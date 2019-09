Jan Hrazdíra, předseda SK Hvozdná: „Hvozdná, která poznala od května 2017 první domácí porážku, narazila na velmi dobře připraveného a silného soupeře. Od začátku byl zápas vyrovnaný. My jsme se nemohli dostat do hry. Návojná dobře bránila. Hosté nám ukázali školu produktivity, když Janáč po standardní situaci zakončil do odkryté branky. Na hřišti ale dlouho nevydržel, protože oplácel, udeřil našeho hráče a byl vyloučen. Návojná se v deseti zatáhla a bránila těsný náskok. V obraně hrála pružně, tvrdě, ale čistě. Do druhého poločasu jsme nastoupili s ofenzivní taktikou, ale hráli jsme pouze po šestnáctku. Nebyli jsme schopní zakončit. V 79. minutě opět po standardní situaci přišla druhá šance soupeře a nikým nehlídaný Ptáček upravil na konečných 2:0. V závěru jsme měli velký tlak, nastřelili dvě tyče, ale branku nedali.“

Branky: 21. Václav Janáč, 79. Martin Ptáček. Rozhodčí: Střelec. Červená karta: 25. Janáč (Návojná). Diváci: 50.

POZLOVICE – MLADCOVÁ B 4:3 (2:2)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „Pozlovice začaly utkání aktivně, což se projevilo už v 8. minutě, kdy zaznamenal první branku utkání Kuchař. Ve 20. minutě se podařilo Mladcové srovnat, když Vaněk utekl domácí obraně a bylo to 1:1. Ke konci poločasu byli hosté aktivnější, ve 42. minutě skóroval Haloda a určil tak poločasový výsledek 1:2. Po změně stran začali lépe hosté, v 50. minutě skóroval opět Haloda a zvýšil vedení na 1:3 pro Mladcovou. S Pozlovicemi to vypadalo špatně, ale naštěstí přišlo hned po minutě snížení na 2:3, kdy se po rohovém kopu z pravé strany prosadil Patso. Pozlovice ucítily šanci a zvýšily aktivitu. V 66. minutě poslal domácí trenér Machů do hry Kučeru, který hned od příchodu na hřiště začal dělat hostů problémy svou rychlostí a důrazem. V 77. minutě se vyjádřil také gólově, kdy se individuálně dostal přes hostující obranu do vápna a z levé strany prostřelil gólmana. To od Pozlovic nebylo vše a už za dvě minuty se po závaru ve velkém vápně dostal míč k Vrátníkovi, který jej poslal technicky k tyči a dokonal tak obrat utkání 4:3. Pozlovice zvládly závěr utkání, získaly po bojovném výkonu první tři body, a tím se odpoutaly od poslední příčky tabulky.“

Branky: 8. Josef Kuchař, 51. Oleksandr Patso, 77. Jan Kučera, 79. René Vrátník - 42. a 50. Tomáš Haloda, 20. David Vaněk. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 88.

ŠTÍPA – MYSLOČOVICE 7:3 (3:0)

Štípa zvládla přestřelku s Mysločovicemi, v bláznivém zápase padlo deset branek. Domácí duel rozhodli hned v první půli, kdy si vytvořili rozhodující náskok.

Branky: 31. a 81. Marek Šimek, 54. a 77. Tomáš Holík, 27. Filip Okál, 43. Roman Holík, 87. Petr Takáč - 55. a 90. Jan Seifert, 69. Milan Dřímal z penalty. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 80.

POTEČ – VELKÝ OŘECHOV 2:4 (1:1)

Zdeněk Tvarůžek, hrající předseda klubu: „Od prvních minut bylo zřejmé, že i když se utkala mužstva z opačných konců tabulky, bude utkání velmi vyrovnané. Prvních deset minut jsme měli několik vyložených šancí, ale nedokázali jsme je zužitkovat. Překvapení z úvodu nebyli pouze diváci, ale také hosté z Velkého Ořechova. Sice jsme se ujali vedení, ale hosté následně po velmi pohledné akci srovnal. Za pět minut přidali hráči Ořechova druhý gól, ale sudí branku kvůli ofsajdu neuznal. Hosté byli po změně stran důslednější, když se nejprve trefil Talášek a pak Maňásek po individuální akci pronikl obranným valem Poteče a skóroval. Po dvou minutách se nám podařilo výsledek redukovat na 2:3, což bylo přijatelné, ale v závěru jsme všichni útočili a hostující Budjač z třiceti metrů nachystal domácího gólmana. I když jsme hráli s kvalitním celkem Ořechova, předvedli jsme dobrý výkon a byli jsme mu vyrovnaným soupeřem. Bohužel k nějakému zvratu v tabulce jsme se opět nedostali.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Domácí nás překvapili kvalitní hrou, byli překvapivě fotbaloví a bojovní. V úvodu lepší a zaslouženě vedli. My jsme se však rychle zvedli a do poločasu vyrovnali. V první půli se činili hlavně oba gólmani, protože to klidně mohlo být 4:4. Šance byly na obou stranách. Zápas nakonec rozhodly dva rychlé gól hned po poločase. Druhá půle byla z naší strany už klasicky téměř výrazně lepší a zaslouženě zvítězili. Rozdíl ve skóre mohl být vyšší. Nastřelili jsme dvě břevna, tyčku a měli další šance. Byl to pohledný zápas pro diváky. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Branky: 9. Miroslav Smolek, 53. Libor Faldík - 13. a 79. Pavel Budjač, 49. Jakub Talášek, 51. Jiří Maňásek. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 80.

ÚJEZD – SEHRADICE 2:1 (1:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Újezd v dalším domácím zápase přivítal sousední Sehradice, a tak se jednalo pro oba soupeře o první podzimní derby utkání. Oproti jarní brankové přestřelce nastoupily oba týmy v jiných sestavách. Soupeř oproti loňské sezoně posílil svůj kádr a i domácí Újezd až na zraněného brankáře Bodláka a obránce Slováka, který je na dovolené, nastoupil v kompletní sestavě. Od úvodního hvizdu se na hřišti odehrával především boj o míč a fotbalové krásy zápas až tak moc nepobral. Hosté vsadili na dlouhé nákopy na jejich rychlého střelce Vaculku, který znamenal pro domácí tým největší hrozbu, kdyý tuto naplnil již v jedenácté minutě, jenž křižnou střelou k pravé tyči překonal domácího brankáře Kamenčáka. Po tomto budíčku domácí přeci jen zapnuli na vyšší obrátky, jenže tento zápas co se ofenzivní hry týče, jim tak úplně nevyšel. Přesto se v devatenácté minutě prosadil na pravé straně zálohy Martinek a k radosti domácích jeho prudký střílený centr zapadl do pravé šibenice brankáře Sehradic. Poločasová remíza 1:1 asi odpovídala dění na hřišti, neboť oba týmy kupily řadu nepřesností a faulů a více se kopaly standardní situace a házely auty, než hrál líbivý fotbal. Do druhé půle domácí nastoupili s odhodláním strhnout výsledek na svoji stranu, což začali praktikovat hlavně ve zlepšené hře a vytvářením si více šancí a standardních situací kolem vápna Sehradic. Stále se ale museli mít na pozoru před nebezpečnými brejky hostů, když jeden takový skvěle zneškodnil Vaculkovi brankář Kamenčák. Domácím se čas rychle krátil a výtečný gólman hostů s přehledem likvidoval všechny střely újezdských hráčů. Až přišla 86. minuta, faul asi tři metry za velkým vápnem a parádní střela přes zeď nejzkušenějšího hráče Hrnčiříka, který konečně odčaroval ve druhé půli branku hostů a vstřelil důležitý a rozhodující gól pro domácí v tomto náročném zápase, jenž zajistil cenné tři body a skok na první místo v tabulce.“

Branky: 19. Filip Martinek, 86. Jindřich Hrnčiřík - 11. Jakub Vaculka. Rozhodčí: Valenta. Diváci: 114.

JASENNÁ – PŘÍLUKY 4:3 NA PENALTY (1:1)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Zápas dvou týmů, kterým nevyšel vstup do soutěže nabídl ofenzivní fotbal, šest branek a nakonec penaltový rozstřel, který v osmé sérii rozhodli domácí pro sebe. Od úvodních minut se hrál svižný fotbal. V 7. minutě prokličkoval domácí obranou Plata, ale Špaček ho vychytal. Domácí zahrozili Maliňákem. Ve 27. minutě zahrával roh Jurčák, nejvýše vyskočil Maliňák a nemýlil se. Jenže hosté přišli s bleskovou odpovědí. Ve 30. minutě unikl po pravém křídle Kojetínský. Nastřelil míč před branku, kde si ho nešťastně srazil do sítě Korčák. Ve 37. minutě postupoval na Špačka osamocený Julina, ale domácí gólman předvedl skvělý zákrok. I začátek druhého poločasu začal zostra. Ve 46. minutě vyslal Zicha do brejku Smilka, který chladnokrevně zakončil. V 50. minutě opět podržel domácí Špaček, tentokrát si na něm vylámal zuby Marcel Frolek. Z následujícího protiútoku nahrál Přibyla do gólové šance Kubátovi, ten však netrefil branku. Hned v 54. minutě nastřelil břevno přílucký Marcel Frolek. Hosté se snažili vyrovnat a blízko k tomu měl v 72. minutě Plata, ale ani ten si na Špačka si nepřišel. Následně už to ale Platovi vyšlo, když po několika hlavičkových soubojích dotlačil míč do sítě. Domácí však dokázali ihned reagovat. V 74. minutě zahrál rychlý roh Kubát a osamocený Jurčák se nemýlil. V 78. minutě mohl po přihrávce Přibyly rozhodnout zápas Hřib, jenže osamocený před brankou selhal. A tak přišel trest v podobě vyrovnání. Hosté nakopli dlouhý míč do šestnáctky, domácí hrdina Špaček si vybral slabší chvilku a Plata střílel do prázdné branky. Penaltový rozstřel rozhodli domácí až v osmé sérii a připisují si důležitý bod navíc.“

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Celý první poločas jsme tlačili domácí, ale nebyli jsme schopní se gólově prosadit. Druhý poločas se až do poslední minuty hrál stylem nahoru-dolů a vyhrát mohl kterýkoliv tým. Škoda, že jsme neuspěli na penalty, druhý bod by nám za aktivitu slušel.“

Branky: 28. Zdeněk Maliňák, 46. Lukáš Smilek, 76. Petr Jurčák - 72. a 77. Fernando Diego Plata Lerma30. Daniel Frolek. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 100.

SLUŠOVICE B – SLOPNÉ 0:1 NA PENALTY

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „Věděli jsme, že nás čeká velmi kvalitní tým, který bude patřit mezi špičku soutěže a kdybychom do patnácté minuty prohrávali o dva góly, nikdo by se nedivil. Poté se ale hra vyrovnala a šance se střídaly na obou stranách. U nás největší spálili Povolný s Buršou, které tváří v tvář vychytal výborný gólman hostů. I nás ale podržel gólman Sedláček, když zneškodnil přísně nařízený pokutový kop. Druhá půlka už tolik šancí nenabídla, ale i tak se hrál svižný a kvalitní fotbal, který dospěl k zaslouženému penaltovému rozstřelu. Ten, jak už bývá pravidlem, jsme prohráli."

Rozhodčí: Fojtů. Červená karta: 77. Žáček (Slopné). Diváci: 70.

1. Újezd 5 3 2 0 0 19:10 13

2. Hvozdná 5 4 0 0 1 15:4 12

3. Velký Ořechov 5 4 0 0 1 16:9 12

4. Sehradice 5 3 0 0 2 12:10 9

5. Štípa 5 2 1 0 2 20:14 8

6. Slopné 4 2 1 0 1 9:4 8

7. Návojná 4 2 0 1 1 10:6 7

8. Slušovice B 5 2 0 1 2 9:6 7

9. Mysločovice 5 1 1 1 2 11:16 6

10. Jasenná 5 1 1 1 2 10:19 6

11. Příluky 5 1 0 2 2 12:16 5

12. Mladcová B 5 1 1 0 3 10:14 5

13. Pozlovice 5 1 0 0 4 9:20 3

14. Poteč 5 0 0 1 4 4:18 1

