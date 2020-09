BRONISLAV ŽELEZNÍK, TRENÉR LUBNÉ: „Naše trápení bohužel pokračuje. Po velmi slabém výkonu jsme nechali všechny body soupeři. Kromě jediné šance a pár střel ze střední vzdálenosti jsme brankáře hostů v podstatě neohrozili. Byl to z naší strany zmar. Musíme se rychle oklepat a začít hrát zase poctivý fotbal.“

LUKÁŠ ŠOUSTEK, VEDOUCÍ BŘESTU: „Asi bychom museli zapátrat hluboko do minulosti, kdy jsme naposledy dokázali vyhrát v Lubné. Tentokrát se nám to konečně po dlouhé době podařilo, a to zcela zaslouženě. Zápas jsme zvládli po taktické i herní stránce výborně. Bojovný a koncentrovaný výkon celého mužstva podpořený bezchybnou defenzivou, proti které se silný domácí tým velmi špatně prosazoval. Naše mužstvo si naopak vytvořilo hned několik brankových příležitostí. Vítěznou branku vstřelil v 62. minutě Jan Látal, kterého vyslal do samostatného úniku přesnou přihrávkou Martin Šálek. Pojistku zařídil o patnáct minut později pohotovou střelou zpoza šestnáctky Petr Vyrobík. Jsme spokojení. Naše výkony mají stoupající tendenci.“

Branky: 62. Látal, 85. Vyrobík. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 41. Lubná: Marák – I. Havlík (80. Bačinský), R. Havlík, Rybenský (38. Palička), Kulcsár, Ančinec, Kašík, Chýla, Kocián (80. Bačinský), Běták, Ančinec. Břest: Hanák – Šálek, Koudelníček, Miklík, Konečný, Jaroslav Látal (90. Kouřil), Šálek (87. Josef Látal), Štauber (83. Hajdík), Trlica (73. Vyrobík), Karamon, Daněk.

KOMÁRNO – ZÁHLINICE 5:4 (2:3)

JAROMÍR GADAS, VED. KOMÁRNA: „Byl to zápas, který se musel divákům líbit. V našem kádru chybělo několik opor, avšak v improvizované sestavě jsme nechtěli nechat odjet soupeře s nějakým tím bodem. Již v první minutě šli do vedení hosté, když využili hrubé chyby našeho obránce a Paštěka s přehledem uklidil míč do sítě. My jsme vyrovnali po vyhraném souboji a důrazu navrátilce do sestavy Žejdlíka. Do vedení nás poslal hlavičkou nejmenší hráč na hřišti Kušík, když zužitkoval přesný pas Majkuse. Vedení nám však dlouho nevydrželo a zase se začínalo od začátku, když hosté využili zmatku v naší obraně. Do poločasu jsme ještě propadli po našem rohovém kopu a po faulu se kopala penalta, kterou proměnil kapitán hostů Paštěka. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe my a po zásluze jsme se znovu dočkali vyrovnání, když přesný centr uklidil hlavou do sítě Žejdlík. Pár minut poté jsme se podruhé v zápase dočkali vedení, když se k tyči trefil z přímého kopu Machač. Trochu klidu na naše kopačky nám dal pátý gól v soupeřově síti, když nepřesnou rozehrávku vystihl Hulman a pod padajícím brankářem nás poslal do dvoubrankového vedení. To nám však nevydrželo dlouho a přesnou střelou k tyči se prezentoval Dobosh. Závěrečná čtvrthodina přinesla spoustu příležitostí na obou stranách, ovšem skóre už se neměnilo a my si mohli po zápase pořádně zakřičet. Utkání plné osobních soubojů zvládl hlavní rozhodčí Voříšek naprosto s přehledem. Palec nahoru pro něj a naše hráče.

Branky: 22. a 48. Žejdlík, 27. Kušík, 55. Machač, 74. Hulman – 1. a 40. z pen. Paštěka, 37. Mingisultanov, 76. Dobosh. Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 50. Komárno: Kubját – M. Žejdlík, Orel, Kunz (72. Orava), J. Žejdlík (24. Pešout), Hulman, Majkus, Klas, Kušík, Pishta, Machač. Záhlinice: Vaďura – Motal (65. Jakvid), Dvořák, Rygál, Daněk, Matesko (46. Dobosh), Rusnok (75. Dosoudil), Paštěka, Šustek, Mingisultanov, Mrkvica.

POČENICE – ŽALKOVICE 0:3 (0:1)

STANISLAV JUŘENA, KAPITÁN POČENIC: „Po oboustranně opatrném začátku, se důležitou úvodní branku podařilo ve 24. minutě vstřelit hostům. Nehráli jsme vyloženě špatnou partii, kluci bojovali, ale když zkraje druhé půle v ideální pozici hlavou neuspěl Batík a na druhé straně se individuálně prosadil hráč Žalkovic, o dělbě bodů bylo rozhodnuto. Na Žalkovice jsme kvalitativně neměli, proto je jejich vítězství zcela zasloužené. Od výraznější porážky, nás výborným výkonem uchránil gólman Šesták. Naše aktuální rozpoložení je žalostné, decimují nás zranění a sestavu lepíme, jak se dá.“

JÁN HORKÝ, VEDOUCÍ TÝMU ŽALKOVIC: „Z naší strany vydařený zápas, ve kterém jsme až na úvodní pětiminutovku, měli neustálou převahu. Kluci místy předváděli krásné kombinace a dostávali se do šancí, které bohužel často nevyužívali. Tříbrankové vítězství venku se však počítá o to víc, že náš gólman udržel čisté konto.“

Branky: 24. a 73. M. Janečka, 69. Pospíšil. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 80. Počenice: Šesták – Hrušák (70. Jánský), Novotný (59. Zbořil), Juřena, Nidermertl, Kunčar, Vlha, Súkup, Barnet, Batík, Tesař (74. Cigánek). Žalkovice: Krejčí – T. Janečka, Pala, M. Janečka (83. Sedlář), Mrázek, Otáhalík (88. Vodica), Strnad, Pluhařík (63. Němčík), Netopil, Kojetský, Pospíšil.

TUČAPY – STŘÍLKY 1:4 (0:1)

MIROSLAV ROBOTKA, AS. TRENÉRA STŘÍLEK: „Vstup do utkání měli lepší domácí, lépe kombinovali ale nevytvářeli si brankové příležitosti. My jsme vyrovnali hru až ve druhé polovině prvního poločasu. Naše aktivita byla korunována penaltou, kterou bezpečně proměnil Tomáš Posolda. Vstup do druhého poločasu měli opět lepší domácí, nepouštěli nás z naší poloviny a svůj tlak korunovali vyrovnáním. Po vyrovnávací brance domácí dále útočili a snažili se vsítit vedoucí branku. Nám se podařilo vymanit z tlaku domácích, a rychlými akcemi si vytvářet brankové příležitosti. Jednu z nich proměnil Jakub Klem. Konec utkání patřil nám a Michal Hubr dvěma brankami upravil výsledek na konečných 4:1.“

Branky: 57. Bačík – 70. a 90. Hubr, 44. z pen. Posolda, 68. Klem. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 100. Tučapy: Greguš – Karol, Sedláček, Novák (62. Navrátil), Vaculík (88. Bryol), Plachý, Očadlík, Bačék, Barot, Machálek (72. Gába), Vedra (80. Crhák). Střílky: Maša – Posolda, Tomaštík (64. Kryštof), Blaž (57. Klem), Hubr, Holub, K. Nezdařil, Hanák, Elzner, M. Nezdařil, Hlaváč.

SKAŠTICE B - ZBOROVICE 3:4 PP (0:1)

LUKÁŠ MOTAL, TRENÉR MUŽSTVA SKAŠTICE B: „Zápas se musel divákům líbit. Padlo 6 branek plus další v penaltovém rozstřelu. V první půli jsme brzy inkasovali. Poté ale naši hráči byli v poli jednoznačně lepší, vytvořili si územní převahu, vypracovali i gólové šance, ale nedokázali jsme dostat míč do brány. Ve druhé půli se hra více vyrovnala. Hosté po celý zápas spoléhali na dlouhé nákopy na svého kanonýra Hanuse, který opět potvrdil, že mu stačí kousek volného prostoru k tomu, aby skóroval. Naše mužstvo, i když prohrávalo nic nezabalilo, bojovalo o body až do konce, a nakonec bylo odměněno. Za herní výkon zaslouží hráči pochvalu, jen potřebujeme pro příští zápas zlepšit zakončení.“

IVAN GRÖPL, AS. TRENÉRA ZBOROVIC: „Sešla se dvě mužstva z čela tabulky a na hřišti to bylo znát. Po celou dobu se hrál útočný fotbal se šancemi na obou stranách. V druhé půli jsme přece jen tahali za delší konec a vzhledem k vývoji zápasu, nás vyrovnávací branka v nastavení samozřejmě mrzí, avšak jsme pokorní, a i dva body z horké půdy Skaštic bereme.“

Branky: 71. Ježák, 79. Drábek, 90. Beneš – 5., 69. a 72. Hanus. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100. Skaštice B: Trampota, Štěpják, Menšík, Bubla, Oračko, Rosecký (64. Hyánek), Zaoral, Drábek, Škrabana (64. Beneš), Sova, Ježák (77. Pitron). Zborovice: Harásek, Švejcar (46. Novák), Štěpánek, Magna, Rychnovský (71. Mozga), Šumbera, Kojetský, Šprňa (78. Gröpl), Hanus, Bejdák, Krejčí.

LUTOPECNY - NĚMČICE 2:6 (0:2)

JOSEF POSPÍŠIL, PŘEDSEDA LUTOPECEN: „Máme nemocné a zraněné hráče, a tak do utkání museli nastoupit i dorostenci. Bylo vidět, že Němčice mají zkušené mužstvo, a ne náhodou jsou v čele přeboru. Většinu utkání měli míče na svých kopačkách, ale v obraně jim to trochu skřípalo. Bohužel jsme dvě vyložené šance nedali a hosté trestali do poločasu dvěma brankami. Hned zkraje druhé poloviny jsme snížili, ale hned zase inkasovali. To samé se za chvilku opakovalo. Když pak hosté odskočili na tříbrankový rozdíl, tak jsme již na zvrat

neměli hráčskou kvalitu ani síly. Opět se ukázalo, že naším největším letošním problémem je neproměňování šancí, protože utkání bylo hratelné. Znovu apeluji na hráče, že bez tréninku se okresní přebor hrát nedá, a to je ten rozdíl oproti loňskému podzimu.“

MICHAL ŠTĚPÁNEK, AS. TRENÉRA NĚMČIC: „Zápas jsme začali velmi ofenzivně a zapomínali jsme na brejky soupeře, které dvakrát vychytal gólman Mánek. V 33. minutě po levé straně zatáhl míč Mádr a jeho centr zakončil hlavou Kříž. Šli jsme do vedení. Před poločasem domácí zahráli rukou ve vápně a penaltu proměnil Zlámal. Ve druhém poločase domácí po dvou minutách snížili na 2:1, ale odpověď byla rychlá a za minutu jsme po brance Radima Darebníčka, opět vedli o dvě branky. Stejný scénář se opakoval o deset minut později, kdy domácí po penaltě snížili na 3:2 ale ihned jsme zvýšili Darebníčkem na 4:2. Za další dvě minuty po chytře zahraném trestném kopu, si domácí dali vlastní gól. Na konečných 6:2 upravil Kříž. Zaslouženě si odvážíme vítězství a 3 body.“

Branky: 47. Hanzlík, 56. z pen. Šilhár – 33. a 79. Kříž, 40. a 57. Zlámal, 49. Radim Darebníček, 59. vl. Novák. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 80. Lutopecny: Večerka – Knapík, Válek (73. Pospíšil), Šilhár, Novák, Uhrinovský, Dostálík (21. Palich), Hanzlík, Bartušek, Daněk (46. Králíček), Jurásek (59. Přecechtílek). Němčice: Mánek – Kříž, Nevřela (72. Roman Darebníček), Zlámal, Servus, Kadlec, Holý, Mádr, Vymětal, Radim Darebníček (77. Lejsek), Cejpek (46. Batoušek).

RYMICE - KVASICE B 3:4 (2:0)

MARTIN KAŇA, HRÁČ RYMIC: „První polovinu zápasu jsme ovládli víceméně s přehledem. Obranu jsme podchytili s pohodou na kopačkách a povedlo se nám pár útoků. Po 45 minutách nás hřál výsledek 2:0. Ve druhém poločase však přišla sprcha. Ke všemu ještě pěkně ledová. Dva góly inkasované během pěti minut a mohli jsme začít od začátku. Po těchto gólech přišel na hřiště dlouholetý kapitán Roman Fuksa a vstřelil těžce uvěřitelný a nádherný gól. V dalším průběhu zápasu jsme nezvládli pochytit několik akcí soupeře a utrpěli jsme další zbytečnou porážku.“

Branky: 25. Plhal, 33. Š. Kováč, 67. Fuksa – 51. a 80. Janoštík, 48. Majkrič, 51. Musil. Rozhodčí: Zájovský. Diváci: 75. Rymice: Tobolík – Medek, Petrskovský, Doležel (82. Kozubík), Matuška, Zapletal, Paták, Čada, Mlčák (54. Fuksa), Plhal, Š. Kováč. Kvasice B: Nevařil – Dvořák, J. Foltýn, Hrabal, Pospíšil (46. Samohýl), Šupčík (76. Skácel), L. Foltýn (46. Reiskup), Musil, Majkrič, Janoštík (84. Fišer), Ševela.

1. Němčice 6 5 1 0 0 27:7 17

2. Zborovice 6 5 1 0 0 24:6 17

3. Skaštice B 6 3 1 2 0 19:9 13

4. Žalkovice 6 3 1 1 1 21:9 12

5. Kvasice B 5 3 0 1 1 16:9 10

6. Střílky 6 3 0 1 2 16:15 10

7. Břest 5 2 0 1 2 9:8 7

8. Lutopecny 6 1 1 2 2 7:16 7

9. Tučapy 6 1 2 0 3 9:23 7

10. Komárno 6 2 0 0 4 12:17 6

11. Záhlinice 6 1 1 0 4 15:26 5

12. Počenice 6 1 1 0 4 10:21 5

13. Lubná 6 1 0 1 4 9:18 4

14. Rymice 6 0 1 1 4 12:22 3

