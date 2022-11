JASENNÁ – VYSOKÉ POLE 4:3 (2:2)

Petr Zicha, trenér Jasenné: „V první polovině poločasu jsme prohrávali 0:2, nevypadalo to s námi moc dobře, góly jsme soupeři darovali po našich chybách. Paradoxně jsme byli lepší. Do poločasu jsme naštěstí srovnali, po přestávce se to zvedlo. Výkon přesto byl chabý. Hosté snížili pouze půl minuty před koncem z přímáku. Jsem pyšný, že to kluci dokázali otočit. Ubojovali jsme to. Zápas ovšem příliš valnou úroveň nenabídl.“

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „Brzy jsme vedli 2:0, domácím se bohužel podařilo do poločasu vyrovnat. Druhá půle byla o proměňování šancí – za stavu 2:2 jsme měli velké příležitosti, vychytal nás ale domácí brankář. Jasenná naopak své šance proměnila. V závěru jsme si opět vytvořili tlak a několik velkých příležitostí, proměnili jsme ji pouze až v těsně v závěru. Domácí byli opticky více na míči, na brankové příležitosti to však byl vyrovnaný zápas. Slušela by mu více remíza.“

Branky: 27. Mucska, 43. Maliňák, 71. Gerža, 74. Hřib – 16. Martinus, 22. Machů, 90+1 L. Doruška