Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Měli jsme dobrých úvodních patnáct minut, dostávali jsme se do šancí. Tempo poté upadlo, předváděli jsme průměrný výkon, nedokázali jsme si vytvořit žádnou příležitost. V 35. minutě jsme paradoxně po špatné rozehrávce hostů a jejich velké chybě otevřeli skóre zápasu. Druhá půle rovněž byla průměrná, místy se to hodně nakopávalo, fotbalovosti se objevilo pramálo. V 91. minutě jsme potvrdili výhru na 2:0. Po minulém zápase nám vinou zlomené ruky absentuje další hráč, chybí nám pět kluků, což na hře jde poznat. Luďa Lošťák to druhý duel po sobě zkoušel, ale zraněné lýtko ho do utkání nepustilo. Dorostenci navíc v sobotu slavili vítězství v krajské soutěži. Pět minut před koncem jsem tak musel naskočit i já, bylo to přibližně po dvou letech. Příští týden jedeme do Návojné, kde budeme chtít uhrát nějaké body, aby se nám ke konci sezony lépe dýchalo. V závěru sezony nás čeká velmi těžký zápas s Újezdem.“

Pavel Juřica, trenér týmu Valašské Klobouky: „Zápas ve Slušovicích nám nevyšel. Do 35. minuty se sice hrálo vyrovnané utkání, poté jsme ale po velké chybě našeho stopera dostali hloupou branku. Zase nás to srazilo na kolena. Když za celý zápas neohrozíme domácího gólmana, tak je to na pováženou, pořádně neumíme ani vystřelit. Pokud se už dostaneme do zakončení, tak je to hodně mimo branku. Hráči navíc neplní, co si před zápasem nebo o poločase řekneme. Musíme začít více hrát fotbal, tlačit se do branky a hlavně ji začít trefovat."

Branky: 35. Hrnčiřík, 91. Gadůšek

ŠTÍPA – DOLNÍ LHOTA 1:5 (1:1)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Očekávané střetnutí před početnou kulisou nabídlo kvalitní utkání, které vybočovalo z běžného rámce okresního přeboru. Hosté se ujali vedení hned zkraje zápasu, po standardní situaci s nemalým přispěním teče domácího obránce skóroval Kůdela. Těsně před první půlí po mnoha neproměněných šancích domácí přece jen vyrovnali po rychlé akci z pravé strany s přesnou koncovkou Veleva. Ve druhém poločase se ukázalo, že v zápase dvou rovnocenných týmů rozhoduje, kdo vstřelí druhou branku – Štípa své šance zkraje i v průběhu druhého poločasu promrhala a Lhota naskytnuvší se možnosti všechny potrestala! Domácí smutní, Lhota s Kúdelou, který vstřelil hattrick, slaví. Takový je ale fotbal. za týden může být zase vše jinak."

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Po prohře se Slušovicemi „B“ jsme si řekli, že už nemáme co ztratit. Proti Štípě jsme chtěli hrát důsledně do obrany. Začátek nám vyšel, byli jsme aktivnější, z čehož pramenil i první gól. Pak jsme se zatáhli, domácí převzali iniciativu, přehrávali nás. Navíc neproměnili penaltu. Z tlaku přeci jen do přestávky dali gól. Ve druhé půli to byl podobný scénář, hráli jsme dobře dozadu, hrozili z brejků, což nám asi více vyhovuje. Nakonec nám to tam napadalo, Štípa si takový výsledek nezasloužila. Skvěle nám zachytal i gólman, vše klaplo. Standa Kúdela potvrdil kvality, po sezoně určitě nějaké nabídky dostane. Pochopitelně by to pro nás byla velká ztráta, rozhodnutí bude záležet na něm. Na druhou stranu nám jde i o to, aby se hráči někam posouvali. Stále je ještě mladý, má potenciál, je silný, v koncovce patří k zabijákům. Věřím, že s tréninky by zvládl i divizi.“

Branky: 45. Velev – 23., 61. a 82. Kúdela, 62. Míča, 90. Urubek

VYSOKÉ POLE – JASENNÁ 0:4 (0:0)

Matěj Kořenek, hrající trenér týmu Vysoké pole: „Jasenná ve druhém poločase jasně potvrdila, na jaké vlně pohody se na jaře nachází. Co se nám nedávno dařilo proti Hvozdné, to nevycházelo proti Slopné a ani nyní proti Jasenné. Byli jsme horší snad úplně ve všem. Jde poznat, že nejsme v takové pohodě jako na začátku sezony. Jedeme ale dále, snad se nám vydaří zbývající zápasy.“

Petr Zicha, trenér Jasenné: „První půlka byla spíše vyrovnaná, možná jsme malinko byli lepší. Ve druhé se nám během úvodních osmi minut podařilo vstřelit rychlé dvě branky, díky čemuž jsme zápas měli pod kontrolou. Soupeř odpadl, přišlo mi, že po těchto trefách už tolik nemohl.“

Branky: 66. a 75. Sedláček, 47. Sušeň, 53. Gerža

LUHAČOVICE „B“ – MYSLOČOVICE 5:0 (4:0)

Michal Piják mladší, brankář Luhačovic „B“. „Soupeř k nám přijel v dost okleštěné sestavě – jenom v deseti lidech. Navíc nastoupili i kluci, kteří pravidelně nehrávají. I díky tomu bylo utkání jednoznačné. Mysločovice působily odevzdaně, v podstatě to pak ani nechtěly dohrávat.“

Branky: 11. Slovák, 14. Máčala, 20. Garaja, 33. P. Majzlík, 84. M. Majzlík

HVOZDNÁ – SLOPNÉ 3:2 (0:1)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme vstoupili vlažně, první poločas byl z naší strany velmi špatný. O poločase proběhla v kabině důrazná domluva. Deset minut po začátku druhé půle se nám podařilo srovnat z pokutového kopu. Oba týmy se následně ještě jednou prosadily, utkání v 90. minutě po přihrávce střídajícího Roberta Tomšů nakonec rozhodl Vaculka.“

Branky: 55. Vaculka (pen.), 73. Srovnal, 90. Vaculka – 38. Šenovský, 58. Š. Švach

POZLOVICE – ÚJEZD 2:7 (1:4)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Zápas v Pozlovicích byl diametrálně odlišný od našich jiných zápasů. Jednak jsme před utkáním horko těžko sháněli jedenáct zdravých hráčů, protože nám ještě oproti minule vypadli další tři kluci. Na lávce jsme měli pouze 45letého předsedu klubu Miru Vaňka. Ten druhý a zásadní rozdíl byl ten, že jsme proměnili prakticky osmdesát procent šancí a byli neuvěřitelně produktivní. Navíc se v první půli trefili ne zrovna klasičtí střelci. A své první dvě branky za muže vstřelil syn předsedy, šestnáctiletý Ondra Vaněk. Další dvě přidal po standardních situacích Petr Maňas. A do půle dal i svůj premiérový gól v zápase Přema Vaculín. Domácí korigovali až těsně před přestávkou na 4:1. Do druhého poločasu jsme šli s taktikou se nikam nehnat, hrát zodpovědně v defenzívě a při každé další možnosti opět gólově udeřit. A i tohle nám vyšlo dokonale. Vaculín zkompletoval hattrick a zvlášť jeho třetí branka z přímého kopu byla excelentní. Vzhledem k tomu, jaké problémy jsme řešili před utkáním, je výsledek výborný. A navíc stále trvá naše jarní série bez prohry, což je takovou třešničkou na fotbalovém dortu SK Újezd.“

Branky: 44. Kotrla, 88. Masař – 39., 58. a 68. Vaculín, 9. a 63. Vaněk, 18. Bělaška, 36. Maňás

POTEČ – NÁVOJNÁ 1:4 (0:1)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Minulý zápas jsme se poprvé a asi i naposledy sešli v kompletní sestavě. Teď nám ze základní jedenáctky chybělo pět hráčů, hned kvarteto bylo v práci. Ani Návojná ovšem nebyla kompletní, měla i mladší kádr než my. V samotném utkání jsme doplatili na naši nemoc – ačkoliv máme platonický tlak, tak branky nedáváme. Soupeř naopak využil standardku, což je naopak naše slabina dozadu. To nás srazilo. O poločase jsme si něco řekli, úvodních patnáct minut druhé půle bylo vcelku dobrých, druhý gól nás bohužel položil.“

Branky: 69. D. Pešout – 23. a 62. Šebák, 58. Janáč, 89. Řehák