Fotbalisté Bylnice nečekaně ztratili bod s poslední Nedašovou Lhotou, kterou zdolali až 3:2 po penaltách. Na lídr tabulky se bodově dotáhl druhý Kostelec. Utkání Újezdu se slušovickým béčkem bylo kvůli neregulérnímu terénu odloženo na 29. května.

Fotbalisté Štípy (v modrých dresech) zvítězili na hřišti v Sehradicích 2:0. | Foto: Facebook FK Štípa

BYLNICE – NEDAŠOVA LHOTA 3:2 NA PENALTY (0:1)

Pavel Pospíšil, jednatel Bylnice: „I když do Bylnice přijel poslední tým tabulky, herně to tak nevypadalo. Nedašova Lhota bojovala a domácím to dělalo problém. Jejich snaha byla ve 30. minutě odměněna vedoucím gólem. Na branku už domácí do konce poločasu nedokázali odpovědět. Po změně stran se domácí dočkali vyrovnání, když se 55. minutě trefil Sedlačík. Vyrovnání Bylnici uklidnilo, ale jen do 63. minuty, kdy se opět hosté dostali do vedení. Na 2:1 upravil Struhař. A domácí opět museli zvýšit tempo, aby alespoň srovnali. To se jim povedlo v 72. minuty, kdy se z penalty trefil Krahula. Do konce zápasu už žádný tým neskóroval, a tak přišly na řadu penalty. V nich zvítězili domácí.“