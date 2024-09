Jaroslav Maňas, trenér Valašských Klobouk: „Měli jsme tlak, dostávali jsme se do brankových šancí. Gólman domácích však odvedl výbornou práci, byl vysoko, bral nám balony pro Dubčáka. V podstatě hrál stopera, ale s jistotou vzadu. Domácí proměnili své šance, my nikoliv. Koncovka nám bohužel vázla.“

VIZOVICE – NEDAŠOVA LHOTA 1:1 (1:0)

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Chtěli jsme získat tři body. Do 17. minuty naše hra nějak vypadala, Tom Holý pěkně zasekl míč, dal gól. Poté to začalo upadat dolů, soupeř byl důraznější, hrál hodně do šestnáctky. Vytvářeli jsme dost faulů. Když to povím upřímně, hráli jsme hrozný fotbal, celkově to byla křápanica. V 79. minutě jsme si nepohlídali jeden nákop, hosté vyrovnali. Jelikož neměli takovou lavičku, jeli na krev. My hráli jen po vápno, byla to taková bezzubost. V letošní sezoně jsme odehráli nejhorší zápas, trápili jsme se. Čím to? Provedli jsme hodně špatných přihrávek, měli jsme nekvalitu v centrech. Létalo nám to za bránu. Kombinace připadala v úvahu jen po půli, dopředu jsme finální fázi nedali. Remíza je nakonec zasloužená, Nedašova Lhota si to uhrála.“

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Remízu bereme, jelikož vyrovnávací gól jsme vstřelili patnáct minut před koncem. V prvním poločase jsme si vytvořili několik šancí, které jsme nevyužili. Domácí pak byli více fotbalovější, hráli jsme v křeči. Na góly se hodně nadřeme. V kádru sice jsou kvalitní útočníci, při zakončení však není takový klid. Jsem z toho mrzutý. Trochu to na nás sedá. Stále čekáme na výhru za tři body, mírně jsme z toho nervózní. V příštím zápase máme doma Slopné, je to pro nás velká výzva. Pro výhru něco musíme udělat, hlavně zamakat na zakončení.“

LUHAČOVICE B – JASENNÁ 1:1 (0:0)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Bod je pro nás ztráta, měli jsme jednoznačně vyhrát. Na hřišti jsme dominovali, soupeř cíleně hodně bránil, dobývali jsme. Několikátý zápas nás trápí koncovka, zatím jsme bezkrevní. Podařilo se nám dát gól na 1:0, předpokládal jsem, že nás uklidní. Stále jsme dobývali, soupeř hrozil jen ze standardních situací. Po zahraném rohu jsme na první tyči neuhlídali jejich hráče, skóroval. Hosté se zatáhli, nakopávali to, balony létali pryč. S koncovkou už něco musíme udělat. Zaskakoval i George z áčka, tentokrát u něj byla nula. V loňské sezoně nám to tam hodně padalo, bylo to s určitou lehkostí. Teď se ocitáme v křeči. Jáchym Gregor prohlásil, že je asi prokletý. Je až k nevíře, co je schopný nedat. Protočil jsem čtyři lidi, v předchozím zápase také. Pořád se nám nedaří najít optimum. Příští týden zajíždíme na Kašavu. Smůlu se pokusíme protrhnout.“

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „K zápasu do Luhačovic jsme jeli s vědomím, že soupeř asi není úplně spokojený se zatím dosaženým bodovým ziskem. Správně jsme předpokládali, že si pomůže hráči z áčka, kteří hráli pár hodin před námi. Z toho vycházela i naše taktika a snažili jsme se přečkat začátek a co nejdéle vydržet bez obdržené branky. To se nám dařilo po celý první poločas celkem v pohodě a z našich rychlých protiútoků jsme dokonce mohli několikrát skórovat my. Po pauze už jsme chtěli přebírat iniciativu a využít únavy domácích hráčů. Hra se začala oboustranně otevírat a přelévat od branky k brance. Bohužel jsme inkasovali jako první z jedné průnikovky středem hřiště. Věřím tomu, že kdybychom vstřelili první gól my, tak bychom pravděpodobně vedení udrželi. Takhle jsme museli dotahovat. Vyrovnali jsme po hlavičce Zdeňka Maliňáka z rohového kopu a zbývajících 20 minut to bylo znovu otevřené na obě strany. Síly ubývaly a ke konci se už obě mužstva smířila s bodem. Za ten jsme s tak silným soupeřem rádi.“

NÁVOJNÁ – KAŠAVA 2:3 (0:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Kdyby to po prvním poločase bylo 3:0, 4:0, neměli jsme co řešit. Bohužel jsme neproměnili největší šance, což se nám vymstilo. Ve druhé půli jsme sice šli do vedení, dostali jsme však dva smolné góly a hosté otočili. Z penalty jsme pak srovnali na 2:2. Chtěli jsme vyhrát, riskovali jsme, Kašava z protiútoku otočila na 2:3. Je to velká škoda, smolný zápas se nám nepovedl do útoku ani do obrany. Příště hrajeme menší derby ve Valašských Kloboukách. Na duel se budeme připravovat jako na každý jiný, nijak speciálně. Doufám, že to bude pěkné utkání bez velkých emocí.“

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Na zápas jsem odjel s dvanácti hráči. Další na lavičce byl navíc zraněný. S tímto počtem jsem byl nespokojený. Od začátku se hrál vyrovnaný duel se šancemi na obou stranách. Oba týmy nevyužily některé šance, my nakonec vstřelili tři góly. V tomto ohledu jsme byli šťastnější. Když to ale vezmu celkově, tak si myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Před hráči musím smeknout, předvedli vynikající výkon. Vyhráli jsme na půdě prvního, což je vždy dobré. Z pohledu trenéra mě to hodně těší.“

SLOPNÉ – ÚJEZD 2:1 (1:0)

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Vítězství bylo vydřené. Hrál se vyrovnaný zápas, spíše však soubojový, tolik fotbalové krásy nenabídl. Na stoperovi nám chyběl kapitán, museli jsme improvizovat, nakonec jsme tam dali našeho nejlepšího střelce Martina Váňu. Hned na začátku hosté pěkně vystřelili, trefili spoje. Trošku nám zatrnulo. V polovině prvního poločasu Fiodor dával střílený centr do vápna, hráč Újezdu si vstřelil vlastní gól. Ve druhé půli Martin Váňa vystřelil přibližně z pětatřiceti metrů, míč se od tyčky odrazil do branky. Vedli jsme 2:0, soustředili jsme se na obranu a čekali na brejky. Vyrobili jsme penaltu, inkasovali jsme na 2:1. Dostali jsme se ke třem protiútokům, kdy jsme výhru měli pojistit, což se nepodařilo. Jednogólové vedení jsme ovšem uhájili. Od začátku sezony předvádíme velmi dobré výkony, konečně hrajeme jako jeden mančaft, kluci bojují jeden za druhého. Dostavují se i dobré výsledky. Jde to také za novým trenérem.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Zápas ve Slopném jsme prohráli, protože domácí tým vstřelili dva góly a my pouze jeden. A to ještě z penalty. Ze hry bychom v sobotu nedali branku ani do půlnoci, jelikož jsme jednoduše ve vápně a v koncovce nebyli důrazní, přesní a více pohybliví. Domácím na nás stačila taktika dlouhých nákopů. Hlavně stáhli svého střelce Váňu na pozici stopera, kdy měl za úkol eliminovat našeho útočníka Štěpána Kováře. Tohle jim vyšlo dokonale. Nejen že se Štěpán neprosadil, ale ještě po vzájemných soubojích dostal dvě žluté karty a tudíž v 75. minutě červenou. V prvním poločase jsme trefili Karlem Repatým z přibližně 35 metrů pravou spojnici brankové konstrukce. Slopné se pak ujalo poločasového vedení, když jeho hráč přešel lehce po pravé straně až do vápna a jeho střílený centr si za záda vlastního brankáře srazil Adam Dobiáš. Ve druhé půli se pokračovalo ve stejném duchu jako v prvním. Víc soubojů a přerušení nežli hezkých akcí a to oboustranně. Domácím se pak podařilo zvýšit stav brankou, která se také hned tak nevidí. Odražený míč takřka u středového kruhu poslal tvrdou ranou směrem k naší bráně stoper Váňa. K údivu všech a hlavně našeho brankáře, jenž si myslel, že míč jde vedle, se odrazil od tyče do naší sítě. Laciný zbytečný vítězný gól domácích. Paradoxem je, že po vyloučení Štěpána Kováře jsme domácí začali mlít a vytvořili si tlak a šance. A když po jasném faulu uprostřed vápna na Radima Pavelku se kopala penalta, kterou Adam Pecha suverénně proměnil, tak jsme sahali i po bodu. Jak už ale bylo zmíněno, v koncovce jsme selhávali a i z toho důvodu odjížděli ze Slopného bez bodu.“

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – LOUKY 2:1 (1:0)

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Hned v samotném úvodu utkání jsme si vytvořili dvě gólové šance, kdy nejdříve Slovák tváří v tvář hostujícímu gólmanovi neúspěl a o pár minut později ani Faldík. Až ze třetí šance se prosadil Pešout, jenž krásným dloubákem překvapil obránce i samotného brankáře hostů. Do hry se postupně dostal i soupeř, který neustále hrozil dlouhými nakopávanými míči a přehrával nás zejména ve středu hřiště. Úspěšně jsme se bránili až do 75. minuty, kdy Křek srovnal po přihrávce spoluhráče z pravé strany hřiště. Utkání bylo vyrovnané a upřimně řečeno by mu slušela i remíza. V 86. minutě zahrávali domácí volný přímý kop, který hostující golman pouze vyrazil před sebe a domácí útočník Novosád netradičně kolenem skóroval a rozhodl tak o vítězství domácího celku. Takto vyrovnaná utkání jsme měli již během jarní části sezony, ale chybělo nám štěstí v koncovce. Jsem rád, že kluci opět dávají branky, fotbal je baví a znovu se baví i fanoušci potečského fotbalu.“

Martin Kováč, trenér Louk: „Soupeři bych ještě jednou rád poděkoval za přeložení zápasu na jeho půdu. A že nám vyšel vstříc. V Poteči jsem jako dítě absolvoval vůbec první trénink, znám tam spoustu lidí, kapitána navíc dělal švagr. Nezachytili jsme úvod, domácí měli tutovky, ze třetí šance šli do vedení. Hru jsme vyrovnali, po poločase jsme přesto prohrávali. Změnili jsme způsob hry, domácí se podvědomě zatáhli. Vyrovnávací gól přišel po parádní akci. Poteč byla téměř bezzubá, přesto v závěru podruhé odskočila do vedení. Gól z 86. minuty nás mrzel, byla to první střela soupeře v poločase. Z hráčů nikomu nejde nic vytknout, úsilí bylo enormní. Minimálně jsme si zasloužili remízu.“

VYSOKÉ POLE – ŠTÍPA 2:6 (1:0)

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „Ohlas doplníme během dne.“

Matěj Velev, asistent trenéra Štípy: „Do Vysokého Pole jsme přijeli s velkou pokorou, protože v letošním okresním přeboru může v podstatě každý zápas skončit jakkoliv. Již jsme měli posílené řady o několik navrátilců po zraněních a hned to bylo na výkonu znát, ačkoliv jsme po velké chybě v obraně šli do kabin za stavu 1:0 pro domácí. Výkonnostně jsme však byli po celou prvou půli více na míči s velkým počtem gólových šancí, které ale nebyly využity. Domácí Vysoké Pole hrálo velmi houževnatě a obětavě, udělalo maximum, abychom selhávali v koncovce, což musím ocenit – jejich přístup a obětavost. Naštěstí naši kluci dokázali obranný val soupeře prorazit ihned po změně stran a dovedli zápas do vítězného konce. Těší mě pohledný fotbal po zemi z obou stran a věřím, že i všichni naši fanoušci byli spokojení. Za obrat ve druhém poločase musím pochválit všechny naše hráče do jednoho!“