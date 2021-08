LUHAČOVICE B – SLUŠOVICE B 0:2 (0:0)

Michal Piják, trenér Luhačovic: „Hosté zaslouženě zvítězili. Byli výborní, fotbalovější, přehrávali nás. Neměli jsme takový drajv. Úvodní branka zápasu padla zkraje druhého poločasu, kdy se jejich borec trefil z pětadvaceti metrů, od tyčky to spadlo do branky. Druhá trefa se dostavila po brejku. Kluci si alespoň ověřili, že okresním přeborem jen tak neproplují, že se nejedná o jednoduchou soutěž.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic: „Od začátku týdne jsme řešili absenci pěti hráčů, různě jsme to doplňovali, skládali. Zápas i přesto byl v naší režii. Kdybychom v úvodním poločase proměnili dvě tři tutovky, tak bychom za klidného stavu šli do kabin. Bohužel jsme však byli nepřesní. Ve druhé půli jsme to chtěli zvrátit, ve 49. minutě jsme dali první gól. Soupeř nás poté přehrával, byli jsme zataženi, hráli na brejky. Uhráli jsme to, v brejku jednou utekli a vyhráli 2:0. Výsledek je zcela zasloužený.“

Branky: 49. Hrnčiřík, 75. Večeřa. Rozhodčí: Malota. Diváci: 33

DOLNÍ LHOTA – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:1 (1:1)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Byl to úplně jiný zápas než proti Hvozdné, Valašské Klobouky působily podstatněji běhavějším dojmem. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme byli lepší, vytvořili jsme si dvě tři gólové šance. Měli jsme však štěstí, že v obou případech jsme dali branku do šatny. Za druhý poločas jsme si výhru zasloužili. Za dva zápasy tak máme šest bodů. Do soutěže jsem nastupovali s respektem, hodně nám pomáhá Broňa Fojtík, který organizuje obranu, vnesl do ní klid, už nepropadáme. Je to pro nás velká pomoc, přispívá k naší hře.“

Pavel Juřica, trenér Valašských Klobouků: „Do utkání jsme vstupovali s respektem k soupeři. Jednak kvůli výhře Dolní Lhoty nad favorizovanou Hvozdnou, jednak kvůli absenci 10 hráčů. Na zápas jsme tak museli povolat hráče z „B-týmu“ i dorostu. Začátek utkání byl z obou stran rychlý, kombinačně založený. A to i přesto, že panovalo velmi horké počasí. Ve 25. minutě jsme zahrávali volný přímo kop, ze kterého jsme dali krásnou branku. Od té chvíli jsme byli lepším týmem na hřišti. Už se schylovalo k odchodu do kabin, když jsme ve 45. minutě v obranné fázi vytvořili chybu, za kterou nás soupeř tvrdě potrestal. Hodně nás to srazilo do kolen. Zkraje druhého poločasu jsme museli prostřídat několik hráčů, kteří měli zdravotní problémy. Prostor dostali mladí hráči, kteří poprvé okusili mužskou kategorii. I když to pro některé bylo velmi těžké utkání, tak mladé hráče přesto musím pochválit za snahu a bojovnost. Soupeř nás pomalu ale jistě začal přehrávat kombinační hrou. Od 80. minuty nás dostal pod velký tlak, ze kterého nakonec v 92. minutě vytěžil vítězný gól. Ze zápasu se musíme poučit a hrát až dokonce. Musím však uznat, že soupeř si za druhý poločas zasloužit vyhrát. Bod by pro nás byl zlatý.“

Branky: 45+1 Dynka, 90+2 Velísek – 25. Nevrlka. Rozhodčí: Rak. Diváci: 70

JASENNÁ – ÚJEZD 1:1 (0:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Újezd nastoupil ke svému druhému utkání v Jasenné, kde se hrálo za extrémního horka. V konečném součtu remíza asi odpovídá dění na hřišti. Zápas měl jednotlivé pasáže, ve kterých měl ten či onen tým herně mírně navrch. A když už si některý tým šanci vytvořil, tak si s ní poradili oba výborní brankáři, anebo je zachránila branková konstrukce, tak jako toho domácího při střele Kováře do tyče v úvodu zápasu. Další nebezpečí hrozilo oboustranně ze standardních situací, když domácí kopali nebezpečné rohy a my zase hrozili množstvím dlouhých autů v podání Ondry Častuly, které jsme ovšem nedokázali nijak zúročit. První branku zápasu se podařilo vstřelit Jasenné, když domácí hráč takovou nijak nebezpečnou střelou dokázal díky naší nedůslednosti a bázlivosti propálit míč až do sítě. Naše odpověď netrvala dlouho. Po pravé straně utekl Tomáš Bělaška a poslal ostrý centr před bránu, kde domácí obránce ve snaze zabránit gólu srazil míč do vlastního gólmana. Balón, který se zastavil kousek před brankovou čarou, dokopl do brány pohotový Honza Škrabola. Ve zbytku zápasu už další branka nepadla a tak zápas skončil spravedlivou remízou 1:1.“

Branky: 58. Zicha – 65. Škrabola. Rozhodčí: Žmiják. Diváci: 96

SLOPNÉ – POZLOVICE 3:1 (2:1)

Zdeněk Outrata, trenér Slopného: „Soupeř nás v průběhu úvodních patnácti dvaceti minut zatlačil. Vypracoval si šance, žádnou z nich však neproměnil. Naopak jsme do konce poločasu dali na 2:0, první byl vlastní. Hosté poté snížili v závěru půle z nastavení, kdy míč proletěl celým vápnem a obrana to neodehrála. Celkem jsme se s nimi trápili, nebyli jsme schopni se vymanit z tlaku. Byl to těžký zápas.“

Branky: 31. a 80. Žáček, 24. Bublák (vlastní) – 45. Kuchař

ŠTÍPA – HVOZDNÁ 5:0 (2:0)

Aleš Ráček, předseda oddílu FK Štípa: „Derby začali lépe domácí, branku měl na kopačce Tomáš Holík a brankovou tyčku nastřeil Pavel Elšík. Hra se následně srovnala. Po úvodní brance Juráska z 21. minuty Štípa začala hrát výborný fotbal okořeněný dalším gólem, jejímž střelcem byl Matěj Velev. Když ihned po vstupu do druhého poločasu dal svou druhou branku Velev, bylo o utkání rozhodnuto. Domácí si v klidu hlídali vedení, které ještě navýšil Fllip Okál a svou premiérovou trefu přidal i Ondra Lang. Utkání mělo na dnešní poměry velmi dobrou úroveň.“

Branky: 30. a 47. Velev, 21. Jurásek, 68. Okál, 77. Lang. Rozhodčí: Hutečka. Diváci: 120

VYSOKÉ POLE – POTEČ 5:4 (1:2)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Do zápasu jsme šli s jasným cílem zvítězit, což se nám nakonec po zbytečném dramatu povedlo. Za tři body jsem hodně rád. Kluci ukázali, že i za nepříznivého stavu dokážou ustát tlak.“

Branky: 3. a 77 Sucháček, 51. a 67. Tománek, 65. Naňák – 28. a 48. Faldík, 11. Vlček, 59. Slovák

MYSLOČOVICE – NÁVOJNÁ 0:2 (0:1)

Petr Miklík, hráč Mysločovic: „V prvním poločase byla hra na obou stranách vyrovnaná, vytvořili jsme si několik slibných příležitostí, které jsme však nebyli schopni dovést k lepšímu zakončení. Soupeř nám dělal obrovské problémy v obraně svými nakopávanými míči, které vysocí hráči dokázali uhrávat nebo nákopem za obranu se dostávat do nebezpečných brejků. Po jednom takovém a nesklapnuté ofsajdové pasti se hosté prosadili. Velmi horké počasí zásadně ovlivnilo kvalitu hry, která neměla spád. Do druhé půle jsme šli s odhodláním soupeře přitlačit a alespoň vyrovnat. Bohužel nedlouho po změně stran jsme si vsítili nešťastný vlastní gól. Ačkoliv jsme posledních 20 minut soupeře zatlačili, vytvořili si několik 100% šancí, včetně nastřelené tyčky, branku jsme vsítit nedokázali. Rychle musíme na toto utkání zapomenout, kdy se nám téměř nic nedařilo a dívat se na další utkání o cenné body.“

Branky: 24. Šebák, 60. Janáč. Rozhodčí: Dujíček. Diváci: 35