Michal Piják, trenér Luhačovic „B“: „Hosté pořád vedli, my jsme naopak pouze dotahovali. Defacto jsme pořádnou šanci na vyrovnání neměli, spíše to byl takový platonický tlak. Hosté zvítězili zaslouženě. Co však spálili z brejků, je až téměř neuvěřitelné, klidně to mohlo být 2:8. Hned pět našich borců dopoledne nastoupilo za „A“, za tak krátkou chvíli 180 minut odehrát pořádně nemůžou. Na druhou stranu jsme předvedli až profesorský výkon, hosté hráli s nadšením, přetrvává nováčkovský elán. Poprvé za „B“ nastoupil Lukáš Pazdera. Hru oživil, s nám to ale pořádně nehnulo. Byla sázka, že když „A“ porazí Slušovice, půjde hrát i za „B“.

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Vzhledem k průběhu utkání to pro nás ani překvapivá výhra není. Mysleli jsme si, že Luhačovice předvedou kvalitnější výkon, hromada kluků však hrála za „A“ a určitě už toho měli hodně. Celkově jsme ale předvedli výborný výkon, kluci na všech postech zápas odmakali. Utkání klidně mohlo skončit i vyšším rozdílem. I když se může zdát, že je tam velké rovné hřiště, tak už bylo dost rozbité, drnovité, odskavalo."

Branky: 41. Pešek, 58. Hyžík – 16. a 43. Kúdela, 56. Šenovský

POTEČ – ÚJEZD 1:5 (1:2)

Martin Pešout, trenér Poteče: „První poločas byl vyrovnaný. Velmi brzy jsme vstřelili branku, což nás nakoplo. Újezd si pomohl brankou z kategorie náhodných, kdy vyrovnal po nevypracované akci. Navíc jsme dostali branku do šatny. Vzhledem k úzkému kádru jsme od 60. minuty odpadli, ke konci obdrželi tři branky, kdy si soupeř pomohl dlouhými auty. Tím nás dorazil. Pro nás toto utkání bylo o tom, abychom ho přežili ve zdraví, příští týden v Pozlovicích v podstatě hrajeme zápas podzimu. Pojedeme si tam pro tři body.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „První poločas v Poteči nepřinesl moc pěkný fotbal. Domácí tým šel do vedení už ve třetí minutě, když jsme trestuhodně nechali jejich hráče úplně volné. Postupně jsme se ale zlepšili a hlavně nám pomohla první šťastná branka. Míč se odrážel tak záhadně, až skončil po odrazu od Vaculína v domácí síti. Druhá branka Martínka už byla z jiného soudku a předcházela jí série našich přihrávek od vlastní brány. Těsně před půlí mohl po pohotovém přiťuknutí Strušky zvýšit na 3:1 Vaculín, domácí brankář ale jeho tvrdou střelu zneškodnil. Druhá půle už byla z naší strany daleko lepší než první. Měli jsme více míč na kopačkách a hlavně si vytvářeli mnohem víc šancí než domácí. Bohužel nám docela dlouho trvalo se střelecky prosadit, až se to nakonec podařilo z blízka Hrnčiříkovi. Po třetí brance jsme zápas ovládli definitivně a to ještě přidali dvě pěkné branky. Na 4:1 zvýšil hlavou Maňas a skóre uzavřel střelou k tyči zpoza šestnáctky kapitán Bělaška.

Branky: 3. Mňačko – 23. Vaculín, 40. Martínek, 79. Hrnčiřík, 84. Maňas, 90. Bělaška

SLUŠOVICE „B“ – NÁVOJNÁ 1:1 (1:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Do zápasu jsme vstupovali jako favorité, čemuž odpovídal i začátek. Během úvodních patnácti minut jsme si vytvořili několik slibných šancí – nastřelili i tyčku. Ve 26. minutě jsme vstřelili krásný gól, o který se levačkou pod břevno postaral Míša Foltýn. Od té doby jsme však přestali hrát, navíc neproměnili další šance. Zkraje druhého poločasu jsme dvakrát šli sami z boku na branku, ani jednou však nedali. Zákonitě tak přišel trest, z ojedinělé šance hostů jsme obdrželi branku. Hra poté z naší strany nebyla dobrá, trochu byla vidět křeč, kolísalo to. Zkušení hráči z Návojné to dohráli. Soupeř si odvezl ubojovaný bod. Z pohledu celého utkání to bylo o proměňování šancí, čtyřikrát jsme sami šli na brankáře. Soupeř nás potrestal. Je to škoda. A ztráta.“

Branky: 26. Foltýn – 59. Ptáček

HVOZDNÁ – POZLOVICE 8:0 (3:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Zaznamenali jsme výborný nástup do utkání, už ve třetí minutě se nám podařilo dostat do vedení. Zbytek poločasu jsme udávali tempo hry. Ve druhém jsme soupeře víceméně totálně přehráli, navíc si zahráli i kluci z lavičky. Celý zápas jsme byli jasně lepší. Velkou pochvalu zaslouží Honza Nahodil, který je naším lídrem. Strhne mladší, jde jim příkladem.“

Branky: 22 a 41. Nahodil, 54. a 62. Vavruša, 3. Dubec, 59. Srovnal, 76. Minařík, 84. Burger

ŠTÍPA – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:0 (1:0)

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „První poločas nabídl velmi krásný, bojovný a technicko-kombinační fotbal z obou stran. Už v páté minutě zápasu jsme se dostali do velké šance, při které jsme však nastlřeili pouze tyč. Bohužel se nám nedaří dát branku, kterou bychom se uklidnili a hráli svoji hru. Nějak nám to štěstí nepřeje. Domácí nás naopak potrestali, v desáté minutě po pěkné individuálníé akci a střele Šimka vedli 1:0. Hrálo se nahoru dolů, pěkný rychlý fotbal. Branka však do poločasu už nepadla. Ve druhém byla hra v naší režii, domácí jsme zatlačili na jejich půlku. Vytvořili jsme si tlak, ale branku z něj nedali. V 55. minutě přišla naše nepochopitelná chyba v obraně, po které jsme dostali druhou branku. Ve zbytku zápasu už žádná trefa k vidění nebyla, domácí si vítězství zasloužili."

VYSOKÉ POLE – MYSLOČOVICE 3:2 (2:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „Utkání proběhlo strašně, horší jsme ještě neodehráli. Naštěstí to pro nás dopadlo dobře. Fotbal měl úroveň IV. třídy. Byl to boj do posledních sil. Přálo nám štěstí. Dopadlo to, tak jsme chtěli, tedy za tři body.“

Branky: 20. Doruška, 32. Kořenek, 93. Sucháček – 14. a 69. Konečný

SLOPNÉ – JASENNÁ 3:5 (0:2)

Petr Zicha, trenér Jasenná: „Byl to infarktový zápas plný bojovností a střetů, hrálo se však férově, rozhodčí to zvládl. Po prvním poločase jsme vedli 2:0, po necelé půl hodině druhého poločasu však prohrávali 2:3, hráli jsme špatně. Naštěstí jsme v 77. minutě srovnali na 3:3. Podařilo se nám dobře vystřídat a dát na 4:3. Upřímně se to ale už viděl bledě.“

Branky: 67. a 69. Žáček, 55. vlastní Jurčák – 13. Kovář, 30. Sedláček, 77. Sušeň, 86. Zicha, 91. Přibyla

Branky: 10. Šimek, 55. Velev