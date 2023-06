Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Do zápasu jsme nastoupili výborně, první poločas jsme vyhráli 3:0. Do hry jsem nasadil nečekaného útočníka Davida Novosáda, který dal tři góly, pak se bohužel zranil. Druhou půli jsme zprvu úplně nezvládli, hosté srovnali na 3:3. Pak jsme však dali na 4:3, utkání jsme už kontrolovali. Cílem byla záchrana, to se nám povedlo. Po svém příchodu jsem hlavně nechtěl, aby to padlo, jsme teď šťastní. Věřím, že z nejhoršího jsme venku, chce to však čas. Budeme bojovat o to, abychom okres nehráli na chvostu, ale ve středu tabulky. U týmu budu pokračovat i v příští sezoně, pak bude otázka, kolik dalších let. (úsměv)

Petr Belžík, hrající předseda Újezdu: „V prvním poločase jsme byli lepší, vůbec však ne efektivní, Poteč naopak ze tří brejků šla do vedení 3:0. Do 65. minuty jsme srovnali, poté jsme si vytvořili hromadu dalších šancí, které jsme nedali. Domácí znovu z úniku vstřelili gól na 4:3. Bohužel jsme totálně propadli v koncovce. Konečné deváté místo není vůbec ideální, byli jsme zvyklí hrát nahoře, sezona byla špatná. Přes léto se to budeme snažit dát dohromady, znovu chceme být lepší. Trenérský post jsme zatím neřešili.“

VYSOKÉ POLE – VIZOVICE 9:2 (4:0)

Ivan Pecha, trenér Vysokého Pole: „Poslední zápas sezony jsme si užili jak herně, tak hlavně i výsledkově, když jsme doma deklasovali poslední tým Vizovic. Je třeba říci, že hostům i nám chyběli hráči ze základní sestavy. Nicméně sympatické bylo, že Vizovice chtěly hrát fotbal, což nám vyhovovalo. V úvodu měli pár šancí, náš 15letý brankář Ondra Fojtů se blýskl dvěma výtečnými zákroky. Pak jsme ale začali dávat branky my a postupně navyšovali skóre až na 4:0 v prvním poločase. A přidávali branky i v poločase druhém, když se i hosté dvakrát prosadili. Nakonec se z toho stal bezstarostný zápas, když padlo celkem 11 branek, ale moře šancí ještě zůstalo nevyužito. My tak nakonec zakončili sezonu vysokou výhrou a mohli po zápase si užít i závěrečné ukončení sezony.“

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Na domácí jsme chtěli vletět, bohužel jsme neproměnili dvě tři šance. Slabší koncovka nás provázela celé jaro. Soupeř pak brzy dal gól, k němu přidal další. Bylo to po našich chybách, jednou jsem jim to namazal i já. Na nás už byla velká deka, věděli jsme, že je zle. Vysoké Pole zaslouženě zvítězilo, my zaslouženě spadli. Po roce jdeme do třetí třídy, uvidíme, jak to půjde dál.“

Vizovice vydržely v okresu jen rok. Nepatříme tam, smutní Cholasta

SK ZLÍN 1931 – SLOPNÉ 4:0 (1:0)

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Od první minuty jsme byli lepší, nedali jsme dost šancí. Bylo to o prvním gólu, který jsme v prvním poločase vstřelili my. Chtěli jsme mít pěknou zakončenou, zápas nikdo nepodcenil. Soupeři nelze upřít snahu. Nováčkovská sezona byla slušná, zvládli jsme ji. Jsem však náročný, mančaft měl na víc. Klidně jsme mohli skončit třetí, brzdila nás však zranění, problémy měli Hořák nebo Hlobil.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Těžko jsme skládali sestavu, znovu jsme měli hodně absencí. Na lavičce byl jako hráč připravený náhradní gólman, plus já, do hry jsem však nemusel. Domácí byli lepší na balonu, přehrávali nás, do kabin se šlo za stavu 1:0. Ve druhém poločase jsme se ještě chvíli drželi, pak jsme odpadli fyzicky. Pomohla nám výhra Vysokého Pole proti Vizovicím, naštěstí nejsme poslední.“

NÁVOJNÁ – JASENNÁ 3:3 (3:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Hosté byli v prvním poločase více na míči, jen se nedostávali do zakončení. My naopak dávali góly, využili jsme prakticky vše. Na hráče jsme o pauze apelovali, že ještě není konec. Ve druhém poločase se nám zranil náš nejlepší hráč úvodního dějství Ondra Šebák, postupně i další kluci. Jasenná nás tlačila, zaslouženě vyrovnala. Oba celky měly okleštěnou sestavu, remíza je spravedlivá. Ukončení sezony se tak nepovedlo, chtěli jsme skončit třetí. V příštím ročníku už nechceme mít takové výkyvy. Zranění brankáře ve 33. minutě zápasu za stavu 3:0? Výsledek to neovlivnilo, střídající gólman za branky nemohl. Naše jednička měla v práci směnu, dvojka i trojka zranění. Před zápasem jsme se rozhodovali, kdo je méně limitovaný. Ten nakonec nastoupil, v průběhu si ale zranění obnovil.“

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Bod jsme získali se štěstím, utkání ale celkově bylo remízové. V prvním poločase jsme inkasovali tři góly, vypadalo to s námi bledě. Na začátku druhého jsme dali rychlou branku, nakopla nás. Za chvíli jsme vstřelili gól na 3:2, to už bylo hratelné. Kádr jsme měli ještě okleštěnější než minule, alespoň si zahráli mladí kluci, dorostenci. S jejich výkonem jsem spokojený. Mám šest zraněných, jsem šťastný, že sezona končí. Hráli jsme to na sílu."

OP: O mistrovi rozhodne poslední kolo! Derby v Újezdu nabídlo osm gólů

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – HVOZDNÁ 0:3 (0:2)

Josef Miklas, trenér Valašských Klobouk: „K zápasu jsme nastoupili ve velmi okleštěné sestavě, chybělo nám pět hráčů základní sestavy, doplnili jsme to hráči z béčka. První půlka i přes prohru byla vyrovnaná, ve druhé se mimo jiné projevilo, že kluci u B-týmu hráli od dvou svůj zápas. Hvozdná zaslouženě vyhrála, blahopřeji jí k postupu, ať se jí daří v I. B třídě. Se třetím místem jsme celkově spokojeni, jsem rád, že jsme se o toto umístění dokázali porvat.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Na zápas jsme odjížděli s tím, že ho jednoznačně urveme. Prvních deset minut bylo vyrovnaných, do poloviny poločasu jsme dali dva góly. Ve druhém jsme si výsledek pohlídali, ještě se nám podařilo vstřelit branku na 3:0. Kluci celou sezonu věděli, co chceme, v Kloboukách jsme to dotáhli. Máme tady perfektní partii, na které si jako trenér zakládám. Samozřejmě jsme tady měli individuality Honzu Nahodila, Marka Polácha nebo brankáře Radima Vavrušu. Kraj přijmeme, všichni na Hvozdné se na něj těšíme. Víceméně jsme už domluveni se dvěma posilami."

LUHAČOVICE B – ŠTÍPA 5:2 (2:1)

Martin Ráček, předseda Štípy: „V utkání ze úmorného vedra se projevila zkušenost domácích i jejich silnější hráčská základna. Byť jsme se sice ujali vedení, domácí skóre těsně před půlí zvrátili ve svůj prospěch. Zkraje druhého poločasu jsme prováhali velkou šanci na vyrovnání a domácí trestali. Objektivně vzato rezerva Luhačovic zvítězila zaslouženě, utkání se odehrálo v přátelské atmosféře bez záludností z obou stran, za což oběma celkům patří dík. O průběžný výsledek z Valašských Klobouk jsme se nezajímali, nemělo to smysl - nicméně Hvozdné gratulujeme k postupu do krajské soutěže, za nímž si šla tréninkově i funkcionářsky celistvě po celý rok. My, pokud bychom odstranili naši největší rezervu, tak bychom snad v nadcházející sezóně zlínského okresního přeboru mohli přemýšlet o tomtéž.“