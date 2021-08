HVOZDNÁ – DOLNÍ LHOTA 1:5 (1:2)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné. „Soupeře jsme hrubě podcenili. Do zápasu jsme sice vstoupili dobře, v 10. minutě vedli 1:0. Následně jsme nevyužili dvě šance, soupeř z protiútoku vyrovnal, poté jsme obdrželi na 1:2. Ve druhém poločase jsme na soupeře chtěli vletět, brzy jsme ale dostali branku na 1:3. Následně už diktovali hru. Bohužel nám scházel střední záložník Honza Nahodil. Hosté každopádně ve všem byli lepší, měli šikovného útočníka Kúdelu i ostatní fotbalisty.“

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Do zápasu jsme jako nováček okresu šli s velkým respektem, navíc nám chybělo sedm hráčů. Proti Hvozdné jsme hrávali ještě ve třetí třídě, nikdy jsme ji však neporazili. Teď se z toho vyklubalo překvapivé vítězství. Kluci podali perfektní výkon, byli produktivní, což se nám často nestává. Z minima šancí jsme vytěžili téměř vše. Fojtík snad navíc nepustil balon do šestnáctky, což byl rovněž klíč k úspěchu.“

Branky: 3. Vavruša – 27., 31. a 60. Kúdela, 49. Dynka, 80. Lysák

SLUŠOVICE „B“ – ŠTÍPA 1:1 (0:1)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“. „Od začátku jsme věděli, že k nám jede největší favorit soutěže, byli jsme na to dostatečně připraveni. Samotný zápas byl vyrovnaný, měl výborné tempo. Úvodní poločas nabídl po šanci na každé straně, soupeř nám to vyhlavičkoval na brankové čáře. Naopak jsme vytvořili chybu ve středu hřiště. V 60. minutě jsme provedli několik změn, druhá půle už patřila našemu mužstvu. Kýžený gól jsme vstřelili po rohovém kopu. Remíza je zcela zasloužená pro oba týmy.“

Martin Ráček, předseda oddílu FK Štípa: „Zhruba po 10 měsících nucené pauzy obě mužstva vyběhla s touhou si zahrát o fotbalové body. Domácí s mladým kádrem doplněným zkušenými hráči neprodali svou kůži lacino. V prvním poločase byl k vidění kombinační fotbal s mírnou převahou hostujícího mužstva, kterému se podařilo skórovat po akci Okála útočníkem Šimkem. Ve druhém poločase měl sice více ze hry domácí tým, ale jeho akce dlouho ztroskotávaly na dobře organizované hostující obraně. A když Šťipa nevyužila k potvrzení vítězství několik brejkových situací do otevřené obrany, byla ztrestána dvě minuty před koncem zápasu vyrovnávající hlavičkou z rohového kopu. Utkání, v němž fakticky domácí bod získali a hosté dva ztratili, utkání mělo i přes dlouhou koronavirovou přestávku kvalitní úroveň.

Branky: 88. Gajdůšek – 30. Šimek

NÁVOJNÁ – JASENNÁ 2:0 (0:0)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „Jasenná k nám přijela s mladým týmem. Poločas jsme přečkali, perfektně nám zahrála obrana. Ve druhé půli Ondra Šibák po brejku dal na 1:0. Soupeř byl zaskočený, vytvořili jsme si další dvě gólové šance. Prosadili jsme se až před koncem, kdy po deseti minutách pobytu na hřišti zvýšil Jiří Řehák. V přípravných zápasech se nám nedařilo, dostávali jsme nakládačky. Jsme tak spokojeni, semkli jsme se týmovým výkonem.“

Branky: 62. Šebák, 89. J. Řehák

POTEČ – LUHAČOVICE B 2:3 (0:1)

Zdeněk Červenka, kapitán Luhačovic „B“. „Zápas jsme měli ve svých rukou, soupeře jsme tlačili. Domácí hrozili z brejků a dlouhých nákopů, což jsme však zvládali. Poločas jsme vyhráli 1:0, po něm dali dvě branky ze standardních situací. Soupeř snížil poté, co jsme neuhlídali situaci při bránění. Další branka domácích spíše byla náhodná, padla z rohu. Nakonec jsme to dohráli bez problémů. Měli jsme však přidat více branek.“

Branky: 75. Mňačko, 77. Vlček – 18. Šůstek, 47. Hyžík (pen.), 61. Mejzlík

POZLOVICE – VYSOKÉ POLE 0:3 (0:1)

Ondřej Bartončík, sekretář Pozlovic: „Ve 33. minutě padl první gól utkání. Po rohovém kopu a následném závaru před brankou dokázali hosté na třikrát překonat domácího brankaře Koláře, z bezprostřední blízkosti doklepával míč do sítě Doruška 0:1. Po poločase Pozlovice nevyužili několik slibných šancí na vyrovnání. V 71. minutě přišli hosté s druhým přesným zásahem. Po špatné rozehrávce se dostali do rychlého přečíslení po levé straně, které po kombinaci využil Trčka a zvýšil na 0:2. V 80. minutě padl poslední gól zápasu, kdy dokázal tečovat míč po nepřehledné situaci ve vápně opět Trčka a určil tak konečné skóre utkání 0-3.“

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Do Pozlovic jsme jeli s jasným cílem, tedy získat tři body a hezky odstartovat novou sezonu. Jsem rád, že se to povedlo, všem klukům musím za předvedený výkon poděkovat. Začátek zápasu jsme byli pod tlakem, domácí nás zatlačili, měli pár standardních situací, které naštěstí nevyužili. Spíše jsme hrozili po brejcích, šancí jsme měli dost. Skvěle chytající gólman domácích nám však příležitosti vychytal. Ve druhé půli prvního poločasu jsme využili roh a sváteční střelec Pavel Doruška důrazně dorazil odražený míč do branky. Do druhého poločasu jsme šli s cílem přidat druhý gól a uklidnit hru, což se podařilo Martinu Trčkovi. Měli jsme další tutovky, bohužel se nám je nepodařilo využít. Na konci zápasu jsme přidali třetí trefu a v klidu si pohlídali první výhru v nové sezoně.“

Branky: 33. Doruška, 71. a 80. Trčka

Újezd – Slopné 2:1 (2:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Po tři čtvrtě roce se konečně všichni dočkali a opět jsme vyběhli k ostrému zápasu okresního přeboru. A los nám přisoudil derby proti Slopné. Do utkání jsme nešli v úplně kompletní sestavě, protože hned na začátku soutěže už počítáme ztráty. Přesto jsme nastoupili s kvalitní sestavou, která od úvodních minut byla lepším a hlavně nebezpečnějším týmem než hosté. Naši převahu a vytvořené šance v první půlhodině využil Štěpán Kovář, jenž zužitkoval výbornou přihrávku za obranu a pohotově prostřelil hostujícího brankáře. Druhou branku přidal domácí kapitán Tomáš Bělaška po ideální průnikové přihrávce Michala Hlavičky. Další dvě veliké tutovky do poločasu zůstaly nevyužity, kdy hlavně při šanci Škraboly se skvěle vyznamenal hostující brankář. Do druhé půle šli domácí hlavně s cílem neinkasovat a přidat třetí zlomovou branku. To se domácím ovšem i přes další šance a standardní situace nepodařilo. Zato hosté se šestnáct minut před koncem krásně trefili Žáčkem do levé šibenice z přímého kopu a bylo zaděláno na drama. Protože ale diváci ve zbývajícím čase branku neviděli, svítilo na ukazateli skóre na konci stav 2:1 pro domácí. Tato výhra i vzhledem k předvedené hře a množství vytvořených šancí byla pro Újezd naprosto zasloužená.“

Zdeněk Outrata, trenér Slopného: „Do utkání jsme vstoupili bez zraněných hráčů, nikoho jsme neměli na střídačce. Klukům tak hodně děkuji, že utkání v 11 lidech odehráli. Góly jsme dostali po individuálních chybách v obraně, vinou čehož soupeř vedl 2:0. Krásným přímákem Žáčka jsme snížili na 1:2. Ke konci jsme měli slušné šance, moc nechybělo, aby zápas skončil remízou.“

Branky: 19. Kovář, 28. Bělaška – 76. Žáček

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – MYSLOČOVICE 3:2 (3:2)

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk. „Vypadalo to, že soupeř bude slabší, upřímně nás však překvapil. V zápase jsme vytvořili hrubky, vinou čehož jsme obdrželi laciné góly, jinak bychom možná ani neinkasovali. Branky nás zaskočily. První půlku jsme přesto soupeře tlačili, hráli na jejich půlce. Při šancích jsme si však dávali přednost. Kdyby to po poločase bylo 6:2, mohlo být po zápase. Druhý poločas se otočil, do ničeho jsme se nedostávali, už si tolik nevěřili. Dopředu to bylo slabé. Dubčák na konci trefil tyčku. S výhrou jsme však samozřejmě spokojeni.“

Branky: 1. a 27. Obadal, 29. Dubčák – 8. a 19. Švach