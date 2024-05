Dlouho to tak nevypadalo, bitva o prvenství v okresním přeboru však nabírá na obrátkách! Fotbalové Paseky sice v páteční dohrávce zametly s Lačnovem 8:1, o dva dny později ovšem remízovaly v Újezdu. Slabšího období lídra soutěže využila Štípa, která po demolici Lačnova stáhla manko na pouhé tři body. Příští kolo navíc oba týmy čeká vzájemná bitva na hřišti Pasek. Luhačovice B ve 23. kole přehrály Valašské Klobouky, Jaroslavice zvítězily v Kašavě.

Štípu s Pasekami čeká v příštím kole vzájemný souboj. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

LUHAČOVICE B – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:0 (1:0)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic: „Do sestavy se nám vrátili marodili, po dlouhé době jsme nastoupili, jak jsme plánovali už od začátku. Hned to bylo vidět i na hřišti. Na zápas jsme se připravovali, chtěli jsme přerušit úspěšnou šňůru soupeře, který naposledy porazil Paseky. Zvládli jsme to nejen díky herní, ale také taktické stránce, zahráli jsme nadstandardně, kluky musím vážně pochválit. Byl to náš nejlepší zápas jara, jeden z nejlepších, jaký jsem u týmu zažil. Jsem hodně vděčný za předvedený výkon. Oboustranně to bylo férové, výborné utkání.“

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Po výhře nad Pasekami je to pro nás velká ztráta, hodně mě mrzí, že jsme prohráli. Nevrlka (Jakub Nevrlka) přijel později, šel až do druhého poločasu, museli jsme tak hýbat se sestavou. Nemůže to ale stát na jednom chlapovi. Když se dostanu k zápasu, snažili jsme se hrát rychle dopředu, domácí ale měli zaparkovaný autobus. Kdybychom hráli další den, tak gól stejně nedáme, šance přitom na to byly. Měli jsme špatnou koncovku, vše šlo přímo na gólmana, neohrozili jsme ho. Snažili jsme se hrát rychle dopředu. Navíc jsme inkasovali dva laciné góly z rohu. U kluků bylo cítit, že moc chtějí uspět, začínali si vyčítat, nuceně jsme střídat. Soupeře nechci podceňovat, byl však hratelný.“

KAŠAVA – JAROSLAVICE 2:3 (0:2)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Hráče jsem před zápasem upozorňoval na sílu soupeře, nevzali si to ale k srdci. Odehráli jsme špatný první poločas, pomalu jsem nevěřil vlastním očím. Hráli jsme profesorsky, asi jsme se cítili už jako vítězové. Jaroslavice byly lepší, bojovnější, přehrály nás. V zápase jsme pořád prohrávali, dotahovali jsme. Do druhé půle jsme provedli změny, zlepšilo se to. Vytvořili jsme si dost šancí, avšak jsme dali už jenom jeden gól, neměli jsme štěstí v koncovce. Hosté díky prvnímu poločasu zvítězili zaslouženě. Gratuluji jim k vítězství.“

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Výhra je velice cenná, dle mého názoru i zasloužená. Po dlouhé době jsem byl velice spokojený s předvedenou hrou. Do 25. minuty jsme hráli, jak bych si představoval, byli jsme jasně lepší na míči, vytvořili jsme si několik šancí, vstřelili jsme první gól. Před koncem úvodního poločasu po krásné akci Polácha a Fajgary pak druhý. Několik minut po začátku druhé půle jsme si nepohlídali standardku. K údivu všech, i domácích, rozhodčí pískl penaltu, nikdo nevěděl, za co to bylo. Kašavu jsme tímto dostali na koně. Za čtvrt hodiny Kuba Hlavňovský předvedl rychlejší akci, dostal se před bránu, byl faulovaný, z pokutového kopu jsme si vzali dvougólový náskok zpátky. V polovině druhého poločasu nám docházely síly, soupeř zjednodušil hru, nakopával balony, snížil na 2:3. V závěru jsme se snažili výsledek ubránit, což jsme dokázali.“

NÁVOJNÁ – SLOPNÉ 1:0 (1:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „V prvním poločase se hrál opatrný fotbal, od šestnáctky po šestnáctku. Největší příležitost měli hosté – náš obránce špatně přihrál gólmanovi, ten se z penalty sprintem vrátil na brankovou čáru a vynikajícím způsobem míč vytáhl. Ve druhém jsme začali tahat za delší konec, utahovali jsme šrouby. Vytvořili jsme si šance, v 87. minutě jsme po rohu díky kapitánovi Martinu Ptáčkovi vstřelili gól. Už předtím jsme však klidně mohli vést 2:0. Zaslouženě jsme získali tři body, proti relativně slabším týmům jsme to konečně protrhli. Poslední dobou se nám proti nim hodně špatně hrálo.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Bohužel jsme nezvládli závěr, prohráli jsme gólem z 87. minuty, na jaře jsme takto ztratili už třetí zápas. Je to škoda, prohráváme po těsných výsledcích. Celkově to byl remízový zápas, týmy si moc šancí nevytvořily, přibližně po dvou na obou stranách. Soupeř ke konci ani neměl tlak, přišel však centr ze strany, ve vápně jsme si nepohlídali hráče. Předtím jsme špatně rozehráli. O body zkusíme zabojovat v dalších zápasech.“

ÚJEZD – SK ZLÍN 1931 2:2 (0:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Před zápasem s lídrem tabulky SK Paseky Zlín jsme měli v kolonce remíz my a Jaroslavice nulu. Po tomto utkání se to změnilo, jelikož jsme dokázali suverénní Paseky o bod obrat. A byť je to pro nás ztráta, tak nakonec asi objektivně musím uznat, že remíza je spravedlivá. My do utkání postrádali dva klíčové stabilní hráče základní sestavy. Našeho nejrychlejšího beka Michala Hlavičku a nejlepšího střelce Štěpána Kováře, který chyběl už minule. Nyní ale ještě víc, protože protože Paseky disponují mladým kádrem a hlavně fyzicky nabušeným. A právě Štěpán se v těchto soubojích vyžívá. Klukům jsem nicméně po zápase řekl, že mě taková hra i přes „ztrátu“ dvou bodů těší víc než výhra po ne úplně přesvědčivém výkonu. Celý tým skvěle šlapal na sto deset procent a byli jsme více než vyrovnaným soupeřem. Poločas sice skončil 0:0, více faulů a žlutých karet ale měli hosté. Šancí, byť ne úplně ložených, jsme taky měli víc. Druhá půle pokračovala ve stejném duchu a oba týmy chtěly strhnout vítězství na svou stranu. Bohužel my hostům pomohli zbytečným faulem před naším vápnem, po tvrdé střele dokázali hlavou dorazit do naší brány. Zanedlouho utekl obraně soupeře Peťa Šustek a zkušený matador v bráně hostů jej sestřelil metr před vápnem v samostatném nájezdu. Jasná červená a jasný přímý kop. Pět minut se nehrálo než Paseky postavily náhradního brankáře. Jenže nic jim to nebylo platné, jelikož se k míči postavil Honza Škrabola a tvrdou střelou po mokré trávě nedal náhradnímu gólmanovi sebemenší šanci. Byť jsme hráli dvacet minut přesilovku, tak hosté si vzali vedení zpátky po velice přísné penaltě. Nakonec spravedlnost ale slepá nebyla a my po další standardní situaci dokázali ze skrumáže stav Petrem Maňasem srovnat na 2:2. Do konce zápasu už další gól nepadl a tak se týmy rozešly smírně. Emoce byly na obou stranách a každý z týmů měl určité výhrady k některým situacím. Ale nakonec objektivně musím říct, že remíza s kvalitním týmem odpovídá dění na hřišti.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Od začátku jsme měli více navrch, vytvořili jsme si šance, v prvním poločase jsme nedali dvě tři. Rovněž soupeř jednu neproměnil. O přestávce jsme si něco řekli. Druhou půli jsme začali špatně, brankář Kupka chytl gól, což nás nastartovalo. Začali jsme hrát, díky Novosadovi jsme po standardce šli do vedení. Petr (Kupka) pak v 70. minutě před vápnem fauloval, domácí to prostřelili, dostali jsme na 1:1. V deseti lidech jsme zápas otočili po faulu na Patrika Hlobila, z penalty jsme dali na 2:1. Ke konci zápasu míč propadl náhradnímu gólmanovi, odjeli jsme se smolnou remízou. Potřebovali jsme vyhrát, bod je ale pořád dobrý. Vše máme ve svých rukou. Rozhodne zápas se Štípou.“

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – VYSOKÉ POLE 0:1 (0:1)

Zdeněk Tvarůžek, předseda Poteče: „Ani toto utkání jsme výsledkově nezvládli. O utkání paradoxně rozhodla první střela hostů na branku z páté minuty v podání našeho bývalého hráče Davida Bartošky, který si tím nadělil hezký dárek ke svým čerstvým 30tinám. Jednalo se o první a taky poslední střelu na domácí branku po zbytek utkání. Hosté byli důslední v napadání našich hráčů, nedarovali nám ani metr prostoru a hra se neustále přesouvala mezi velkými vápny obou celků. Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení, měli opět několik vyložených šancí, ale vždy naše pokusy zastavil buď výborný gólman hostů anebo někdo z bránících hráčů. Takové zápasy prostě musíme vyhrávat!“

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Vše podstatné se v zápase stalo do páté minuty. Nejdříve se ve druhé minutě zranil Machů. Toho vystřídal Patka a z prvního doteku s míčem sklepl Bartoškovi, který z velkého vápna bodlem vymetl pravou šibenici. Hned po rozehře se zranil Bor, který musel taky střídat. Takže do páté minuty jsme stihli gól a dvě střídání. První poločas mohl skončit větším rozdílem, ale bohužel jsme neproměnili několik velkých šancí. Domácí v úvodní půli neohrozili branku. Sice hráli hodně na míči, ovšem jen na své polovině a to nám vyhovovalo. Druhý poločas byl z naší strany špatný, nebylo to koukatelné. Domácí přidali a hrozili, ale vše zvládla obrana uhasit. Dostali se do jedné dobré šance, tam nás podržel gólman Fojtů a vychytal na jaro první nulu. Odvážíme si povinné body. Jsme spokojeni. Do konce sezony chceme ještě nějaké body urvat.“

JASENNÁ – NEDAŠOVA LHOTA 4:1 (3:1)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Zápas se hrál mezi týmy, které měly stejně bodů, vítěz by se vzdálil sestupovým starostem. Důležitost utkání byla cítit na hráčích obou týmů a tomu odpovídal i důraz v osobních soubojích. My jsme ale byli od začátku fotbalovější a tlačili jsme se před branku soupeře důrazněji. Výsledkem byl úvodní gól po krásné kombinaci na jeden dva doteky od stopera až po zakončujícího kapitána Martina Sušňe do prázdné branky. Poté jsme byli svědky ze strany soupeře neméně pěkného momentu, kdy se rozehrávající hráč v hloubi vlastní poloviny rozhodl překvapit střelou našeho brankáře a povedlo se mu to dokonale. To se nevidí často. Zbytek zápasu jsme však pokračovali v koncentrovaném výkonu a po zásluze jsme přidali další góly. Kaňkou na utkání je zranění našeho kapitána Martina Sušňe, kterého už asi ve zbývajících zápasech jara mít na hřišti nebudeme. Snad to nebude vážnější.“

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Potýkáme se s velkou marodkou, do Jasenné jsme dojeli ve 12 lidech. Zápas se pro nás nevyvíjel zdárně, ze začátku jsme dostali gól. Sice jsme vyrovnali, stále to však pro nás bylo těžké. Hráči domácích se stal úraz, přijela pro něj i rychlá, bylo to takové rozbité. Ve druhém poločase jsme střídali, pak se nám zranil další, posledních 25 minut jsme dohrávali v 10 lidech. Dva marodi se mají vrátit, pořád je to ale boj, už potřebujeme, aby byl konec sezony, někteří jsou dlouhodobě nemocní. Máme před sebou poslední tři kola, budeme se snažit to dohrát a získat nějaké body, abychom se ještě více hodili do klidu.“

ŠTÍPA – LAČNOV 10:0 (4:0)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Ne vždy se utkání s „povinnými" body vyvede, ale toto naštěstí nebyl nedělní případ, kdy od počátku bylo zřejmé, že se diváci dočkají mnoha branek, k čemuž přispěl i fakt, že hosté dojeli pouze v 11 lidech. Navíc se jim po nezaviněném střetu hned v první půli zranil hráč (přejeme brzké uzdravení), kdy zbytek střetnutí tak Lačnov dohrával v deseti statečných. Ke cti hostů slouží, že bojovali až do konce a nevypustili jediný souboj. Domácí ale průběžně navyšovali skóre a nakonec dokráčeli k poklidnému vítězství, kterým snad i trošku znervóznili vedoucí tým OP.“

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Do Štípy jsme dojeli v 11 lidech, naše soupiska v této chvíli čítá osm zraněných hráčů. Samotný fotbal nestál za řeč, drželi jsme se pouze do 30. minuty, kdy jsme museli jít do deseti. Náš hráč utrpěl tržnou ránu na hlavě, bylo po zápase.“