Fotbalisté Bylnice i Kostelce si ve víkendovém 25. kole okresního přeboru Zlínska otevřeli střelnici. Vedoucí tým tabulky přehrál Návojnou 9:3, druhý celek zvítězil v Nedašově Lhotě 8:0. Oba týmy i nadále dělí pouze skóre.

Fotbalisté Štípy (tmavé dresy) zvítězili na hřišti Poteče 2:0. | Foto: facebook FK Štípa

BYLNICE – NÁVOJNÁ 9:3 (8:3)

Pavel Pospíšil, jednatel Bylnice: „Zápas s Návojnou začal velmi svižně. Hosté se do vedení dostali už ve druhé minutě. Domácí dokázali zareagovat a v osmé minutě srovnal Lukáč, ale hosty hned v další minutě dostal do vedení Naňák. Domácí opět museli dotahovat a vyrovnat se jim podařilo v 16. minutě. Trefil se Sedlačík. Hosté se ještě jednou dostali do vedení. opět se trefil Naňák, ale to už bylo z jejich strany všechno. Domácí během 10. minut hosty přehráli a nasázeli jim pět gólů. Postupně se trefil dvakrát Sucháček, dvakrát Lukáč a Lysák. V závěru poločasu přidal ještě gól Sedlačík a do kabin se šlo za stavu 8:3 pro domácí. Ve druhém poločase ještě jednou brankou navýšil skóre Lysák. Do konce utkání se mohlo skóre ještě měnit, ale ani jeden tým už gól nedal.“