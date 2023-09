Nováček soutěže v zajímavém duelu proti Valašským Kloboukům remízoval 3:3, proti favorizovanému soupeři stáhl manko 1:3. V páteční předehrávce 7. kola okresního přeboru si Paseky poradily s Jaroslavicemi 5:0, ani o minulém víkendu tak neztratily bod. Kašava přišla o výhru v 93. minutě, Slopné v derby vybrakovalo Újezd. Jasenná se dočkala prvních bodů v sezoně. Návojná připravila porážku rezervě Luhačovic.

Fotbalisté Lačnova. Ilustrační foto. | Foto: Archiv klubu.

LAČNOV – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 3:3 (1:2)

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Klobouky si přijely pro jasnou výhru. My jsme konečně hráli v kompletní sestavě, což udělalo své. A jak se říká, derby nemá favorita. Přišlo hodně lidí, de facto plná tribuna. Na obou stranách bylo dost kontroverzí. Třetí gól jsme dostali poté, co si náš brankář stavěl zeď, hosté to kopli na druhou stranu, neměl šanci to chytnout. Penalta před gólem na 2:3 byla hodně přísná, rozhodčí ji však pískl správně. Náš hráč hlavičkoval a hráč soupeře mu ve vápně kopl do hlavy – měl ji sice níž, ale ne pod úrovní pasu. Z pokutového kopu jsme snížili, pak se mi podařilo srovnat na 3:3. Hosté zůstali opařeni, měli jsme i na vítězství, podle stoprocentních šancí se to mohlo překlopit na naší stranu. Mohli jsme ale i prohrát. Plichta je zasloužená. Konečně jsme ukázali, že umíme hrát fotbal. Rád bych ještě vyzdvihl vyrovnávací gól hostů, takový jsem dlouho neviděl, byla to velká pumelice, dobře mu to sedlo. Všechna čest, všichni zůstali opařeni. Že za týden máme Paseky? Někdy už ztratit musí. (úsměv) Máme velkou podporu od fanoušků, hraje se tady na menším hřišti. Málokdo zde umí hrát, podle výsledků to jde i vidět."

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Utkání jsme měli dobře rozehrané, vedli jsme 3:1, bod však musíme brát. U našich hráčů jsem ještě neviděl, aby takto vypnuli a soupeře pustili do laufu. V první půlce to od nás bylo dobré, situace jsme řešili, jak jsme měli řešit, jen jsme nemohli dát gól. Soupeř šel z ojedinělé akce do vedení, kapitán Miklovič to provedl dobře. O přestávce na občerstvení jsem hráče přesvědčoval, aby byli trpěliví, do poločasu zbývalo dost času. Nedavaška ke konci půle krásnou střelou z pětadvaceti metrů vyrovnal na 1:1, do poločasu jsme šli s vedením 2:1. Domácí hráli velmi bojovně, měli jsme s nimi velký problém, hrozili z autů, rohů, hlavičkových soubojů, každá akce znamenala nebezpečí. Všechny jejich situace jsme přesto zvládli pohlídat. Sami jsme vstřelili chytrý gól Sáblíkem, říkal jsem si, že už to udržíme. Lačnov snížil z penalty, pak jsme se strachovali o výsledek, nedokázali jsme si to pohlídat, domácí srovnali. Postupem času se u nás projevilo tréninkové manko, šlapali jsme vodu. Úterní tréninky musíme kvůli malé účasti rušit, ve čtyřech lidech to nemá význam, v páteční jednotce už nemůžeme nabrat rychlost jako v úterý, kdy jsou pak dva dny volno. Jeden trénink týdně je na popředí okresního přeboru málo."

KAŠAVA – VYSOKÉ POLE 2:2 (1:1)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Byl to vyrovnaný zápas, remíza je zasloužená. Hosté nás překvapili presinkem, předvedli velice dobrý výkon. Mrzí mě, že jsme neudrželi vedení, gól jsme dostali v poslední minutě. V obraně jsme vytvořili chybu, hosté to po kiksu dorazili do prázdné branky. Znovu jsme hráli s mladými kluky, jsem rád, že se nám je daří zabudovávat. Pozitivem jsou dvě branky 16letého Jaroslava Holého, stejně jako výkon Milana Březíka ze Štípy."

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „V Kašavě jsme se potkali s dalším nováčkem soutěže. První poločas se hrál svižný, bojovný fotbal se spoustou soubojů. Herně jsme měli mírně navrch, což vyústilo v krásnou střelu do šibenice z kopaček Jakuba Fojtů. Nicméně domácí za pár minut vyrovnali, čemuž dopomohl náš malý důraz ve vápně. Před koncem prvního poločasu si vytvořili poměrně silný tlak, ale nedokázali ho přetavit v další branku. Ve druhém poločase se Kašavě podařilo skórovat po krásné, rychlé akci. Následně se hra rozkouskovala, nepodařilo se nám proměnit dvě větší šance, a proto musel konečné skóre zápasu srovnat až žolík Jakub Pekárek v 93. minutě po rohovém kopu. Zápas skončil zaslouženou remízou."

NÁVOJNÁ – LUHAČOVICE B 4:2 (1:1)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Bylo to celkem zajímavé utkání. Luhačovice ukázaly kvalitu, měly více míč na kopačkách, k žádným šancím jsme je však nepouštěli. Super jsme to defenzívně odbránili, čemuž jsme uzpůsobili sestavu. V prvním poločase jsme mohli vstřelit více gólů, měli jsme ještě tyčku, šli jsme sami na gólmana, který soupeři zachytal výborně. Naopak jsme udělali jednu chybu, do kabiny se šlo za stavu 1:1. Ve druhé půli vypadala hra stejně, díky dvěma gólům Aleše Smolíka jsme Luhačovicím odskočili, hosté pak už jen snížili. V poslední minutě jsme jim znovu vedli o dvě branky, zaslouženě jsme vyhráli. Rozdíl skóre mohl být i vyšší."

Pavel Löbb, trenér Luhačovic: „Narazili jsme na velmi dobře připraveného soupeře, především do obrany, navíc po našich individuálních chybách dokázal trestat chyby vzadu, udělil nám lekci z produktivity. Do utkání jsme nastoupili s pozměněným rozestavením, chtěli jsme tím posílit střed, což nám nesedlo. Dostali jsme první gól, poté jsme se vrátili do toho původního, srovnali jsme. Domácí vstoupili do druhé půlky opět lépe, velmi těžko jsme se přes ně prosazovali, měli konsolidovanou a dobře připravenou obranu, hrálo se nám proti ní složitě. My jsme hráli jen po šestnáctku, ve finální fázi jsme byli slabí, nedůslední. Soupeři gratuluji k vítězství, byl lepším týmem. Pozitivem jsou kluci z dorostu, negativem svalové zranění Hruboše. Tiše doufáme, že bude v pořádku."

ŠTÍPA – NEDAŠOVA LHOTA 4:2 (3:1)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Povinné tři body si domácí připsali sice zaslouženě, ale s velkým prostorem pro zlepšení, vzhledem k vlažnému výkonu ve druhé půli. Pozitivem utkání jsou individuální výkony jednotlivých hráčů, zejména útočná dvojice Mezírka (2+0) s Okálem (1+2) zaměstnávala obranu soupeře téměř po celý zápas, přičemž druhý jmenovaný byl po utkání, v neoficiálním hlasováním kabiny FK Štípa, po právu vyhlášen hráčem zápasu, kdy se velkou měrou podílel na třech ze čtyř branek v síti soupeře. Za zmínku stojí především Okálova krásná individuální akce před třetím gólem, kdy se v pokutovém území uvolnil přes dvojici hráčů a předložil míč Romanu Holíkovi, který se před poloodkrytou branou nemýlil. Několika zákroky tým také opět podržel brankář Michal Křížek, který zaskakuje za absentujícího Hambálka."

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Před zápasem by to pro nás byl krásný výsledek, konečný stav mě však po průběhu mrzí. Odehráli jsme výborný zápas, sami jsme si to však trochu prokaučovali, za tři ze čtyř gólů jsme si mohli sami. Na začátku jsme byli trochu nervózní, nechtěli jsme propadnout, zbytečně jsme zmatkovali, ze soupeře jsme měli velký respekt. Po poločase jsme dvakrát šli sami na branku, měli jsme vyložené šance, které nás po zápase trápí. Věřím tomu, že za stavu 3:2 by se to ještě otočilo jiným směrem. Celkově jsme odehráli velice dobrý zápas."

JASENNÁ – POTEČ/FRANCOVA LHOTA B 3:2 (1:1)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Oba soupeři si uvědomovali důležitost zápasu o udržení. Chtěli jsme více vyhrát, i díky bojovností se nám to konečně podařilo."

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Počítal jsem minimálně se ziskem bodu. Zápas byl vyrovnaný, ještě v 70. minutě jsme vedli 2:1. Bohužel jsme po rohu a úspěšné hlavičce domácích inkasovali na 2:2, ti pak v 81. minutě ze 30 metrů otočili do vinglu na 3:2. Ani tam nebylo místo, otřelo se to o tyč, takový gól jsem snad ještě neviděl. Vstřelili jsme dva góly venku, vytváříme však hodně chyb v obraně, musíme se na ni soustředit. Příští kolo hrajeme s Klobouky, pak máme dohrávku v Lačnově. Do konce podzimu to bude těžké, v zimě musíme pořešit přestupy. Není to úplně špatné, chtělo by to však ještě o něco lepší kádr."

SK ZLÍN 1931 – JAROSLAVICE 5:0 (3:0)

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Ze zápasu jsem měl trochu obavy. Naše mladistvá, rychlostně vybavená sestava však soupeře přehrála, nepustili jsme je do pořádné vyložené šance, vítězství je zasloužené. Klobouk dolů před některými hráči Jaroslavic, kterým je přes 40 let a odvážili se do toho jít. A co se týče nás? Dokud to jde, tak do toho pojďme, uvidíme, jak to bude dál! I když nás teprve ještě čekají mančafty ze špičky, tak jsem rád, že jsme i k dosavadním zápasům přistoupili zodpovědně, hráči nic nepodcenili, za což jim děkuji. Další utkání nás čeká v Lačnově, kde netuším, jak to může vypadat. Teď máme sedm výher v řadě, někdo si na nás určitě počká."

ÚJEZD – SLOPNÉ 0:3 (0:1)

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Konečně jsme zvítězili, je to pro nás velká úleva! Poprvé spolu hráli stopeři, kteří by dohromady měli nastupovat. Do utkání jsme nevstoupili špatně, hru jsme celkem kontrolovali, soupeř hrozil ze standardek, po poločase jsme vedli 1:0. Ve druhé půli jsme chtěli hrát zezadu, na brejky. Újezd si sice vypracoval šance, čtyř pět gólů však chytl Michal Michal Machala, který zachytal velmi dobře. Sami jsme toho hodně spálili, čtyřikrát jsme šli sami na gólmana, příležitosti jsme nevyužili. Jedenáct minut před koncem jsme přidali druhý gól, pak ještě jeden. Výsledek z venkovního derby je pro nás perfektní. Mužstvo musím pochválit za velkou bojovnost. Potvrdit tři body vždy bývá těžší, příští týden navíc hrajeme se druhou Štípou. Potrápili jsme však i Paseky. Pokud budeme hrát podobně, mohli bychom bodovat."