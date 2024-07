Tři týdny po závěrečném kole je vše jinak, mančaft z blízkosti Valašských Klobouk načne v soutěži sedmou sezonu. „Mohu potvrdit, že FK Poteč bude i nadále součástí nového ročníku OP Zlín. Naše mužstvo má potenciál, proto jsme nabídku přijali,“ vysvětlil Tvarůžek.

Sérii veletočů odstartovaly Doubravy. Vítěz III. třídy skupiny A se na rozdíl od šampiona béčka z Vizovic do okresu nepřihlásil. „Nikdo další postoupit nechtěl, všechny týmy to okamžitě odmítly. Silný oddíl přitom má Napajedla (B-tým loni skončil druhý ve III. třídě áčka). Postup nepřijaly ani Pohořelice,“ pátrá v paměti předseda STK Dušan Krajčovič.

Možnost zahrát si okresní přebor v minulosti například využily deváté Vizovice nebo šestý Lačnov. V obou případech to skončilo sestupem.

Účast v příštím ročníku 2024/2025 této soutěže nakonec odmítlo patnáct mančaftů – osm z áčka, sedm z béčka.

Jak předepisují stanovy, tuto příležitost ještě dostaly týmy na osmém místě loňských III. tříd. Pak už se STK obracelo na mužstva okresního přeboru – loni třináctý Lačnov se dobrovolně vzdal setrvání. To naopak přijala poslední Poteč.

Proč nakonec týmy účast v nejvyšší okresní soutěži zamítly?

„Jedním z důvodů jsou vzdálenosti a s ní spojené vyšší náklady. Přibližně polovina okresu to má blíže k Valašským Kloboukům a dalším týmům,“ poukazuje Krajčovič na Návojnou, Poteč nebo Nedašovu Lhotu.

„Některé týmy navíc mají menší počet hráčů. Když jich nemáte patnáct jistých, tak to není dobré. Ještě v den zápasu se poté často volá, kdo na zápas přijde, kdo ne,“ zmiňuje další potíže mužstev na nižších úrovních.

Najdete ovšem mančafty, které by účast ve vyšší soutěži zvážily. Avšak za stávajících podmínek platící pro III. a IV. třídu, tedy tzv. hokejového střídání.

„Mělo by to platit spíše u mládeže. Jelikož je však v těchto soutěžích hodně fotbalistů nad 35 let, tak jsme to povolili, aby kluby nezanikly. V okresním přeboru, nejvyšší okresní soutěži, k tomu ovšem nikdy nedojde!“ dodává Dušan Krajčovič.

Nová sezona okresního přeboru na Zlínsku začíná o víkendu 10. a 11. srpna. Loňský vítěz z Pasek bude naskakovat v I. B třídě skupině B, naopak sestoupily Louky. Druhým nováčkem jsou Vizovice.

Účastníci okresního přeboru 2024/2025

Louky

Jaroslavice

Návojná

Luhačovice B

Jasenná

Kašava

Valašské Klobouky

Poteč/Francova Lhota B

Újezd

Nedašova Lhota

Štípa

Vizovice

Slopné

Vysoké Pole