Branky: 46. a 72. Antonín Burša, 82. a 90. Roman Dobeš, 16. Ondřej Rafaja, 22. Adam Novák 58. Jakub Hrnčiřík, Rozhodčí: Jäger. Červené karty: 61. Tomáš Kutra, 89. Jiří Mikulík (oba Štípa). Diváci: 80.

POTEČ – MLADCOVÁ B 4:1 (2:1)

Zdeněk Tvarůžek, hrající sekretář klubu FK Poteč: „Z pohledu Poteče naprostá spokojenost. Mladcová k nám přivezla mužstvo bez hráčů áčka, které ve stejnou dobu hrálo derby ve Zlíně. Utkání nám vyšlo. Mladcová se sice snažila o kombinační fotbal, který se ale vždy zasekl za záložní řadou. Přechody do útoku hostujícího týmu byly pomalé. Soupeř si vytvořil jednu šanci, kterou přetavil v branku. Utkání vyšlo hlavně Davidu Bartoškovi, jenž zaznamenal tři branky a dal si pěkný dárek k sobotním pětadvacátým narozeninám. Ve druhém poločase byl celek Poteče dominantní, Mladcová naopak nevýrazná. Mívají lepší zápasy s větším nasazením, než předvedla u nás. Výsledek odpovídá dění na hřišti i výkonu obou mužstev. Měli jsme další dvě tutovky, klidně mohla být naše výhra ještě výraznější.“

Branky: 21., 28. a 46. David Bartoška, 86. Libor Faldík - 44. Tomáš Mackovík. Rozhodčí: Březík. Diváci: 70.

NEDAŠOVA LHOTA – NÁVOJNÁ 2:1 (1:1)

Josef Pagáč, organizační pracovník Nedašovy Lhoty: „Derby jak má být plné očekávání, emocí, vyhrocených zákroků a hodně diváků. To byl zápas 16. kola okresního přeboru mezi Nedašovou Lhotou a Návojnou. Od první minuty zápasu obě mužstva začala velmi opatrně, velká nervozita na kopačkách, řada nepřesných přihrávek, to bylo prvních deset minut, než domácí v téže minutě skórovali na 1:0 hlavičkou Šerého. Od té chvíle jakoby z domácích padla pomyslná tíha na nohou a začali hosty z Návojné tlačit. V 15. minutě měli domácí vyloženou šanci, kdy do samostatného brejku poslali domácího Struhaře, který šel sám na brankaře, ale ve finále trefil mimo tyče. Už to vypadalo, že do šaten se půjde s jednobrankovým rozdílem pro domácí, ale ve 44. minutě za vápnem napřáhl ke střele Ritter a výstavní střelou do šibenice srovnal na 1:1. Po přestávce se hra znovu herně vyrovnala, ale o stupeň vyšší tempo a to také přineslo kýžené ovoce pro domácí, kteří v 55. minutě navýšili skóre na 2:1 střelou z dálky Bartošákem. Návojná se velice snažila alespoň o vyrovnání, ale vždycky si vylámala zuby na výborně chytajícím domácím brankáři. Do konce utkání si domácí vydřenou výhru už nepustili.“

Branky: 10. Karel Šerý, 55. Josef Bartošák - 44. David Ritter. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 221.

POZLOVICE – SEHRADICE 1:2 (1:1)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Sehradic: „Zápas se kvůli rekonstrukci hřiště v Pozlovicích odehrál na neutrální půdě v Luhačovicích. Pozlovice nastoupily do zápasu v oslabené sestavě, kdy musel mimo jiné v bráně zaskočit místo zraněného brankáře René Vrátník, obvykle hrající ve středu pole. V prvním poločase měli mnohem častěji balon na svých kopačkách hráči Pozlovic, ale nedokázali tuto převahu přetavit v gólové šance. Skóre utkání otevřel ve 39. minutě Stolařík, kterému se podařilo uvolnit na hranici velkého vápna, a umístěnou střelou zaznamenal první gól zápasu. Hosté stihli velmi rychle kontrovat, po rychlém protiútoku vyrovnával ve 41. minutě Plášek a tím uzavřel skóre prvního poločasu. Sehradice nastoupily do druhého poločasu aktivněji a v 51. minutě se ujaly vedení, kdy dal branku střelou zpoza pokutového území Sochora. Pozlovice postupem času opět převzaly aktivitu, ale všechny snahy o vstřelení gólu končily na hostující obraně, která dokázala udržet těsné vedení až do konce zápasu.“

Branky: 39. Jaromír Stolařík - 41. Jan Plášek, 51. Robin Sochora. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 80.

SLOPNÉ – MYSLOČOVICE 4:2 (2:0)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „První poločas jsme hráli dobře, nad soupeřem měli navrch. Vypracovali jsme si několik vyložených šancí a klidně mohli vést vyšším rozdílem než jenom 2:0. Ve druhém poločase jsme ale celkem brzy inkasovali a trošku jsme se trápili. Mysločovice začaly hrát aktivně, napadali nás, což nám dělalo problémy hlavně při rozehrávce. Naštěstí jsme dvakrát v krátkém sledu skórovali a odskočili na 4:1. Vzápětí jsme ale inkasovali. Hosté pak mohli po ruce v pokutovém území snížit, ale penaltu neproměnili, když jejich hráč střílel vedle. To nás uklidnilo a závěr zápasu už jsme v klidu dohráli.“

Branky: 18. a 61. Libor Žáček, 25. Štěpán Švach, 56. Pavel Heinz - 47. Radim Škrabal, 63. Tomáš Teplý. Rozhodčí: Čech. Diváci: 120.

BYLNICE – ÚJEZD 3:0 (2:0)

Pavel Pospíšil, jednatel Bylnice: „V prvním poločase se hra odehrávala mezi šestnáctkami. Více ze hry měli hosté. Jejich snaha byla ve třicáté minutě málem odměněna gólem, ale hostující hráč z malého vápna přestřelil. Tahle šance určitě hosty mrzela, protože v závěru poločasu domácí dokázali vstřelit dva góly. U obou zásahů byl Sedlačík. Ve druhém poločase už domácí hráli v poklidu a kontrolovali hru. V sedmdesáté minutě ještě navýšil skóre Lysák. Hosté se snažili s výsledkem něco udělat, ale domácí gólman si svou bránu uhájil.“

Branky: 45. a 45. Jakub Sedlačík, 77. Josef Lysák. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 100.

KOSTELEC – JASENNÁ 1:2 NA PENALTY (1:0)

Petr Velikovský, hrající předseda klubu FC Kostelec: „Chtěli jsme neoblíbenému soupeř vrátit porážku z podzimu, což se nám nepodařilo. Zkomplikovali jsme si tak svoji pozici v boji o prví místo. V prvním poločase jsme měli převahu, velké množství šancí, které jsme bohužel nevyužili. Dali jsme jenom jeden gól. Jasenná v prvním poločase hrozila pouze po ojedinělých akcích, druhá půle už byla vyrovnanější. Po přestávce jsme výrazně polevili a umožnili soupeři skóre vyrovnat. Penalty už byly vabank.“

Branky: 20. Adam Drábek - 58. Jiří Švehlík. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 100.

1. Bylnice 15 12 1 2 0 50:10 40

2. Kostelec 15 10 2 2 1 39:16 36

3. Štípa 15 8 2 1 4 46:31 29

4. Újezd 15 9 1 0 5 34:23 29

5. Slopné 15 7 2 2 4 36:34 27

6. Mladcová B 15 7 1 0 7 41:32 23

7. Pozlovice 15 6 2 1 6 26:30 23

8. Návojná 15 6 1 2 6 45:33 22

9. Poteč 15 6 1 1 7 28:33 21

10. Jasenná 15 5 2 1 7 24:35 20

11. Slušovice B 15 5 0 2 8 22:25 17

12. Mysločovice 15 3 2 1 9 24:46 14

13. Sehradice 15 2 1 2 10 14:42 10

14. Nedašova Lhota 15 1 0 1 13 20:59 4