BYLNICE – JASENNÁ 3:0 (2:0)

Pavel Pospíšil, jednatel Bylnice: „Domácí fotbalisté se do hostů pustili hned od prvních minut a zatlačili soupeře před jeho bránu. Po několika promarněných šancích se domácí diváci dočkali prvního gólu v 15. minutě. Trefil se Sedlačík. O pár minut později přidal druhý gól Lysák. Po druhé brance se hra zklidnila, ale pořád domácí měli převahu v poli. Ve druhém poločase domácí přidali ještě jeden gól. V 54. minutě se trefil Lukáč. I když hosté prohrávali 3:0, nevzdávali se a do konce druhého poločasu se snažili alespoň výsledek zkorigovat, ale domácí gólman si svou bránu uhlídal a zápas odchytal s čistým kontem.“

Branky: 15. Jakub Sedlačík, 21. Josef Lysák, 54. Ondřej Lukáč. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 100.

SLOPNÉ – KOSTELEC 2:4 (2:1)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Zklamaní nejsme. Zápas nás akorát poučil v tom, že máme hodně mladý mančaft, kdežto Kostelec má zkušený vyzrálý tým, což potvrdil hlavně v závěru utkání. Nám k bodům nepomohlo ani vedení 2:0. První poločas byl z naší strany dobrý. Soupeře jsme přehrávali a klidně jsme mohli dát i více gólů. Bohužel šance jsme nevyužili. Pokud byli produktivnější, zápas mohl dopadnout jinak. Kostelec navíc na konci prvního poločasu snížil na 2:1. Po přestávce už byli hosté lepší, fotbalovější. Lépe kombinovali, dostávali nás pod tlak a vyrovnali na 2:2. Klíčové chvíle ale přišly až v závěru, kdy jsme po nešťastném obranném zákroku dostali třetí gól. Radek Novotný poslal míč z pěti metrů přesně k tyči. V nastaveném čase jsme pak z penalty obdrželi čtvrtou branku. Závěr jsme nezvládli nezkušeností. Kostelec si to pohlídal.“

Branky: 7. a 24. Petr Šůstek - 41. Petr Dočkal, 51. Jan Krhůtek, 88. Radek Novotný, 92. Hynek Dvořák z penalty. Rozhodčí: Jäger. Diváci: 80.

POTEČ – SLUŠOVICE B 1:5 (0:4)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice B: „Do utkání s Potečí, která byla v tabulce o bod před námi, jsme vstoupili lépe my a už od prvních minut udávali tempo a směr hry. V 11. minutě se po centru Plška a důrazu Burši v pokutovém území dostal míč k nehlídanému Michalu Gajdůškovi a ten ho na dvakrát protlačil do sítě. Již za dvě minuty se po rohovém kopu zapsal mezi střelce i starší bratr David Gajdůšek. Tyto dvě rychle po sobě jdoucí branky vzali domácím dech a my tak mohli kontrolovat hru. Ve 33. minutě se odhodlal ke střele z vetší vzdálenosti Bořuta a k překvapení většiny skončila až v síti. Zmar domácích v prvním poločase dokonal vlastní gól ze 41. minuty. Druhý poločas se dohrával v pomalejším tempu, ale taky nabídl dvě branky a spoustu neproměněných šancí z naší strany, nejdříve snížil na 4:1 domácí Faldík, a po něm stanovil konečný výsledek utkání 5:1 Rafaja. A tak si z Poteče odvážíme důležité 3 body.“

Branky: 57. Libor Faldík - 11. Michal Gajdůšek, 13. David Gajdůšek, 33. Roman Bořuta, 41. Jiří Trojáček vlastní, 69. Ondřej Rafaja. Rozhodčí: Čech. Diváci: 90.

MLADCOVÁ B – NÁVOJNÁ 3:0 (1:0)

Radek Klepal, místopředseda klubu FK Mladcová: „Vyrovnané utkání rozhodli domácí fotbalisté až v závěru. Vedení se ujali na konci úvodní čtvrthodiny, když dostal u levé lajny míč do běhu Šeri Mehmedi a u brankové čáry poslal míč podél branky, který pohodlně doklepl do sítě Blažek. Pak Mladcovské poprvé v zápase zachránil zkušený gólman Ondráš, když po trestném kopu a hlavičce hostí reflexivně vyrazil míč na roh. Vyznamenal se i ve 28. minutě, kdy lapil nebezpečný volej Ptáčka. Vzápětí přišly dva momenty domácího Višenky. Nejprve jeho oblouček zleva mířil těsně mimo tři tyče, vzápětí zprava až od brankové čáry trefil přes hlavu břevno. Ve 36. minutě pak po jeho přihrávce do prostoru penalty dlouho váhal se zakončením Damborský. Hned po změně stran přišla další hvězdná chvíle domácího Ondráše, který vyškrábl umístěnou střelu zpoza velkého vápna. V 53. minutě neproměnil příležitost domácí Kahaja, pak se stejně vedlo i hostujícímu Ritterovi. Rozuzlení tak přišlo až v samotném závěru. Nejprve v 88. minutě vysunul střídající Jurčík rozběhnutého Kahaju, který zvýšil na 2:0. Minutu před koncem řádné hrací doby ještě trefil hostující Káňa po trestném kopu tyč a dorážka šla vysoko nad. V nastavení se nejprve na levé straně uvolnil Blažek a po jeho přihrávce střílel Venený rovněž nad břevno, a v samotném závěru po autovém vhazování přiťukl Černý míč Kahajovi a ten uzavřel skóre zápasu.“

Branky: 88. a 90+4. Daniel Kahaja, 15. Ondřej Blažek. Rozhodčí: Frajt. Diváci: 100.

SEHRADICE - MYSLOČOVICE 3:1 (2:1)

Petr Žáček, předseda klubu TJ Sokol Sehradice: „Jsme spokojení. I když jsme měli mnohem víc šancí, nakonec jsme dali pouze tři branky. Ale hraje se na góly, ne na krásu. Vstup do zápasu nám vyšel, brzy jsme dali vedoucí gól, ale Mysločovice vzápětí z penalty po faulu Pláška srovnali na 1:1. My jsme si hned vzali vedení zpět. V první půli jsme šli několikrát sami na gólmana, ale stav 2:1 se do přestávky nezměnil. Ve druhém poločase mohly Mysločovice z ojedinělé šance vyrovnat na 2:2, ale gól nedaly a my jsme hned z protiútoku skórovali a zápas definitivně rozhodli. Jinak to byl klidný zápas. Herně jsme byli lepší. Branky jsme vstřelili po hezkých vykombinovaných akcích. Chyběl nám pouze střední záložník Robin Sochora.

Branky: 10. a 79. Jakub Vaculka, 21. Marek Macík - 15. Pavel Švach z penalty. Rozhodčí: Hasukič. Diváci: 50.

ÚJEZD – ŠTÍPA 2:0 (1:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V souboji dvou týmů z popředí tabulky byl k vidění na okresní přebor kvalitní fotbal, kdy oba týmy se snažily hrát fotbal a ještě k tomu přidaly nadstavbu v podobě nasazení a bojovnosti. Na obou stranách bylo rovněž k vidění u některých jedinců velká fotbalová kvalita a přehled. V úvodu utkání byli hosté ze Štípy aktivnější a hráli na půlce domácích. Ovšem do žádné vyložené šance se nedostali. Domácí hráči po úvodní desetiminutovce hru postupně srovnali a na rozdíl od hostů si začali i vytvářet šance. Jednu takovou v podobě centru od Radima Kozubík z pravé strany přetavil ve vedoucí branku výborně hrající jarní újezdská posila Jindra Hrnčiřík. Domácí tato branka nakopla k ještě větší aktivitě a výsledkem mohlo být výraznější vedení, neboť domácí spálili několik opravdu velkých brankových příležitostí. A když už byl hostující gólman překonán, tak mu pomohlo břevno po střele Filipa Martínka. Druhá půle pokračovala ve stejném duchu pouze s tím rozdílem, že už i hosté si vypracovali několik šancí a tak se diváci, kteří dali přednost okresnímu fotbalu před hokejovým zápasem ČR proti Rakousku, rozhodně v Újezdě nenudili. S postupem času, kdy nebylo stále rozhodnuto, začalo se na hřišti i jiskřit a sudí musel občas sáhnout pro žlutý kartonek. Uklidnění pro domácí tým a nakonec i vzhledem k počtu vytvořených šancí k zaslouženému vítězství došlo až v nastaveném čase, kdy byl ve vápně faulován Přemek Vaculín, který sám pak pokutový kop bezpečně proměnil.“

Pavel Dobiáš vedoucí mužstva Újezdu: „Zápas měl od začátku skvělé tempo. Už ve 12. minutě se po přesném centru Kozubíka prosadil Hrnčiřík. V 16. minutě se domácí Vaculín dostal do brejku, ale hostující gólman Mikulík jeho úsilí přerušil i za cenu faulu. Z následného přímého kopu se bohužel nepodařilo Struškovi prostřelit zeď. Hned o pár minut později musel na druhé straně hasit nepříjemnosti domácí Maňas, který nedovoleně zastavil hostujícího Okála. Ve druhé půli hosté trochu otevřeli obranu a domácí hrozili z brejků. Celé utkání se dá charakterizovat jako bitva o střed pole, kde měli o trochu více ze hry hosté. V závěru utkání přidal vítěznou tečku z pokutového kopu Vaculín a domácí se mohli radovat z dalších tří bodů.“

Branky: 12. Jindřich Hrnčiřík, 90. Přemysl Vaculín z penalty. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 70.

POZLOVICE – NEDAŠOVA LHOTA 1:0 (1:0)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „Pozlovice se konečně dočkaly a proti Nedašově Lhotě nastoupily poprvé v tomto roce na vlastním hřišti, které procházelo rekonstrukcí. Od začátku byli domácí aktivnější a ve 22. minutě dokázaly převahu gólově vyjádřit. V samostatném uniku dvou domácích hráčů Lebánka a Vrátníka na osamoceného hostujícího gólmana vzal zodpovědnost na sebe Lebánek a vstřelil zblízka mezi nohy brankáře první gól utkání. Hra se postupem času vyrovnala, ale ani jeden z týmů se nedostával do vyložených šancí. Ve druhém poločase se domácím podařilo dvakrát nastřelit pouze konstrukci branky, a tak zápas skončil těsným vítězstvím Pozlovic 1:0.“

Branka: 22. Miroslav Lebánek. Rozhodčí: Skopal. Diváci: 60.

1. Bylnice 22 16 3 2 1 65:18 56

2. Kostelec 22 16 3 2 1 64:22 56

3. Újezd 21 14 1 0 6 49:27 44

4. Slopné 22 10 3 3 6 53:49 39

5. Štípa 22 10 2 2 8 56:44 36

6. Návojná 22 9 2 2 9 61:52 33

7. Jasenná 23 8 4 1 10 37:50 33

8. Mladcová B 22 10 1 0 11 62:49 32

9. Pozlovice 22 8 2 1 11 32:55 29

10. Slušovice B 21 8 0 3 10 36:33 27

11. Mysločovice 22 7 2 1 12 34:59 26

12. Poteč 23 7 1 2 13 39:53 25

13. Sehradice 22 3 1 4 14 22:54 15

14. Nedašova Lhota 22 3 0 2 17 32:77 11