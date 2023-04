„Něco jsme si ale řekli v kabině a byť pro nezasvěcené osoby možná i herní rozestavení nebylo obvyklé, tak vše nakonec klaplo dle zamýšleného scénáře,“ radoval se Ráček. „Objektivně vzato je však výsledek utkaní pro hosty možná až příliš krutý,“ poukazuje na osm branek v síti hostujícího mančaftu.

Žádná vyčkávaná, oba týmy si to hned chtěly rozdat od prvních minut. Na úvodní branku zápasu se příliš dlouho nečekalo, padla už v deváté minutě, ve vápně úřadoval toto odpoledne třígólový Mezírka. „Pro nás to byl smolný zápas, hned na začátku jsme obdrželi blbý gól,“ posteskl si hrající kouč Návojné Martin Ptáček.

Hosté se okamžitě hnali za vyrovnáním. Brzy se dožadovali pokutového kopu, ten ale nepřišel. Kopali tak jen standardní situaci poblíž šestnáctky. „Byl tam faul metr ve vápně, rozhodčí to vytáhl ven. Přitom tam zůstala díra v zemi, což jsme i ukazovali,“ zlobil se Ptáček.

Pokračovalo se dále, hned z této situace mohlo být 1:1, hosté ale nastřelili jen břevno, o několik minut později další. „Domácí navíc jednou vykopávali míč z prázdné brány,“ popsal domácí Ráček.

Návojné při zakončení nebylo přáno, domácí naopak ve 25. minutě odskočili na rozdíl dvou branek, kdy se prosadil Šimek. „Hráli jsme se docela dobře, měli jsme vést 2:1. Místo toho to bylo 2:0 pro Štípu,“ posteskl si Martin Ptáček.

Šance Návojné za stavu 1:0 pro Štípu

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Aby toho nebylo málo, tak Návojné se zranil brankář. „Při gólu se srazil s jedním z hráčů, něco si udělal s kolenem. Sotva chodil, byl pomalu nepoužitelný.“

Štípa po herně vyrovnaném prvním poločase hned zkraje druhé půle výrazně přiblížila tříbodový zisk. „S výsledkem jsme ještě něco chtěli udělat, hned v první minutě druhého poločasu však ale obránce zahrál balon přímo na našeho zraněného brankáře. Toho předběhl domácí hráč, dostali jsme na 3:0,“ prohodil rukama Ptáček.

O minutu později střídal brankář hostů Jan Řehák. „Do branky šel snad až čtvrtý brankář, který spíše mává. Taktika se sesypala jak domeček z karet. Pomalu jsme to odchodili, domácí si dělali, co chtěli. Do konce zápasu nám to ještě napadalo.“

Štípa do konce zápasu vstřelila dalších pět gólů. „Na hřišti už existovalo jen jedno mužstvo, které si s chutí zastřilelo. Hattrickem se prezentovali Tom Holík s Lukášem Mezírkou, kterým zdatně sekundoval Marek Šimek,“ glosoval nadšený štípský Martin Ráček.

Domácí se díky skóre vrátili na čelo okresního přeboru, po 14 zápasech mají 33 bodů, druhá je Hvozdná. V neděli 30. dubna od 16 hodin hraje na půdě předposledního Slopné.

Třetí Návojná, která na Štípu ztrácí šest bodů, ve stejný termín a čas přivítá Hvozdnou. „Musíme se z toho otřepat. Je potřeba to odčinit,“ uzavírá Martin Ptáček, který bude postrádat gólmana Řeháka.

Okresní přebor, 15. kolo

ŠTÍPA – NÁVOJNÁ 8:0 (2:0)

Branky: 9., 76. a 79. Mezírka, 46., 57. a 87. T. Holík, 25. a 60. Šimek