46letý kouč se na střídačku vrátil na jaře, sestupu však už zabránit nedokázal. Teď se pokusí hrát s týmem co nejvýše. „Tréninkově jsme spojili „A" a „B", kdo se necítil, bude hrát za B-tým. Do Slušovic odešel Václav Chovanec, zároveň řešíme odchod Dominika Horňáka do týmu Napajedla, kde nastupoval už v jarní části,“ dal vědět Březina.

JAROSLAVICE

Příchody: Matěj Merta (Baťov – prodloužení hostování).

Odchody: Dominik Horňák (?Napajedla?), Václav Chovanec (Slušovice).

JASENNÁ

„Po domluvě s Veselou u nás znovu bude nastupovat Franta Žůrek. Přivítali jsme také Davida Mikošku, který dlouho nehrál, naposledy působil v Malenovicích,“ přiblížil dnes už bývalý kouč Jasenné Petr Zicha, který v klubu zůstává. Bude místopředsedou.

Změna trenéra: Milan Řezníček nahradil Petra Zichu.

Příchody: František Žůrek (naposledy Veselá). David Mikoška (naposledy Malenovice).

Odchody: Pavel Přibyla (Trnava).

KAŠAVA

„Všichni z konce minulé sezony potvrdili, že budou pokračovat i v té další. Spíše očekávám stagnaci ze strany podstatně starších hráčů, kteří to rádi přenechají mladším,“ prohlásil na konci června předseda klubu Petr Kocourek. „Hrát už nechce Zdeňa Gavenda, který má 45 let. Hodlám ho ale přemluvit,“ je přesvědčený 70letý trenér Pavel Studénka. Ten přivítal duo Milan Šumšal, Michal Uherčík.

Příchody: Milan Šumšal (Veselá), Michal Uherčík.

Odchody: x.

LAČNOV

„Měli jsme rozjednané příchody, kvůli práci v zahraničí to však bohužel nevyšlo. Kariéru znovu obnovil Radim Mareček, který hrál v dorostu, má kvalitu. Do konce přestupového období ještě zbývá nějaký čas, pár zápasů zatím odehrajeme v tomto složení,“ informoval kapitán mužstva Václav Miklovič.

Příchody: Radim Mareček (obnovení kariéry).

Odchody: x.

LUHAČOVICE B

„Od sezony máme nového trenéra Pavla Löbba. Přišli tři nadějní dorostenci, odešel brankář Michal Piják. Naší ambicí bude hrát do třetího místa,“ vyjádřil své přání předseda klubu Zdeněk Červenka mladší, jenž by i v příštím ročníku neměl chybět na hřišti.

Nový trenér: Pavel Löbb.

Příchody: x.

Odchody: Michal Piják.

NÁVOJNÁ

„Od konce minulé sezony se u nás vůbec nic nezměnilo. V minulosti jsme stahovali hráče po okolí, všichni se vrátili. Nemáme kde brát. Nikdo se na přestup nehrne,“ připouští hrající vedoucí týmu Ondřej Macháč.

Příchody: x.

Odchody: x.

NEDAŠOVA LHOTA

„Vypadá to, že jeden z hráčů nám odejde pryč, místo něj by někdo měl přijít. Měl by to být vytoužený snajpr. Vše je zatím v jednání, nerad bych prozrazoval podrobnosti,“ zůstal zdrženlivý hlavní kouč nováčka Petr Pacík.

Příchody: x.

Odchody: x.

SK ZLÍN 1931 (PASEKY)

„Přišli k nám tři kvalitní dorostenci, kádr jsme jinak víceméně nechali, jak byl v uplynulé sezoně. Do Štípy pouze odešel Ondra Stodůlka, který u nás tolik nehrával. Samozřejmě bych rád získal nějakého střelce, nikde ho ale nemůžu najít,“ pousmál se kouč Pasek Jaroslav Novotný.

Příchody: x.

Odchody: Ondřej Stodůlka (Štípa).

POTEČ/FRANCOVA LHOTA

„Žádný příchod ani odchod zatím nemáme. Pouze jsme se domluvili na lepší vzájemné spolupráci s Francovou Lhotou, naše šikovné kluky jsme napsali na společnou soupisku. Doufám, že to bude fungovat lépe,“ přeje si trenér Poteče Oldřich Kubiš.

Příchody: x.

Odchody: x.

SLOPNÉ

„Mužstvo prakticky zůstalo stejné. Z Brumova hlásíme staronový návrat Přemysla Studeníka. Odchody momentálně žádné nejsou,“ shrnul trenér loňského předposledního týmu soutěže Radek Kolařík.

Příchody: Přemysl Studeník (Brumov).

Odchody: x.

ŠTÍPA

„Za zmínku v tuto chvíli stojí opětovný příchod Ondřeje Stodůlky, do zahraničí naopak odchází brankář Mikulík,“ popsal dosavadní změny předseda Štípy Martin Ráček, který nevyloučil další případné novinky. „Vše je zatím v řešení,“ dodal.

Příchody: Ondřej Stodůlka (SK Zlín 1931).

Odchody: Jiří Mikulík (FK Senica).

ÚJEZD

„Z nižší soutěže z Loučky přišel Michal Maliňák – má být rychlý, gólový, na tréninku jsem ho však zatím neviděl. Z Brumova se vrátil dorazový ročník David Máčalík,“ oznámil změny staronový kouč Újezdu Ivan Pecha.

Nový trenér: Návrat Ivana Pechy.

Příchody: David Máčalík (Brumov). Michal Maliňák (Loučka).

Odchody: x.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

„Oficiálně se ještě nic neuskutečnilo. Z Poteče by mohl přijít František Naňák, jinak se s námi zapojují mladí dorostenci,“ vyjádřil se k dosavadním novinkám předseda klubu Jaroslav Maňas, kterému nadělal vrásky odchod trenéra Josefa Miklase. „Je to pro nás ztráta. Chtěl jít výše, což jsme mu umožnili, o všem nás informoval dopředu. Ogaři z něj byli nadšení, má zkušenosti, začali chodit na tréninky. Snad v tom budou pokračovat,“ věří Maňas.

Změna trenéra: Vojtěch Číž nahradil Josefa Miklase.

Příchody: František Naňák (?Poteč?)

Odchody: x.

VYSOKÉ POLE

„Hlavní změnou je konec trenéra Pechy. Spíše nás mrzelo, jakým způsobem k tomu došlo, ogaři se to dozvěděli na pouťové zábavě. Ztratili jsme tím hodně času. Mužstvo převzal Petr Fojtík ze Slavičína, který naposledy trénoval Rokytnici,“ přiblížil hráč Vysokého Pole Luděk Doruška. „Odchody jinak nejsou žádné. Z Rokytnice přišel stoper Radek Bureš. Jako posilu bereme návrat Dominika Tománka, který kvůli zranění kolene nehrál rok a půl. Slibujeme si od něj posílení útoku."

Změna trenéra: Petr Fojtík nahradil Ivana Pechu.

Příchody: Radek Bureš (Rokytnice).

Odchody: x.