Radim Hnátek, činovník Ústí: „První poločas na těžkém terénu jsme drželi bezbrankový stav až do 32. minuty, kdy se hosté dokázali poprvé střelecky prosadit. Ve druhém poločasu jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, otevřeli jsme hru a Hutisko nás trestalo z rychlých brejků. V posledních zápasech nám příliš nefunguje hra dozadu, čehož zkušenější hosté dokázali náležitě využít. Po hodině dalo Hutisko třetí branku. Nám se podařilo snížit Valentou, navíc jsme mohli přidal další gól. ale závěr patřil hostím, kteří vstřelili dvě slepené branky a rozhodli tak o své vysoké výhře. Musíme se vrátit ke své zodpovědné hře dozadu, která nám přinášela výsledky v jarní části.“

Branky: 76. Valenta - 32., 57. Fiurášek, 80., 83. Adamec, 62. Poruba.

JABLŮNKA - BRANKY 2:3 na pen. (1:1)

Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnky: „Pro nás to byl nešťastný zápas, měli jsme trvalou územní převahu, ale brankář hostí podal vynikající výkon. Chytil snad pět vyložených šancí a podržel Branky i v penaltové loterii. Čekáme stále na návrat kanonýra Horáka, který nám v útočné fázi citelně chybí. Ztratili jsme doma zbytečně body a pokusíme se to napravit v příštím utkání v Zašové."

Simon Kocman, trenér Branek: „Zápas byl od začátku vyhrocený, sudí udělali spoustu chyb, ale mi jsme se s tím poprali. Dali jsme krásný první gól, když náš záložník přehodil gólmana skoro z půlky hřiště. Potom jsme dostali vyrovnávací gól po jasném faulu na našeho obránce. Po změně stran hráli domácí lépe, ale dál jak před šestnáctku, jsme je nepustili. Zanedlouho jsme po brejku šli Kovářem do vedení. Potom jsem poznal, jak rozhodčí tlačí domácí tým k výhře, když po sporném faulu kopali přímý kop a vyrovnali. Navíc jsme od 75. minuty dohrávali v devíti hráčích, ale bojovností jsme uhráli do 90. minuty remízu. Tím nechci říct, že domácí nehráli dobře, byli fotbalovější, ale mi jsme měli větší vůli. V penaltách už to byl vabank, ale podržel nás výborným výkonem gólman, který byl oporou v celém zápasu a v penaltách zneškodnil dva pokusy domácích a máme tak bod navíc.“

Branky: 11. Čůma, 75. Orság - 7. Vepřek, 51. Kovář.

LHOTA - HORNÍ BEČVA 1:0 (0:0)

Petr Orság, předseda Lhoty u Vsetína: „V souboji s Horní Bečvou se hrál poměrně slušný fotbal, i když s minimem šancí na obou stranách. My jsme v utkání představili novou akvizici, kterou je Mário Kovačík ze Semetína. A ten se hned prezentoval gólovou přihrávku na jedinou branku zápasu. Tu vstřelil v 71. minutě Vilém. Hosté měli dá se říct jedinou šanci, kdy po nástřelu před branku trefili tyčku. Závěr utkání jsme si už zkušeně pohlídali, kdy výborně zahrála obranná řada pod vedením Tomáše Juřici a soupeře do žádné šance nepustila. Tři body s kvalitním protivníkem určitě mají svoji cenu.“

Pavel Roman, hráč Hor. Bečvy: „Oba celky si příliš šancí nevypracovaly. V remízovém utkání tak rozhodla jediná trefa domácího Viléma. Nás může mrzet nastřelená tyč, když domácí si pak na konci výhru už pohlídali.“

Branka: 71. Vilém.

VALAŠSKÁ BYSTŘICE - ZAŠOVÁ 1:3 (1:0)

Libor Fusek, vedoucí Val. Bystřice: „První poločas jsme odehráli výborně a vypracovali jsme si řadu příležitostí. Vrábel nejdříve svůj nájezd neproměnil, ale reparát složil úspěšně ve 24. minutě a poslal nás do vedení. V dalších příležitostech se objevil Macháček. Hosté hrozili ze standardních situací a jednou hlavou trefili břevno. Klíčovým momentem utkání byla v závěru první půle situace, kdy se Vrábel s Macháčkem nedokázali prosadit v obrovské příležitosti. Smolný byl pro nás začátek druhé půle, kdy se míč od Štěpána odrazil do sítě. Poté začali úřadovat na hřišti rozhodčí a nařídili proti nám velmi přísnou penaltu. Na hřišti se zvýšilo napětí, k němuž přispěli hlavně rozhodčí, kteří neudělili červené karty za zmaření vyložených situací. V hektickém závěru přidali hosté třetí branku. Na konci už byla hra rozkouskovaná a příliš se nehrálo. Utkání by spíše slušela remíza, my jsme byli lepší v první půli, hostím patřila druhá polovina utkání.“

Branky: 24. Vrábel - 49. Štěpán, 63. Matůš (pen.), 75. Pobořil,

ZUBŘÍ - HUSLENKY 2:0 (2:0)

Martin Pavlíček, činovník Zubří: „Začátek duelu s Huslenkami jsme měli velmi dobrý, nejdříve skóroval po deseti minutách hry Polách a zanedlouho přidal druhou trefu Kantor. Hosté se v první půli na dostřel naší branky nedostávali. Své další možnosti jsme neproměnili, trefovali jsme jen tyče. Ve druhém poločasu jsme už nebyli tak aktivní a přizpůsobili jsme se hře soupeře. Utkání jsme tak v klidu dovedli do vítězného konce, mrzet nás mohou jen neproměněné šance. V brance se představila naše brankářská legenda Robert Jurajda a vychytala čisté konto. Hosté nás však v defenzívě příliš neprověřili. Byla to zasloužená výhra, o které jsme rozhodli již po dvaceti minutách.“

Jan Mazač, činovník Huslenek: „V oslabené sestavě jsme na zatím suverénní Zubří nestačili. V prvním poločase se projevila nesporná kvalita domácích, byli jesně lepším týmem a vytvořili si několik šancí, tu první proměnili už v 10. minutě a na 2:0 přidali o dvanáct minut později. Od další branky nás pak dvakrát zachránila tyč a tak stav 2:0 vydržel až do konce první půle. V druhém poločasu se hra opticky vyrovnala, i když si domácí ještě vypracovali nějaké příležitosti, tak dvoubrankový náskok pro domácí zůstal až do konce utkání.“

Branky: 10. Polách, 22. Kantor.

STŘÍTEŽ/HRACHOVEC B - LIPTÁL 11:0 (6:0)

Josef Mikulenka, předseda Stříteže: „O vítězi utkáni nebylo pochyb od druhé minuty, kdy jsme dali první branku. Hosté se v podstatě jen bránili a počítali inkasované branky. Nás ohrozili jen sporadicky, takže jsme si s chutí zastříleli a vylepšili naše skóre. Výborný výkon podal Martin Lušovjan, který kromě tří branek ještě na pět gólů přihrál a samozřejmě nesmím zapomenout na střelce Šebka, který mohl klidně vsítit daleko více gólů. Ale i tak jeho pět branek zaslouží pochvalu. Nováček z Liptálu nás příliš neprověřil. Vysoká výhra nás ale těší, víme však, že přijdou na řadu daleko těžcí protivníci.“

Branky: 2., 9., 53., 71., 87. Šebek, 4., 17., 78. Lušovjan, 26., 36. Kozák, 61. Bajar,

N. HROZ./VKK B - HOŠŤÁLKOVÁ 0:2 (0:0)

Tomáš Zetek, trenér Hošťálkové: „Po dnešním zápasu jsem spokojený s přístupem hráčů a samozřejmě vítězství bereme všemi deseti. Po úvodním oťukávání, kdy jsme museli opět změnit sestavu, když nám chyběla trojice základní sestavy Kubíček, Kotrla a Žamboch jsme se chvilku hledali. V prvním poločasu jsme dovolili domácím dvě šance ze standardních situací, ale brankář udržel čisté konto. My jsme měli také dvě možnosti, ale Dančák své šance vyřešil špatně, tak se šlo za stavu 0:0 do kabin. Druha půlka nám vyšla podle představ, dali jsme brzký gól Motykou a domácí pak k ničemu nepustili. Navíc po proměněné penaltě Peredajukem jsme už vedli 2:0 a mohlo to být i vyšším rozdílem, ale Peradajuk, Stodůlka, Pala a ani Ostřanský Matěj své šance nedali. Ale i tak vezeme vítězství, které bylo zasloužené.“

Branky: 48. Motyka, 60. Peredarjuk (pen.).

1. Střítež/Hrachovec B 5 5 0 0 0 29:4 15

2. Zubří 5 5 0 0 0 15:1 15

3. Horní Bečva 5 3 0 1 1 19:4 10

4. Hošťálková 5 3 0 0 2 11:10 9

5. Lhota 5 3 0 0 2 12:12 9

6. Branky 5 2 1 0 2 10:15 8

7. Jablůnka 5 2 0 1 2 15:12 7

8. Valašská Bystřice 5 2 0 0 3 14:15 6

9. N. Hroz./VKK B 5 2 0 0 3 8:9 6

10. Zašová 4 2 0 0 2 7:9 6

11. Huslenky 5 1 1 0 3 7:10 5

12. Ústí 4 1 0 0 3 11:20 3

13. Hutisko 5 1 0 0 4 7:17 3

14. Liptál 5 0 0 0 5 4:31 0

PETR KOSEČEK