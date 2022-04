Ondřej Macháč, hráč Návojné: „Byl to smolný zápas, výsledek je pro nás hodně krutý. Ke vší úctě k soupeři jsme od začátku utkání byli jednoznačně lepší, po delší době nám terén umožňoval předvádět hezký kombinační fotbal. Bohužel jsme ale nevyužili nabídnuté šance. Soupeř při prvním gólu potrestal naši školáckou chybu, z jednoho protiútoku se nám podařilo vyrovnat. Hosté se v polovině úvodního poločasu znovu dostali do vedení, v poslední minutě půle navíc náš stoper obdržel červenou kartu – hostující útočník sám šel na branku, míč si píchl dopředu a byl u něj o trochu více než náš stoper, pak došlo ke kontaktu. Byla to jasná červená. Po poločase jsme nechali stejné rozestavení, soupře mačkali i v deseti lidech. Hosty několikrát podržel brankář. V závěru Hvozdná hrozila z brejků, své šance už nevyužila."

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu nezasáhl kapitán Nahodil, navíc jsme využili až třetího brankáře, který vychytal šance domácích a předvedl výborný výkon. Chtěl bych ho vyzdvihnout, má teprve devatenáct roků. V zápase jsme z minima vytěžili maximum, výsledek je pro domácí krutý. Zápasu by spíše slušela remíza. Poprvé na jaře jsme slavili vítězství.“

Branky: 19. Janáč – 5. Burger, 25. Vaculka

JASENNÁ – SLUŠOVICE „B“ 1:1 (0:1)

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Rozhodně se jedná o nečekanou remízu. Dobře jsme věděli, že Slušovice předvádí poctivý fotbal, nic nevypustí. My jsme chtěli zabojovat, to se nám podařilo, odehráli jsme dobrý zápas. Po brzké inkasované brance se hra přibližně po čtvrt hodině hry vyrovnala, možná jsme i malinko byli lepší. Klíčovým faktorem byla neproměněná penalta hostů. Remíza je zasloužená, velmi bojovný zápas přinesl dobrou úroveň. S trenérem soupeře jsme se bavili, že tady neradi hrají, moc na nás neumí. Trvá to už několik let. Zase se to potvrdilo.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“. „Vstup do zápasu nám vyšel na jedničku, Hrnčiřík to tam ve třetí minutě dobře propálil. Měli jsme i další náznaky šancí, nedokázali jsme však přidat další branku. Domácím se od 15. minutě rozvázaly nohy, začali si vytvářet šance, dokonce nastřelili brankovou konstrukci. Druhá půlka nebyla zcela dobrá, trestuhodně jsme zahodili penaltu. Asi třikrát jsme navíc nezužitkovali únik na brankáře. Jasenná od 79. minuty hrála v deseti lidech, čehož jsme nevyužili. Domácí musím pochválit, za bojovnost si bod zasloužili. Neumíme tady na ně hrát – nevyhovuje nám hřiště, jsou důrazní, fanoušci na vrchní straně řádí, pokřikují na nás. Ale vše ve sportovní rovině.“

MISTROVSKÁ KOPANÁ

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – ÚJEZD 0:0

Pavel Juřica, trenér týmu Valašské Klobouky: „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, protože Újezd předvádí velmi kvalitní fotbal se spoustou branek. Navíc jsme se museli vyrovnat s početnou marodkou. V těžkém zápase tak od prvních minut dostali možnost hráči jak z "B-týmu", tak dorostu. Proti dobře hrajícímu Újezdu pro ně nebylo jednoduché se adaptovat. Mladí dorostenci však do budoucna budou velkým přínosem pro zdejší fotbal. Samotný zápas byl spíše o bojovnosti, terén byl vinou bouřky před samotným zápasem hodně těžký. Oba mužstva se s ním musela popasovat. Pro nás nakonec dopadl dobře. Za tento velmi cenný bod jsme rádi."

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Před zápasem velmi vydatně zapršelo a foukal silný vítr, vzhledem k počasí je konečná remíza asi spravedlivá. V první půli jsme se s podporou větru tlačili do koncovky více my, vytvořili jsme si tak jednu čistokrevnou tutovku, tu ale Škrabola z malého vápna přestřelil. Pak jsme měli pár dobrých náznaků, ovšem bez brankového úspěchu. Těsně před přestávkou ještě pěkně vystřelil Vaculín, jenže jeho pokus domácí brankář chytil. Druhý poločas byl vítr místy ještě větší a domácí nás lehce zatlačili. Ovšem kopali pouze pár rohů a asi nejnebezpečnější střela Nedavašky šla těsně vedle naší brány. S přibývajícím časem jsme hru srovnali a i my měli ke konci zápasu nějaké standardní situace v podobě rohů a přímého kopu. Jenže se nic neujalo."

Branky: 55. Bajza – 3. Hrnčiřík

DOLNÍ LHOTA – POZLOVICE 6:0 (2:0)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Nastoupili jsme proti papírově slabšímu soupeři, kterému navíc chybí hodně hráčů, dojel pouze v 11 lidech. Kluky jsem upozorňoval, aby zápas nepodcenili. Utkání jsme se přizpůsobili, do poločasu vedli 2:0. Bylo to nepřesné, jiné utkání než obvykle. Výhra 6:0 je ale perfektní, klukům po nedávné porážce s Újezdem jistě zvedne sebevědomí. Na druhou stranu jsme se neobávali, že by na nás padla nějaká deka. Po delší době jsme kompletní, na střídání jsme měli tři čtyři kvalitní hráče. Kluci se na zápas těšili, užili si ho.“

Branky: 45. a 51. Kúdela, 87. a 89. Dorňák, 6. Dynka, 75. Macík

Otrokovice v 92. minutě přišly o výhru, vyrovnal brankář. Předtím zazdily šance

MYSLOČOVICE – POTEČ 2:5 (1:4)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Do Mysločovic jsme si přijeli pro vítězství. Od začátku nám nahrávaly podmínky velkého hřiště, před utkáním navíc zapršelo. Rychle jsme dali góly, v prvním poločase nám to hodně pomohlo. Druhá půle se herně odvíjela v podobném duchu, měli jsme pět šest šancí, neproměnili penaltu, nastřelili břevno. Nakonec jsme dali už pouze jednu branku, od 60. minuty se zápas víceméně dohrával.“

Branky: 38. Juráň, 67. Bielik – 4. a 20. Faldík, 25. D. Pešout, 41. Perniš, 78. F. Naňák

SLOPNÉ – ŠTÍPA 1:3 (1:2)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Týmy v neúplných sestavách vstoupily do utkání vlažně a na obou stranách bylo zpočátku vidět spoustu nepřesností. K nim zřejmě přispěl i na první pohled sice hezký, ale dosti nerovný tvrdý terén. Hosté více drželi míč na svých kopačkách a odměnou jim po čtvrthodině byla první branka z kopačky Juráska. Na tento gól domácí stačili ještě zareagovat Fiodorem, kdy jeho střelu letící nad bránu nakonec silný protivítr uklidil mimo dosah jinak spolehlivého Hambálka. Do poločasové přestávky šli ovšem spokojenější štípští, zaváhání domácího brankáře potrestal hlavou se nemýlící Šimek. Druhý poločas začal kvůli silnému vichru a hustému dešti s patnáctiminutovým zpožděním, kdy se očekával tlak domácích s touhou vyrovnat nepříznivé skóre. Nebe se ale rozjasnilo, vítr utišil a předpokládaná ofenzíva Slopného nepřišla. Byli to hosté, kteří se na mokrém terénu lépe pohybovali i kombinovali a odměnou jim v 70. minutě byl třetí uklidňující gól nevšedního hlavičkáře Juráska. I přes snahu domácích o korekci stavu se utkání po zbytek času už víceméně jen dohrávalo, za zmínku snad stojí dva reflexivní zákroky Majzlíka, který hráče Slopného uchránil ještě od vyššího rozdílu ve skóre.“

Branky: 39. Fiodor – 16. a 71. Jurásek, 44. Šimek

VYSOKÉ POLE – LUHAČOVICE „B“ 2:1 (1:0)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „K zápasu jsme přistoupili úplně jinak než se Slušovicemi a Štípou. Našim hráčům se dařilo, utkání velice vyšlo našemu gólmanovi Slovákovi. Soupeř ukazoval velkou sílu v kombinační hře, byl lepší. Vypracoval si hodně šancí, nastřelil i dvě tyčky, naštěstí pro nás to neskončilo v brance. Zápas byl ke konci zbytečně vyhrocený, nakonec jsme to ale zvládli. Zápas hodnotím jako velice ubojovaný, jsem za něj hodně rád, po dvou prohrách jsme si výhru za snahu a bojovnost zasloužili. Musím pogratulovat našemu hrajícímu gólmanovi Doruškovi, který vstřelil premiérovou branku za muže.“

Branky: 44. Doruška, 68. Kořenek – 56. Horáček (pen.)