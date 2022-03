Po změně stran vyrovnaná bitva pokračovala, byť slušovičtí se s podporou větru přece jen častěji dostávali před branku domácích, ale jejich obrana až na jedno zaváhání fungovala spolehlivě. Po hodině hry přišel první sporný moment zápasu. Domácí v domnění přerušení hry na chvilku polevili v koncentraci, když po nástřelu míčem z bezprostřední blízkosti zůstal ležet jeden z jejich spoluhráčů v pokutovém území, píšťalka však zůstala němá. Hra pokračovala a míč se po několika odrazech dostal k volnému Lošťákovi, který se z malého vápna nemýlil. Hra se následně přece jen trošku vymanila z taktické svázanosti, když obě družstva ve zbývající půlhodině chtěla strhnout vítězství na svou stranu. Útoky se přelévaly ze strany na stranu, ale mimo břevna na straně domácích po střele Veleva a hostující tyčce po rohovém kopu vážnější příležitosti už nenabídl. Utkání tak směřovalo k víceméně zasloužené remíze, když v nadstaveném čase hosté předpisovou volejbalovou přihrávkou zahráli autové vhazování, domácí podruhé v utkání přestali hrát, za což byli krutě potrestáni druhou brankou, na kterou už jim rozhodčí nedovolil nikterak reagovat, protože hned po rozehrání hbitě odpískal konec zápasu. Slušovičtí se ukázali jako konsolidovaný a dobře trénovaný tým, nicméně u domácích stále převládá pachuť ze dvou sporných momentů, z nichž inkasovali.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Utkání bylo hodně vyrovnané. Od druhého s prvním by se možná očekávala větší kvalita, která by přišla o tři čtyři týdny později. Nejprve jsme si vytvořili gólovku, přímák Zedníčka ale skvěle chytl gólman domácích. Ke konci prvního poločasu jsme vytvořili trestuhodnou chybu v obraně, po dlouhém balonu jsme propadli. Stoper ve vápně stáhl útočníka, byla z toho penalta a vedení Štípy. Ve druhé půli jme měli šance, nastřelili tyčku, Jirka Vyoral šel sám na brankáře. Před vyrovnáním jsme vyhráli hlavu a srovnali. Soupeř posléze nastřelil břevno, chvilkami to bylo nahoru dolů. V 91. minutě jsme po centru zleva se štěstím vstřelili vítěznou branku. I když teď máme náskok šesti bodů, tak to stále ještě nic neznamená, ve hře je šestatřicet bodů. Náskok je krásný, výhru teď musíme potvrdit s Luhačovicemi. Rozhodně není rozhodnuto.“

Branky: 36. Švach (pen.) - 62. Lošťák, 90. Pšenka

Dolní Lhota – Hvozdná 4:0 (2:0)

Stanislav Kúdela, útočník Dolní Lhoty: „.Počítali jsme, že zápas bude daleko těžší, než ve výsledku byl. Samozřejmě jsme rádi, že jsme zvládli udržet hned v prvním zápase čisté konto. Zvládli jsme se dostat do spousty šancí, ale bohužel brankář hostů podržel tým neskutečnými zákroky. Překazil nám většinu slibných akcí a v posledních minutách dokonce chytil penaltu.“

Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „Oproti poslednímu podzimnímu zápasu ve Slušovicích nám z různých důvodů chybělo šest hráčů, proti Dolní Lhotě se nám zranili další dva. Hodnocení utkání je i proto velmi jednoduché – domácí byli lepší, k tomu nám výborně zachytal brankář. Na tyto mančafty mít asi nebudeme. Disponujeme úzkým kádrem, kdo ví, jak to budeme dávat dohromady.“

Branky: 10. Macík, 44. Dynka, 60. Fojtík, 88. Koutný

Luhačovice „B“ – Poteč 4:0 (3:0)

Michal Piják mladší, brankář Luhačovic „B“. „Jednalo se o jednoznačné utkání, pomohli nám kluci z „A“. S prvním týmem trénujeme, byli jsme dobře připraveni. Rozhodla fotbalovost.“

Martin Pešout, trenér Poteče: „Luhačovice na velké umělce předváděly výborný kombinační fotbal. Chtěli jsme se spoléhat na brejky, v prvním poločase nám to však moc nešlo. Navíc jsme hráli proti větru, Luhačovice nás tak přitlačily ještě více. Bohužel jsme obdrželi tři hloupé góly, míč dvakrát propadl za obranu, pak už to měl soupeř jednoduché. Ve druhé půli jsme se dostali do čtyř pěti brejkových situací, dvakrát šli sami na brankáře, vždy jsme však trefili ruku nebo nohu, nezakončili jsme přesně. Soupeři nezbývá než pogratulovat, jde vidět systematická práce s mladými. Do zápasu zasáhl i můj kamarád z trenérských studií „B“ Jenda Jelínek, hrál také Zdeněk Červenka. Jejich přínos pro hru je bezpochyby nezpochybnitelný, jsou úplně jinde, můžeme jim akorát závidět. Pro nás to byl dobrý trénink a příprava na další, důležitější zápasy.“

Branky: 23. Máčala, 34. Hyžík, 38. Zábojník, 71. Bitto

MYSLOČOVICE – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 0:1 (0:1)

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „Do zápasu jsme vstoupili výborně, domácí tým jsme zatlačili na jeho polovinu, z čehož i v páté minutě pramenila branka. Po této trefě se domácí zvedli, hra se vyrovnala. Do poločasu už žádný další gól nepadl. V kabině jsem kluky zvýšeným hlasem nabádal o mnohem větší aktivitu. Druhou půli jsme opět dostali domácí mužstvo pod tlak, jenže další trefy jsme se nedočkali – před velkým vápnem jsme hodně kazili finální přihrávky. V 59. minutě se nám zranil brankář Petr Kolařík, nahradil ho musel univerzál z pole Martin Nedavaška (kapitán – pozn. red.). Role brankáře se zhostil na výbornou. Do konce zápasu se už nic nestalo, vezeme tak všechny tři body. S předvedenou hrou jsem ovšem spokojený nebyl. Máme na čem pracovat.“

Branka: 5. Nevrlka

SLOPNÉ – ÚJEZD 1:7 (0:4)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Zimní příprava měla k dokonalosti daleko, přesto jsme se dokázali na derby dobře připravit. A i přes některé výhrady k výkonu mých jednotlivců jsme si do poločasu dokázali vytvořit čtyř gólový náskok na hřišti svého rivala. Ve druhé půlce zápasu jsme skóre po kvalitním výkonu ještě navýšili. Navíc nás dvakrát ve zvýšení skóre zastavilo břevno domácí brány. Individuálně střelecky se blýskl Honza Škrabola, který dal z pozice pravého záložníka čtyři branky. A navíc svoji premiérou branku v mistrovském utkání za muže vstřelil, krátce po svém příchodu na hřiště stále ještě dorostenec Adam Karlík (16 let – pozn. red.). Domácí Slopné nakonec korigovalo konečný výsledek až přesně v minutě poslední, ale své drtivé porážce po našem výtečném výkonu prostě nezabránili.“

Branky: 90. Kozubík – 21., 43, 47. a 61. (pen.) Škrabola, 30. Kovář, 35. Belžík, 75. Karlík

VYSOKÉ POLE – POZLOVICE 6:1 (4:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér týmu Vysoké Pole: „Utkání se pro nás od začátku vyvíjelo příznivě, dokázali jsme dát dva rychlé góly. První padl už ve čtvrté minutě po rychle rozehraném autu za obranu a doklepnutí míče od Martina Trčka do branky. Druhá trefa přišla o šest minut později, velmi dobré postavení na šestnáctce s pomocí odrazu zakončil Pavel Dorůška. Po centru hostů a smolném zákroku domácího hráče jsme inkasovali vlastní gól, z penalty jsme ale opět zvýšili, nekompromisně ji proměnil opět Trčka. Čtvrtou trefu po střele za šestnáctkou přidal Kořenek. Druhý poločas už byl rozkouskovaný. Dost šancí jsme v něm bohužel neproměnili. Dostávali jsme se však do toho po pěkných akcích. Konečný výsledek 6:1 mluví za vše. Za pěkný vstup do jarní poloviny sezony jsme rádi.“

Branky: 35., 70 a 85. Kořenek, 4. Trčka a 30. (pen.) Trčka, 10. Doruška – 13. vl. Martinus

JASENNÁ – NÁVOJNÁ 1:2 (0:1)

Branky: 74. Smilek – 10. Šebák, 61. Řehák