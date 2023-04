VIZOVICE – POTEČ/FRANCOVA LHOTA 3:0 (2:0)

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Byl to zápas „o šest bodů“. Do utkání na solidně nachystaném terénu lépe vstoupila Poteč, spíše se hrálo na naší půlce, avšak jen po šestnáctku. My chodili do brejků. Jednou utekl rychlý mladý útočník Matulík, který dal gól na 1:0. Stále jsme defenzivně bránili, přišel náš další protiútok, ten zakončil Lukáš Fojtík na 2:0. Ve druhém poločase se to trochu obrátilo, měli jsme i více ze hry, Poteč toho moc neměla. Na 3:0 jsme dali z penalty – vypadalo to, že náš hráč to bude dávat do prázdné, někdo ho však strhl. Oba týmy ještě měly šance. Už však bylo rozhodnuto, jen se dohrávalo."

Martin Pešout, vedoucí týmu Poteč/Francova Lhota: „Vzhledem k počasí a klimatickým podmínkám v posledních čtyřech dnech se zápas odehrál na kvalitně připraveném hřišti. Na utkání jsme jeli natěšeni, plni očekávání. V úvodních dvaceti pětadvaceti minutách jsme byli lepší, udělali jsme však dvě chyby na půlce, domácí to z dvou brejků potrestali. Trochu jsme to přeházeli, měli jsme šance z úrovně malého vápna, střely však byly zblokované. Do druhého poločasu jsme nastoupili razantně, po půl minutě jsme tam v rozmezí deseti patnácti vteřin nedotlačili tři šance. Kdybychom snížili, možná by to ještě vypadalo jinak. Okolo 70. minuty přišla penalta, nikdo z nás neví, za co to bylo. Podle rozhodčího šlo o judo zákrok. Za stavu 0:3 se hrálo ve stejném duchu, možná jsme i byli lepší ve středu hřiště, ale jen po šestnáctku. Nepřišla však žádná střela. Vizovice kromě branek poprvé vystřelily na branku někdy v 89. minutě. Byly šťastnější, my nedali gól v podstatě ani z brankové čáry."