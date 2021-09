Martin Coufalík, hráč Luhačovic „B“: „O zápase víceméně rozhodl první poločas, soupeř byl vysoce efektivní. Za stavu 1:1 dal šťastnou branku, defacto se poté dostával více do příležitosti. Ještě se jim povedl jeden brejk na 3:1, ke konci poločasu měli dvě střely ze střední vzdálenosti, které však gólman chytil. Poločas udal ráz utkání. Hvozdná ve druhém hodně bránila, odbojovala to. Nám se nedařilo dostávat se do příležitostí. Za větší bojovnost si výhru zasloužila.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Nastoupili jsme proti soupeři, který v uplynulém kole zvítězil ve Štípě, což se povede málokomu. První branku zápasu dal Vašek Srovnal, za chvíli domácí udeřili. Bylo to vyrovnané, po brejkových příležitostech jsme se dvakrát prosadili, přičemž jsme mohli přidat další dvě branky. Luhačovice to o poločase prostřídali, nastoupili zkušení Zdeněk a Štěpán Červenkovi. Zatlačili nás, měli spoustu standardek. Nakonec tam od nich nebyla vážnější šance, my jsme hrozili z brejků. Mužstvo znovu musím pochválit za bojovnost.“

Branky: 16. Kroesbergen – 12. Srovnal, 22. Nahodil, 34. Vaculk

DOLNÍ LHOTA – ÚJEZD 2:6 (0:4)

Stanislav Kúdela, útočník Dolní Lhoty: „Měli jsme velice špatný vstup do zápasu, velmi brzy jsme po našich obrovských chybách obdrželi dvě branky. Navíc se nám k tomu ještě zranili dva hráči. Po prvním poločase to vypadalo, že je po zápase, ale dokázali jsme dát dva rychle góly. Šanci na další branku jsme však zahodili. Soupeř poté přidal další dva góly, zápas tak i nakonec skončil.“

Branky: 47. Kúdela, 57. Hlavička (vlastní) – 5. a 68. Valucín, 18. a 69. Kovář, 21. Bělaška, 28. Kráčalík

VYSOKÉ POLE – ŠTÍPA 0:1 (0:1)

Aleš Ráček, předseda Štípy: „Již před zápasem rozcvička domácího mužstva signalizovala maximální nabuzenost hráčů Vysokého Pole. Nicméně štípští fotbalisté do utkání vstoupili koncentrovaně a hned ze své první šance ve 4. minutě vstřelili úvodní branku Šimkem, který z hranice pokutového území obstřelil domácího brankáře. I v dalším dějství působili hosté fotbalověji a byli na menším hřišti kombinačně jednoznačně zdatnějším týmem, ale své vytvářené šance zahazovali, což domácí drželo ve vidině bodového úspěchu. Těsně před poločasem byl po druhé žluté kartě vyloučen hráč Vysokého Pole Slovák, což ne vždy nutně musí být výhoda pro kompletní jedenáctku, jak se mimochodem sami domácí přesvědčili minulý týden ve Slušovicích. Druhá půle byla už více soubojová a méně technická, domácí se sice snažili, ale mimo jedné střely svého kapitána nad břevno branku štípských jinak prakticky neohrozili. Hosté si pak své vedení v závěru již s přehledem pohlídali. Za zmínku snad ještě stojí dvě neuznané branky hostů pro signalizované pomyslné ofsajdy.“

Branka: 4. Šimek

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – NÁVOJNÁ 2:5 (1:2)

Pavel Juřica, trenér Valašských Klobouk: „Nedělní odpoledne proti Návojné bylo tzv. místním derby. Věděli jsme, že to bude z obou stran velmi tvrdé utkání. Po dvou prohrách za sebou jsme konečně na domácí půdě chtěli urvat všechny tři body. Dozadu jsme však hráli velmi špatně, hostujícího útočníky jsme nepokrývali, jak jsme chtěli, z čehož pramenily chyby, za které nás Návojná trestala. Pro nás je to opět krutá prohra. Musíme se z ní rychle oklepat a najít recept, jak v dalším zápase uspět.“

Branky: 18. Dubčák, 74. Obadal – 27., 59. a 72. Šebák, 12. Janáč, 71. Naňák

SLOPNÉ – SLUŠOVICE B 1:3 (0:2)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „První poločas byl zcela jednoznačně v našich rukách, kdy jsme vyhráli 2:0. Měli jsme i další šance, Bořuta ani Hrnčiřík neproměnili nájezdy z boku. Do kabin jsme šli za zaslouženého vedení. Před druhým poločasem jsem apeloval, aby nesklapla "Csaplárova past". Bohužel jsme k němu i tak přistoupili, 15 až 20 minut bylo dost špatných. Soupeř i snížil, strachovali jsme se o výsledek. Nakonec jsme dali na 3:1 a posledních 10 mnut zápasu dohráli úplně v poklidu. Až na zmíněnou čtvrt hodinu druhého poločasu to byla zasloužená výhra.“

Branky: 51. Kolařík – 31. a 41. Hrnčiřík, 79. Vlachynský

JASENNÁ – POTEČ 2:0 (1:0)

Petr Zicha, trenér Jasenná: „V první polovině byl soupeř malinko lepší, paradoxně si zkraje zápasu vstřelil vlastní branku. Od nás to nebylo úplně dobré, hrálo se tvrdě, bojovně. Ve druhém poločase jsme přebrali iniciativu, v 70. minutě jsme bohužel nevyužili výhdou pokutového kopu. Velmi mě to mrzelo, jelikož bychom utkání měli pod kontrolou. Soupeř tak stále dorážel. V závěru se nám přeci jen podařilo dát druhou branku, poté už to bylo v pohodě. Nakonec jsme to urvali."

Branky: 6. Perniš (vlastní), 87. Smilek

MYSLOČOVICE – POZLOVICE 0:1 (0:1)

Petr Miklík, hráč Mysločovic: „Do utkání jsme opět nastoupili v odlišné sestavě než v předchozích kolech, což se projevilo v nepřesnostech naší rozehrávky. Soupeře se nám dařilo přehrávat, avšak především díky našim nepřesnostem a zbrklosti se nám nedařilo velmi nadějné šance proměnit. Soupeř těžil z efektivity. Ze dvou šancí, do kterých se v první půli dostal, dokázal jednu proměnit a ujmout se vedení. Druhá půle se nesla v podobném duchu – náš bezzubý tlak a spousta nepřeností na obou stranách. Přesto, že jsme díky hloupení vyloučení Škrábala šli do deseti, nadále jsme soupeře tlačili. Naše impotence vygradovala po třech vyložených neproměněných šancích. Na druhé straně soupeř nedokázal proměnit dva své brejky, a proto utkání skončilo výhrou hostů."

Branka: 29. Kunc