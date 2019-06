Petr Velikovský, předseda Kostelce: „V horkém odpoledni začal Kostelec výborně, když se proti velmi motivovanému soupeři ujal vedení již v 1. minutě po akci Bačáka a Urbanovského. Následovalo šedesát minut bojovného fotbalu bez větší šancí, to vše pod dozorem přibližně sta domácích příznivců a bedlivým dozorem patnácti věrných fanoušků Bylnice. Jako správný kapitán uklidnil domácí v závěru druhou brankou Dočkal. Po závěrečném hvizdu tak mohly vypuknout zasloužené postupové oslavy. Kostelečtí fotbalisté děkují za podporu všem fanouškům a těší se na příští sezonu v I. B třídě.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice B: „Utkání s prvním Kostelcem jsme nezačali vůbec dobře, kdy z první polostřely asi v třicáté sekundě proklouzl míč do branky. Pak se i přes tropickou teplotu hrálo ve velmi vysokém tempu a divákům se musela předváděná hra velice líbit. Nám se bohužel vyrovnat nepovedlo, a tak v 75 minutě zpečetil výhru a tím i postup zkušený Dočkal. Našim klukům děkuji za sezónu a především za dobře odehranou jarní část. Soupeři gratuluji k postupu a přeji hodně úspěchů o soutěž výš.“

Branky: 1. Ondřej Urbanovský, 75. Petr Dočkal. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 70.

BYLNICE – SEHRADICE 7:0 (3:0)

Pavel Pospíšil, jednatel Bylnice: „Poslední zápas Bylnice opět zvládla na výbornou. I když se vědělo, že Kostelec v poslední zápase zvítězil, a tím pádem vyhrál i celou soutěž, domácí zápas odehráli v plném tempu a po zásluze zvítězili. Hosté se snažili hrát, ale domácí měli zápas pevně pod kontrolou a třemi góly v prvním poločase a čtyřmi ve druhém poločase jen svou převahu potvrdili. Tímto bych chtěl klukům poděkovat za krásně odehranou sezonu.“

Branky: 29., 36. a 82. z penalty Martin Krahula, 33. Jakub Sedlačík, 60. Ondřej Lukáš, 63. David Tkadlec, 64. Josef Lysák. Rozhodčí: Štěpaník. Diváci: 120.

ÚJEZD – MLADCOVÁ B 6:2 (4:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Domácímu týmu už o nic nešlo, kromě toho zakončit sezonu vítězstvím. Nemohli skončit ani lépe, ani hůře, než třetí. Hostující béčko Mladcové rovněž hrálo pouze s cílem uspět, jelikož byli v klidném středu tabulky. Společným bodem zápasu bylo, že oba týmy nastoupily do utkání bez klasických brankářů. Místo zraněného Milana Bodláka nastoupil za Újezd hráč Radim Kozubík a za Mladcovou pak chytala hráčská ikona Mladcové Mira Zbořil. V domácím týmu, ale se odehrála ještě jedna velká událost. Tímto zápasem se v Újezdě loučil s aktivní kariérou dvaačtyřicetiletý Roman Hlavička. Velká fotbalová persona újezdské kopané, dlouholetý hráč a později i trenér mužů. Roman do utkání nastoupil na svém oblíbeném postu útočníka a s kapitánskou páskou na ruce. Navíc mu sedla spolupráce s o generaci mladším Přemou Vaculínem, který se konečně začíná střelecky probouzet. Po minulém hattricku do sítě Sehradic, se tentokráte prosadil dokonce čtyřikrát. Ale hlavně krásně už v jedenácté minutě pláchnul po levé straně a ideální přihrávkou našel právě Romana Hlavičku na malém vápně a ten ukázal, že prostě branky stále dávat umí. Vaculín pak sám do poločasu nastřílel tři branky a poločasové skóre skončilo 4:1, když se hosté prosadili hlavou po šikovně zahrané standardní situaci. I druhá půle pokračovala ve stejném duchu a na veliké a únavné vedro se hrál obstojný fotbal, se šancemi na obou stranách. Domácí se prosadili ještě dvakrát, opět Hlavičkou a Vaculínem, hosté konečný výsledek 6:2 korigovali po pěkné akci Votavou.“

Radek Klepal, místopředseda FK Mladcová: „V zápase, který jsme potřebovali čestně odehrát, musel zaskočit na postu gólmana historicky nejlepší kanonýr Mladcové Mirek Zbořil a i přes šest branek si nevedl špatně. Podle zpráv našeho vedoucího mužstva konečný výsledek neodpovídá dění na hřišti, domácí však byli na rozdíl od nás střelecky produktivní.“

Branky: 22., 35., 45. a 59. Přemysl Vaculín, 11. a 55. Roman Hlavička – 26. Mehmedi Šerafeddin, 83. Jan Votava. Rozhodčí: Chormík. Diváci: 80.

POTEČ – MYSLOČOVICE 3:1 (1:0)

Fotbalisté Poteče v závěrečném zápase sezony přehráli Mysločovice. Domácí šli do vedení gólem v šesté minutě, o vítězství však bojovali až do konce. Odpor soupeře definitivně zlomil dvěma brankami v závěrečných deseti minutách Faldík. Hosté stačili porážku pouze zmírnit, když na konečných 3:1 snížil Teplý.

Branky: 82. a 85. Libor Faldík, 6. David Bartoška – 90. Tomáš Teplý. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 50.

POZLOVICE – NÁVOJNÁ 3:4 (1:2)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „Návojná přijela na poslední zápas oslabena a nastoupila do zápasu jen v deseti hráčích. Po individuálních chybách v obranné fázi Pozlovic ale dokázala vstřelit čtyři branky, na což domácí tým nedokázal reagovat a závěrečných minutách pouze snížil na konečných 3:4. Návojná si tak odvezla překvapivě, ale zaslouženě, všechny body.“

Branky: 6. Petr Coufalík z penalty, 73. Michal Smolek, 88. Václav Stolařík – 21. a 62. Pavel Káňa, 25. a 70. Martin Ptáček. Rozhodčí: Malota. Diváci: 66.

SLOPNÉ – ŠTÍPA 2:5 (0:1)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Výsledek neodpovídá dění na trávníku. První poločas jsme zvládli celkem dobře, bohužel jsme dostali nešťastné tři góly, kterým předcházeli obrovské chyby našich obránců. Ti přímo namazali balon soupeři. Jednu branku jsme si dali vlastní. Jinak utkání bylo poměrně vyrovnané. Bohužel jsme na rozdíl od soupeře neproměňovali šance. Chyběli první dva gólmani, takže musela nastoupit až trojka, ale na něj porážku neházíme, protože zachytal dobře. Více nás bolela absence stoperů a dalších důležitých hráčů ze základní sestavy. Sezonu spíše dohráváme. Ani nás nenapadlo, že bychom mohli atakovat čtvrté místo. Nakonec jsme spadli na šestou pozici, takže jsme trochu zklamaní. Celou sezonu jsme hráli dobře, bohužel v posledních čtyřech kolech už nám scházela větší motivace.“

Branky: 56. Martin Martinus z penalty, 71. Libor Žáček – 45.+2. Přemysl Studeník, 49. Marek Šimek, 65. Tomáš Holík, 83. Tadeáš Švach, 86. Tomáš Kutra. Rozhodčí: Liška. Diváci: 68.

NEDAŠOVA LHOTA – JASENNÁ 3:0 (2:0)

Josef Pagáč, organizační pracovník Nedašovy Lhoty: „Poslední zápas sezony Nedašova Lhota ukončila vítězstvím nad Jasennou 3:0. Hosté sice mohli v desáté minutě utkání vést, a to nařízeným pokutovým kopem, ale výborný gólman penaltu chytil. Domácí se chtěli ještě naposled na své půdě předvést, a tak Jasennou načali ve 20. minutě krásnou akcí, kterou zakončil přehozem přes brankáře Ladislav Bartošák. Za pár minut po téhle akci byl nařízen znovu pokutový kop, ale tentokrát kopali domácí a k míči se postavil Pacík, jenž nekompromisně skóroval. Posledních dvacet minut hosté začali zvyšovat tempo hry a domácí tlačili ke zdi, naštěstí obrana Nedašovy Lhoty náporu odolávala. Těsně před koncem utkání v 87. minutě padl kuriózní gól. Pacík zahrával z vlastní šestnáctky přímý kop, když napálil míč takovou razancí, že přes celé hřiště skončil v soupeřově síti. A tímto si domácí pojistili vítězství na 3:0.“

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Hostům chybělo v Nedašově Lhotě sedm hráčů, a tak tým doplnili dorostenci. Někteří odehráli své první minuty za muže. Domácí vlétli do zápasu jako uragán a hned v úvodu několikrát nebezpečně zahrozili. Jasenná se ale rychle oklepala a blízko brance byl v 9. minutě Hřib, který hlavou trefil břevno. V 18. minutě zahrával za ruku pokutový kop Zicha, ale domácí gólman Ondřej Fojtík jeho střelu vystihl. A tak platilo klasické nedáš-dostaneš. Z následujícího protiútoku otevřel skóre Ladislav Bartošák. Navýšit vedení pro domácí mohl ve 27. minutě Josef Bartošák, jenže svoji tutovku spálil. Ihned v následující minutě už domácí branku vstřelili, na 2:0 zvýšil Petr Pacík. Po zbytek poločasu měli více ze hry hosté, jenže šance Smilka, Jurčáka ani Sušně gólem neskončily. Největší šanci pak promrhal ve 42. minutě Sušeň, který z malého vápna pouze trefil tyčku.

V úvodu druhé půle domácí opět zle zatápěli jasennské obraně, ale bez gólového efektu. Zdramatizovat utkání mohl v 55. minutě Švehlík, jenže skvělý zákrok předvedl Ondřej Fojtík. Hosté drželi míč častěji na kopačkách a vypracovali si v dalším průběhu zápasu mnoho vyložených šancí, jenže veškerý boj byl marný, protože v brance řádil nepřekonatelný Fojtík. Ten zneškodnil šanci Sušně a v následné minutě ho nepřekonal ani Jurčák. V 69. minutě si na brankáři domácích vylámal zuby i Zicha. Když v 81. minutě trefil Zicha tyčku, byli hosté psychicky hodně dole. Navíc se domácím podařilo vstřelit náhodnou branku na 3:0 Petrem Pacíkem. Nedašova Lhota se tak rozloučila s okresním přeborem výhrou, Jasenná i přes porážku skončila na sedmém místě,což je historický úspěch.“

Branky: 28. a 87. Ondřej Pacík, 20. Ladislav Bartošák. Rozhodčí: Jäger. Diváci: 120.

1. Kostelec 26 20 3 2 1 78:23 68

2. Bylnice 26 20 3 2 1 87:21 68

3. Újezd 26 17 1 1 7 66:37 54

4. Štípa 26 13 2 2 9 71:52 45

5. Návojná 26 12 2 2 10 73:66 42

6. Slopné 26 10 4 4 8 59:61 42

7. Jasenná 26 9 4 1 12 41:57 36

8. Mladcová B 26 11 1 0 14 71:59 35

9. Slušovice B 26 10 0 4 12 44:37 34

10. Pozlovice 26 9 2 1 14 42:72 32

11. Mysločovice A 26 8 2 1 15 37:71 29

12. Poteč 26 8 1 2 15 43:58 28

13. Sehradice 26 3 2 4 17 29:75 17

14. Nedašova Lhota 26 4 1 2 19 37:89 16

