Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Do zápasu jsme znovu nastupovali s obrovskou marodkou, dokonce jsme povolali dva dorostence, přičemž jeden z nich nastoupil od začátku. Dvakrát jsme prohrávali, naštěstí se nám vždy podařilo srovnat. Ve druhém poločase jsme zápas dokázali otočit. Některé góly byly i šťastnější, kluci však bojovali a výhru vydřeli. Třech bodů si hodně vážím, jelikož po prohře v derby ve Slopné jsem se obával, aby to na klucích trochu nezanechalo následky. Potvrdili však, že nám to jde, že i v takové poslepované sestavě dokážeme vyhrát. Je to o dřině, úsilí i někdy pomyslném kusu štěstí.“

Petr Zicha, trenér Jasenná: „Museli jsme se vypořádat s absencí pěti hráčů, na místo brankáře musel chytat hráč z pole. První poločas byl z naší strany slušný, dvakrát jsme vedli, soupeř pokaždé po našich chybách vyrovnal. Po brance na 2:3 jsme to celkem otevřeli, při troše štěstí jsme mohli i remizovat.“

Branky: 38. a 86. Dynka, 17. Macík, 60. Urubek – 3. Sedláček, 36. J. Zicha

ÚJEZD – LUHAČOVICE „B“ 3:2 (2:2)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Je s podivem, co jsme schopni předvést za výkony. S těmi nejsilnějšími v okrese sice předvedeme suprový výkon, ale prohrajeme. Pak nastoupíme v posledním domácím zápase proti bečku v béčku Luhačovic a fotbalový výkon byl špatný. Když to zhodnotím v celku, tak na počet vytvořených šancí jsme vyhráli zaslouženě. Jenže naše hra byla špatná. Nebyli jsme schopni souvislé kombinace, dělali v obraně chyby a to co jsme nedali, to ani popsat slovy snad nejde. Přesto všechno jsme nakonec tři body urvali a utnuli sérii dvou porážek v řadě. Na vedoucí rychlý gól šikovných mladíků z Luhačovic odpověděl krásnou střelou domácí kapitán Bělaška. Na 2:1 otočil střelou z úhlu křížem brány Kráčalík, aby hosté srovnali do první půle z pokutového kopu. Ve druhé půli zápasu se už přes další kupu šancí trefil pouze hlavou Maňas po krásném centru Kráčalíka a rozhodl tak utkání ve prospěch Újezdu. Tři body v zápase s nepříjemným soupeřem beru, výkon týmu už méně, ale prostě i takové zápasy někdy jsou.“

Branky: 28. Bělaška, 38. Kráčalík, 68. Maňas – 2. Šidlík, 37. Popelka (pen.)

NÁVOJNÁ – VYSOKÉ POLE 6:0 (3:0)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „Domácí na nás ze začátku vletěli, kvůli nedůrazu v obraně jsme brzy dostali gól. Takto víceméně probíhal celý první poločas. Rovněž jsme si vytvořili šance, ale nedokázali je proměnit. Ze začátku druhého poločasu jsme soupeře přehrávali, vytvořili si příležitosti, branka nám tam ale bohužel nepadla. Domácí navrch tomu přidali další tři góly. Celkově jsme selhali hlavně v obraně, která nebyla důrazná a nedostupovala hráče. Výsledek je pro nás celkem krutý.“

Branky: 44., 68. a 86. Šebák, 8. Macháč, 32. Surý, 82. Šanek

MYSLOČOVICE – HVOZDNÁ 3:4 (1:4)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do 15. minuty jsme vedli 3:0, kluci hráli dobře. Poločas byl v naší režii, domácí jsme víceméně nepustili za půlku. Po úvodních pětačtyřiceti minutách jsme vedli 4:1. Ve druhém poločase z naší strany přišlo podcenění, domácí dvakrát z ojedinělých brejků utekli a bylo z toho drama. Do konce zápasu zbývalo přibližně patnáct minut, blízko vyrovnání ale soupeř nebyl.“

Branky: 17. a 74. Seifert, 64. Teplý – 3. a 15. Vaculka, 5. Vavruša, 31. Nahodil

POTEČ – SLUŠOVICE „B“ 0:3 (0:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice „B“: „Utkání jsme začali velmi aktivně. Ve třetí minutě Jenda Večeřa šel sám na brankáře, šanci však neproměnil. O tři minuty později nám rozhodčí nepochopitelně neuznal gól, poté další nájezd spálil Večeřa. Po čtvrt hodině hry se soupeř oklepal, do poločasu se hrálo vyrovnaně. Hrozil i soupeř střelami ze šestnáctky či střední vzdálenosti. O poločase jsme si některé věci vyříkali, k zápasu jsme nepřistoupili úplně super. Druhá půle byla kompletně v naší režii. Dvakrát během deseti minut utekl náš důležitý hráč Jenda Večeřa, který naservíroval míče skórujícímu Luďovi Lušťákovi. V 91. minutě se sám Večeřa obtočil okolo bránícího hráče a křížnou střelou prostřelil gólmana. Ač to bylo zasloužené vítězství, tak musím pochválit Poteč. Byl to velmi houževnatý soupeř. Pokud v takovém složení bude hrát i nadále, doma bude uhrávat body.“

Branky: 51. a 59. Lošťák, 90+1 J. Večeřa

POZLOVICE – ŠTÍPA 0:6 (0:4)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Byť to tak na hřišti nevypadalo, tak i hosté měli nemalé potíže se sestavou, když jim z různých důvodů vypadli hned čtyři hráči základní jedenáctky z minulého týdne. Na rozdil od domácích ovšem štípští disponují velmi kvalitní mládežnickou základnou, z níž bylo první mužstvo kvalitně doplněno dorostenci Libigerem, Štefanem, Plechačem a Hambálkem. Utkání bylo rozhodnuto hned do poločasu, když se 2x trefil Elšík a Velev s Barcuchem, který bezpečně proměnil pokutový kop. Po přestávce i po prostřídání štípští dále diktovali tempo hry a Elšikem a Velevem přidali další branky. Pozlovičtí hráči se k vážnému ohrožení branky Štípy za celé utkání nedostali, naopak hosté další své gólové šance místy až trestuhodně neproměňovali. Výsledek je jednoznačný a zasloužený, pro štípské je pozitivum zapojování mladých odchovanců do mužského fotbalu.“

Branky: 20., 24. Elšík a 74. Elšík, 27. a 82. Velev, 28. Barcuch (pen.)

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – SLOPNÉ 2:2 (2:0)

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „Hned v první minutě se nám podařilo vstřelit branku, první poločas jsme tak i díky tomu měli pod kontrolou. Kluci hráli pěkný kombinační fotbal, na který se dalo dívat. Ve 44. minutě vedení krásnou střelou do šibenice navýšil Trnavský, hostující gólman neměl žádnou šanci. Byl to gól jako z učebnice. Co se pak stalo, netuším. Ve druhém poločase jsme však ve všem propadali. Hosté nás začali přehrát, přičemž jsme v rozmezí pěti minut obdrželi dvě branky. Tohle se opravdu nemůže stávat. O poločase jsem v kabině hráče nabádal, abychom zápas dotáhli do vítězného konce, což se nám znovu nepodařilo. Na domácím hřišti je to pro nás ztráta dvou bodů. Je to velká škoda. Zatím nemáme fotbalové štěstíčko.“

Branky: 1. Procházka, 44. Trnavský – 55. Kolařík, 59. Žáček