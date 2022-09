NÁVOJNÁ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 3:2 (0:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Odehráli jsme hrůzostrašný úvodní poločas, netuším, čím to mohlo být. Měli jsme snad jednu střelu na branku, pro diváka to muselo být hrozný. Soupeř nám zkraje druhého poločasu vstřelil branku ze standardní situace, paradoxně nám to pomohlo. Začali jsme kombinovat, neproměnili jsme dvě šance, Řehák naštěstí brzy srovnal. V 83. minutě nás Naňák poslal do vedení z penalty. Zákrok jsem z lavičky neviděl, co však říkal faulovaný hráč, tak se dala písknout, dle jeho slov tam bylo podražení. Hosté v 90. minutě srovnali, bylo to jak před rokem – z poloviny hřiště předvedli nákop, byl tam propadnutý balón. Dostali jsme znovu ránu. Naštěstí se nám to tam ke konci poodráželo, Naňák hlavou dal na 3:2. Vítězství je šťastné, po dvou domácích remízách 3:3 máme odsud konečně tři body.“

Josef Miklas, trenér Valašských Klobouk: „Do zápasu jsme nastoupili ve velmi oslabené sestavě, nakonec jsme to dali dohromady. V první půli jsme byli lepším týmem, hned ze začátku druhého jsme dali na 1:0. Domácí o chvíli později srovnali, byli aktivnější, lepší. Zápas hodně ovlivnila vymyšlená penalta na 2:1. Sice jsme srovnali, nakonec jsme ale v poslední minutě po hrubých chybách prohráli.“

Branky: 83. (pen.) a 90+2 Naňák, 56. Řehák – 50. Nevrlka, 90. Šoman