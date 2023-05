NÁVOJNÁ – LUHAČOVICE B 4:4 (2:2)

Martin Ptáček, hrající trenér Návojné: „Chtěli jsme naplno bodovat, Luhačovicím jsme měli co vracet, na podzim jsme u nich dostali 1:10. Do vyrovnaného zápasu jsme vstoupili dobře, Luhačovice však ze standardní situace vstřelily první gól, my jsme vyrovnali. Poločas skončil 2:2. Ve druhém jsme vedli 4:3, bohužel jsme dostali branku s hvizdem zápasu – dvě minuty před koncem jsme ještě měli přímák, měli jsme to v poklidu uhrát na jejich půlce. Odkopli však balon, měli centr z boku na zadní tyč. Náš brankář to ještě úžasně chytl, byl to asi zákrok týdne. Jejich nejlepší a třígólový hráč zápasu George Amoako Danquah to doklepl na 4:4. Vyrovnání jsme blbě skousli, každý byl naštvaný. Vytvořili jsme si dvakrát více šancí, hosté však byli efektivnější. Pozitivum zápasu je naše herní zlepšení, je to příslib do dalších zápasů. Hráči to odmakali. Ztráta dvou bodů nás mrzí."

Zdeněk Červenka, hrající předseda Luhačovic B: „Čekal nás soupeř, který vyniká důrazem v osobních soubojích, ale umí hrát i fotbal. Z Návojné se navíc moc body nevozí. Celý zápas jsme se tahali o výsledek, poslední branku na 4:4 jsme vstřelili v 90. minutě. Myslím, že remíza odpovídá průběhu zápasu. Velmi dobrý výkon předvedl George Amoako Danquah, který vstřelil hattrick."