VALAŠSKÉ KLOBOUKY – VIZOVICE 4:0 (2:0)

Josef Miklas, trenér Valašských Klobouk: „Zaslouženě jsme zvítězili. Dobře jsme vstoupili do zápasu, vstřelili jsme brzkou branku. Herně jsme byli lepší, byla otázkou, kolik to skončí. Soupeř se snažil, kvalita ale byla na naší straně. Co se na jaře zlepšilo? Když jsem k týmu přišel, tak tady nebylo zvykem trénovat, hráči v podstatě nevěděli, co to je. K zimní přípravě přistoupili velmi dobře, teď se to projevuje."

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Předvedli jsme špatný výkon, oproti zápasu s Hvozdnou to bylo nula a sto. Do utkání nezasáhl zraněný klíčový hráč Honza Fusek, sezonu už bohužel dohrajeme bez něj. Náš stoper brzy na začátku zápasu udělal chybu, malou domů přehodil vlastního gólmana. Trochu nás to složilo. Klobouky byly důraznější, kazili jsme přihrávky. Navíc nás trápí koncovka. Zaslouženě jsme padli na poslední místo. Teď máme doma Luhačovice B, pak hrajeme na úzkém hřišti ve Vysokém Poli. Naději bych spíše viděl v utkání s Luhačovicemi, klukům se lépe hraje na velkém hřišti. Na podzim jsme s nimi remizovali, na jaře však mají solidní formu. O setrvání v soutěži ještě zabojujeme!"