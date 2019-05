Aleš Ráček, sekretář FK Štípa: „Ve Štípě se hrálo vcelku kvalitní utkání. Domácí Štípa opět skládala mužstvo na poslední chvíli, ale přesto sestava, kterou nasadil trenér domácích, odehrála kvalitní utkání, jen branku se nepodařilo vsítit, což hostujícímu mužstvu ano, a proto si odvážejí tři body. Branky si bylničtí fotbalisté rozložili do obou poločasů, kdy nejprve zavěsil Josef Lysák a ve druhém poločase navýšil vedení Jakub Sedlačík, Domácí mužstvo přes všechnu snahu a šance nevstřelilo branku, a proto je výsledek příznivý pro Bylnici.“

Branky: 32. Josef Lysák, 65. Jakub Sedlačík. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 123.

KOSTELEC – SEHRADICE 3:1 (2:0)

Petr Velikovský, hrající předseda klubu FC Kostelec: „Zápas jsme mohli rozhodnout mnohem dřív. Zbytečně jsme se strachovali o vítězství až do konce, Gól jsme dali hned v první minutě. Celý zápas jsme měli výraznou převahu. Drželi jsme míč, hosté hrozili z brejků. Po prvním poločase jsme vedli 2:0, ale klidně to mohlo být větším rozdílem. Sehradice ale krátce po přestávce po našem nedůrazu před brankou snížili a až do závěru to bylo otevřené. I když jsme stále měli převahu a kombinovali, Sehradice pořád cítily šanci a mohly klidně po nějaké akci vyrovnat. My jsme zápas definitivně rozhodli šťastným vlastním gólem.“

Branky: 1. Petr Dočkal, 16. Hynek Dvořák, 77. Karel Zavadil vlastní - 50. Jakub Vaculka. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 100.

SLUŠOVICE B – POZLOVICE 5:0 (3:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice B: „Na výborně připraveném hřišti byli prvních patnáct minut lepším týmem hostující hráči z Pozlovic, kteří několikrát ohrozili naši svatyni. Poté jsme se probrali a zbytek zápasu ovládli, jak v poli, tak i ve skóre. Nejprve se prosadil Plšek a poté dvakrát z nacvičeného rohu Povolný. Do druhé půle jsme naskočili aktivně a drželi soupeře v tlaku. V 62. minutě obešel dva bránící hráče i brankáře Tomáš Zbranek starší a bylo 4:0. Soupeř odpadl a my mohli nasázet další branky, ale výborný hostující brankář nám stál v cestě. Svoji chvíli slávy si zasloužil i náš navrátilec z Ameriky Peťa Mikšík, který se dostal za obrana a gólmana překonal originálním způsobem alá Karel Poborský a jeho nejznámějším golem tak stanovil konečný stav 5:0.“

Branky: 41. a 45. Ondřej Povolný, 33. Jan Plšek, 62. Tomáš Zbranek, 87. Petr Mikšík. Rozhodčí: Krajča. Diváci: 80.

MYSLOČOVICE – MLADCOVÁ B 2:1 (2:1)

Radek Klepal, místopředseda FK Mladcová: „Domácím jsme darovali tři body. Po většinu zápasu jsme měli převahu, téměř celý druhý poločas se odehrával na polovině domácích, ale s koncovkou jsme byli tentokrát na štíru. V první šanci se ocitli domácí, ale náš zastupující brankář Vaněk včasným vyběhnutím donutil domácího hráče střílet vedle. Ujali jsme se vedení po nedorozumění domácích a další možnosti jsme nevyužili. V polovině poločasu pak domácí po nepozornosti naší obrany otočili skóre. I nadále jsme se pak předháněli v zahazování šancí, v první půli dvakrát Matula, také dvě hlavičky Votavy minuly cíl. Ve druhém poločase vynikl v tomto ohledu Damborský, který ve stoprocentní šanci trefil gólmana, další střely zase netrefily branku. Bomba Veneného jen zatřásla břevnem, a tak jsme zůstali bez bodového zisku.“

Branky: 1. a 25. Dominik Gazdoš - 6. Dominik Matula. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 50.

NÁVOJNÁ – ÚJEZD 3:1 (2:1)

Ondřej Machač, sekretář Sokola Návojná: „Zase jsme hráli v jiné sestavě než před týdnem. Tak jsme ale utkání zvládli. Vyšel nám začátek, když jsme se prosadili hned ve 4. minutě. Surý utekl po lajně, nacentroval míč pod sebe a Naňák křížnou střelou k tyči poslal domácí tým do vedení. Hosté měli dvě šance, ale ani jednou netrefili branku. Šenkeřík pak proměnil penaltu po faulu na Rittera a bylo to 2:0. Hosté vzápětí skóre snížili, když se po centru trefil hlavou Vaculín. Byla to napůl chyba gólmana a napůl obránce. Zbytek první půle byl takový nemastný neslaný. Újezd nehrál moc dobře, my jsme se semkli a poločas uhráli. Po přestávce to bylo téměř bez šancí. Ve velkém vedru se hrálo spíš ve středu hřiště. Hosté před koncem nevyužili velkou šanci a my z protiútoku Naňákem zvýšili na 3:1. Nečekali jsme, že proti třetímu týmu tabulky, který na jaře hraje výborně, uspějeme. Pochválit musím kluky hlavně za výbornou obranu. Já jsem poprvé v životě nastoupil v brance a musím poděkovat hráčům přede mnou, jak to skvěle zvládli. Na mě skoro nic nešlo, neměl jsem těžký zákrok. Největší rozdíl byl právě v obranné hře. Naše výhra je zcela zasloužená.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Hodnocení bude úplně jednoduché. Hosté sice nastoupili k utkání v Návojné fyzicky přítomni a téměř v kompletní a úplné sestavě. Ovšem hlavami byli hráči úplně mimo a proto jejich kolektivní výkon byl jedna veliká tragédie. Nešlo to vůbec nikomu a tak nebylo divu, že aktivnější domácí šli zaslouženě do dvoubrankového vedení. Újezdu se po jedné akci podařilo Vaculínem hlavou snížit, když překonal domácího brankáře. To však bylo po hříchu všechno. Ani poločasová bouřka v kabině změnu v zápasu nepřinesla a sterilní hosté by branku nedali ani do půlnoci. To domácí v pohodě kontrolovali hru, a když k tomu ukázali hostům, jak se řeší brejkové situace a zvýšili na tři jedna, bylo o vítězi nedělního klání v Návojné rozhodnuto. Nutnou dodat, že domácí vyhráli naprosto zaslouženě.“

Branky: 4. a 82. Jaroslav Naňák, 22. Aleš Šenkeřík z penalty - 24. Přemysl Vaculín. Rozhodčí: Valenta. Diváci: 68.

NEDAŠOVA LHOTA – SLOPNÉ 3:2 NA PENALTY (2:2)

Josef Pagáč, organizační pracovník Nedašovy Lhoty: „Oboustranně vyrovnaný zápas, jak na branky tak herně. Lépe začali hosté ze Slopného, kteří už v 5. minutě šli do vedení. Vzápětí ale odpověděl domácí Struhař. První poločas byl velmi bohatý na góly. Ve 22. minutě znovu udeřili hosté brankou Frola, zvyšoval na 2:1 pro Slopné. Netrvalo dlouho a za domácí se tentokrát trefil Rajník. Tímto skončil první poločas zápasu, ale i druhý. Škoda šancí měli obě mužstva na více branek. Nakonec se kopali pokutové kopy, na které zvítězili domácí v poměru 11:10.“

Branky: 9. Martin Struhař, 30. Jakub Rajník - 5. Petr Šůstek, 22. David Frolo. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 50.

PŘEDEHRÁNO: JASENNÁ – POTEČ 4:3 NA PENALTY (2:0)

1. Bylnice 23 17 3 2 1 67:18 59

2. Kostelec 23 17 3 2 1 67:23 59

3. Újezd 22 14 1 0 7 50:30 44

4. Slopné 23 10 3 4 6 55:51 40

5. Návojná 23 10 2 2 9 64:53 36

6. Štípa 23 10 2 2 9 56:46 36

7. Jasenná 23 8 4 1 10 37:50 33

8. Mladcová B 23 10 1 0 12 63:51 32

9. Slušovice B 22 9 0 3 10 41:33 30

10. Mysločovice 23 8 2 1 12 36:60 29

11. Pozlovice 23 8 2 1 12 32:60 29

12. Poteč 23 7 1 2 13 39:53 25

13. Sehradice 23 3 1 4 15 23:57 15

14. Nedašova Lhota 23 3 1 2 17 34:79 13

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU