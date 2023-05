POTEČ/FRANCOVA LHOTA – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:0 (1:0)

Martin Pešout, vedoucí týmu Poteč/Francova Lhota: „Až na jednu absenci jsme se sešli v plné sestavě. Klobouky přijely hodně sebevědomé, co jsem se bavil s trenérem hostů Miklasem, dojely si pro tři body. My jsme však zopakovali 14 dní starý výkon proti Štípě. Zjednodušili jsme hru, měli dobrou defenzívu a prováděli rychlé brejky. V prvním poločase nám jeden vyšel, vedli jsme 1:0. Ve druhé půli byla hra úplně totožná, v 51. minutě jsme vstřelili branku na 2:0. Po hodině hry jsme měli další brejk, Martin Nedavaška, který už měl žlutou, zahrál rukou, hosté šli do deseti. Mělo nám to malinko ulevit, nebyla to ale pravda, soupeř nás tlačil, v poli byli lepší. Hrál na krásu, my na účel. Na šance to bylo vyrovnaný. Měli jsme už sezení, trenér pokračuje, já jako vedoucí končím.“

Josef Miklas, trenér Valašských Klobouk: „Domácí od první minuty bojovali, měli větší touhu po vítězství. Vstřelili dva góly, díky kterým vyhráli. My předvedli podprůměrný výkon. I kdybychom snad hráli další zápas, tak bychom gól nedali.“