kritických hodnot průtoků, proto hrací plocha ani sportovní zázemí nebylo nikterak zasaženo. Hrací plocha je způsobilá k dalším zápasům i tréninkovým jednotkám.“

SLOPNÉ

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Hřiště máme na kopci, je dobře odvodněné. Menší kaluže jsou pouze v brankovišti. Vše je jinak v pohodě, měli bychom normálně hrát.“

ŠTÍPA

Martin Ráček, předseda Štípy: „Náš areál nestojí v záplavové lokalitě, voda se jím tedy naštěstí neprohnala. Nicméně fotbalové hřiště po porci 175 mm srážek k dnešnímu ránu je masivně podmáčené a nelze na něm bezpečně sportovat. Věřím, že nám pomůže drenážní systém, přesto ale nejbližší nadcházející mistrovské střetnutí našich mladších žáků tento čtvrtek je v ohrožení.“

ÚJEZD

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Vzhledem k tomu že v Újezdě je hřiště na kopci, tak u nás je vše bez problémů. Hřiště je pouze mokré po vytrvalých deštích, ale vzhledem k předpovědi počasí bude hřiště brzy hratelné. Rovněž areál je bez jakéhokoliv újmy.“

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Rohy hřiště máme pod vodou, je to tedy jen částečně. Pokud už nebude pršet, do víkendu by to mělo opadnout. Věřím, že to bude dobré. Kabiny a zázemí je naštěstí v pořádku.“

VYSOKÉ POLE

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „U nás je to bez problémů. Sice napadlo okolo 120 milimetrů srážek, hřiště však máme na kopci. Když je větší déšť, tak pouze na jednom místě stojí voda, je tam špatný podklad. Už ve středu by hřiště mělo být způsobilé.“