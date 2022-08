ŠTÍPA – LUHAČOVICE „B“ 3:2 (3:2)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Luhačovičtí dojeli v oslabené sestavě, ale na průběhu utkání to nebylo nikterak znát. Oboustranně se jednalo o ofenzivní zápas, v němž se přelévalo skóre ze strany na stranu. Když ve 30. minutě byl rezultát 3:2 pro domácí, málokdo očekával toto finální skóre. Ve druhé půli se ovšem tempo utkání zklidnilo, domácí přes své šance skóre nenavýšili, a tak bylo o co hrát do posledních minut. Hosté se snažili, ale nakonec všechny tři body zůstaly ve Štípě, což se před zápasem sice předpokládalo, ale je třeba uznat, že hosté byli více než vyrovnaným soupeřem. Jak hostům, tak i domácím scházelo v základu zhruba půltucet hráčů, ale je to realita vesnického fotbalu a netřeba to dále zdůrazňovat, jak bylo v posledních regionálních komentářích dobrým zvykem. Závěrem přejeme Zděňovi Červenkovi přejeme brzké uzdravení.“

Branky: 10., 23. z pen. a 36. Mezírka - 15. Hyžík, 20. Horáček.

I. B třída - sk. B: Obrat Fryštáku řídil hattrickem Křenek