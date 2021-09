Martin Horáček, hráč Luhačovic „B“: „Byl to urputný, fyzicky náročný zápas. Jasenná se představila kondičně jako velmi dobrý soupeř. Ve 29. minutě jsme se ujali vedení, pak to bylo hodně vyrovnané. Do půlky už šance nebyly, spíše se hrálo ve středu hřiště. Krátce po začátku druhé půle jsme měli penaltu, kterou jsme zvýšili na 2:0. Pokřtili jsme krásné nové dresy a vyhráli důležitý zápas.“

Branky: 28. a 54. Horáček (pen.), 87. Janča – 74. Maliňák

HVOZDNÁ – ÚJEZD 1:1 0:1)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme vstoupili nepřesně, už ve třetí minutě jsme si dali vlastní gól. V průběhu poločasu Vaculka dvakrát nastřelil tyč, Dubec pro změnu břevno. Měli jsme převahu. Ve druhém poločase to bylo podobné, soupeř hrozil ojediněle. Po nastřelené ruce se nám podařilo vyrovnat z penalty. Byl to kvalitní zápas. Ztratili jsme dva body. Jeden je málo.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Bod z Hvozdné musíme brát všemi deseti. Před utkáním jsme si řekli, že chceme minimálně bod, nicméně vzhledem k průběhu hry je zlatý a pro domácí ztráta. Už ve třetí minutě jsme vstřelili branku, kdy Filip Martínek perfektně zahrál z levé strany přímý kop. Domácí obránce míč pouze tečoval a ten propadl až do brány. Domácí tým zůstal opařený a do dvacáté minuty jsme byli aktivnější a lepší. Pak ovšem postupně začali domácí přidávat na tempu a přebrali otěže zápasu do svých rukou. Vytvářeli si šance a nás ke konci poločasu dvakrát podržela branková konstrukce. Druhá půle už byla v režii domácích úplně. My jsme hráli dobře v obranné činnosti. Díky tomu a hlavně díky skvělému výkonu brankáře Milana Bodláka jsme stále drželi jednobrankový náskok. Bohužel směrem dopředu nám to nešlo. Šanci ze hry jsme si vytvořit nedokázali. Domácí bránu jsme akorát ohrožovali z rohů a autů. Větší problém byl, že jsme nedokázali delší dobu podržet míč v útoku, čímž se domácí tým dostával víc a víc do většího tlaku, který s blížícím se koncem zápasu sílil. Paradox ovšem byl, že když už jsme přestáli i největší tlak a šance, tak jsme zbytečně ztratili míč na půlce hřiště a po centru domácích z levé strany trefil centrující hráč ruku našeho obránce a následoval pokutový kop. Tento s přehledem domácí Nahodil proměnil a stanovil konečný výsledek utkání 1:1. Pro nás šťastná remíza vzhledem k vývoji hry ve druhém poločase. Jenže na to se historie neptá.“

Branky: 81. Nahodil (pen.) - 3. Trnka vlastní

SLUŠOVICE „B“ – DOLNÍ LHOTA 3:1 (2:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Před zápasem jsme řešili spoustu problémů – onemocněl nám kapitán i nejlepší střelec Hrnčiřík. V podstatě z postele jsme dostali Lošťáka. V samotném zápase soupeř hrozil především vepředu Stanislavem Kúdelou, který za poločas měl dvě šance, naštěstí pro nás byl nepřesný. Do příležitostí jsme se dostávali i my. Po čtvrt hodině hry Bořuta šel sám na branku a brankář udělal nejhorší, co mohl – tedy zastavil se a zůstal stát na půli cesty. Náš hráč ho poté přeloboval. Od gólu jsme přebrali otěže zápasu, byli lepší. Těsně před poločasem jsme navíc vstřelili druhý gól, kdy se míč dostal k Luďkovi Lošťákovi, který se nemýlil. Apeloval jsem na to, abychom druhý poločas nepodcenili a soupeře dorazili. Po individuální akci se míč na stříbrném podnose dostavil k Lošťákovi, který druhým gólem dal na 3:0. V průběhu půle jsme postupně stáhli hráče po nemoci, Míša Foltýn navíc musel do práce. Tempo upadlo, Dolní Lhota byla posledních patnáct minut lepší. Napotřetí jsme už neuhlídali Kúdelu. Bylo to však jediné, na co se soupeř už vzmohl. Jsou to pro nás zasloužené tři body.“

Branky: 42. a 52. Lošťák, 16. P. Bořuta – 79. Kúdela

POTEČ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 3:5 (1:2)

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „Tento zápas byl pro nás hodně výjimečný. Po velmi dlouhé době, nebo snad vůbec poprvé se jednalo o první mistrovský zápas ve vedlejší obci v Poteči. První poločas nám vyšel na výbornou. A to i přesto, že jsme byli za stavu 1:0 pro nás hodně rozladěni po nesmyslně odpískané penaltě, která defacto vůbec nebyla. Domácí do poločasu nakonec vyrovnali, nádhernou brankou po krásné individuální akci jsme si v první půli ještě vrátili do vedení. Ve druhém poločase jsme domácí mužstvo téměř k ničemu nepustili. Byli jsme lepší na balonu, vyhrávali osobní souboje. K tomu jsme přidali tři krásné branky. Defacto bylo vymalováno. Domácí po našich hrubých chybách v obranné fázi ještě stihli vstřelit dva góly, ale to bylo vše. Bylo to derby se vším všudy – z obou stran velmi bojovné, tvrdé utkání se spoustou soubojů. I když bylo velmi chladno, tak se na zápas přišlo podívat mnoho diváků (230 – pozn. red.), kteří udělali fantastickou atmosféru k tomuto „derby“.

Branky: 26. Perniš, 79. Faldík, 90. Novosád – 21. Fojtů, 44. Dubčák, 58. Vangor, 63. Mana, 75. Holna

POZLOVICE – NÁVOJNÁ 3:0 (1:0)

Ondřej Bartončík, sekretář Pozlovic: „V úvodu utkání byla aktivnější Návojná, ale na skóre se to neprojevilo. Ve 44. minutě se po dlouhém křižném pasu Kunce dostal na pravé straně do úniku domácí Švadleňák, který dokázal obstřelit hostujícího brankaře. Návojná se ve druhém poločase snažila zejména dlouhými nakopávanými míči utkání srovnat, to se jí ale nepovedlo. V 85. minutě se dostal k dorážce zblokovaného Kubíčkova pokusu Tomáš Bartončík a protlačil míč do sítě. V úplném závěru zápasu dal konečnou podobu výsledku Kuchař, který po centru z levé strany uklidil míč hlavou přesně k tyči na 3:0. Hosté nedokázali ze svých mnoha šancí proměnit ani jednu a tak si domácí brankař Koudelka po výborném výkonu připsal první nulu v této sezóně."

Branky: 44. Švadleňák, 85. T. Bartončík, 90. Kuchař

VYSOKÉ POLE – SLOPNÉ 1:1 (1:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „Zápas z naší strany nebyl nic moc. Už v 8. minutě jsme začali obdrženým gólem, naštěstí se nám po minutě podařilo vyrovnat. Poté jsme ještě měli pár šancí. Osobně poslední dobou ale netrefím ani stodolu, takže je velice těžké vyhrát. Moc mě to mrzí a zároveň štve, jelikož jsme za každou cenu chtěli urvat tři body a být na podzim v pohodě. Doufám, že se nám to podaří v dalším kole.“

Branky: 9. Sucháček (pen.) - 8. Kolařík

ŠTÍPA – MYSLOČOVICE 2:0 (1:0)

Aleš Ráček, předseda oddílu FK Štípa: „Domácí fotbalisté si během víkendového zápasu celkově vypracovali více šancí. Mysločovice dozadu nehráli vůbec špatně. Směrem dopředu si ale příliš příležitostí nevypracovali.“

Petr Miklík, hráč Mysločovic: „Ve Štípě jsme se konečně sešli v rozumnější sestavě. V první půlce měli dobře hrající domácí územní převahu, ze které se jim nedařilo tvořit vyložené šance. Nakonec skórovali z té nejméně nebezpečné. Po nešťastném zákroku našeho brankáře deset min před poločasem skórovali. Ve druhé půli jsme hru vyrovnali a začali se více prosazovat, avšak v přechodu do útoku jsme velmi často zbytečně kazili. Soupeře se nám podařilo zatlačit, bohužel bez gólového efektu. S koncem utkání jsme hru více otevřeli a domácí nám z brejku vsítili druhou branku. Pokud se budeme scházet v takovém počtu a kvalitě, určitě máme šanci na lepší výsledky, abychom odvrátili sestupovou blamáž.

Branky: 35. Jurásek, 82. Šimek