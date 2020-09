Petr Prokop, předseda klubu FK Lhota: „Výsledek i herní projev Návojné byl pro mě velkým překvapením. Na to, že jsme nastoupili proti týmu z popředí tabulky, tak to bylo celkem jednoduché utkání. My jsme naopak divákům předvedli ukázka pěkného fotbalu. Vše začalo hned ve třetí minutě, kdy náš útočník po hrubé chybě v hostující obraně a nedorozumění brankáře s obráncem vystihl malou domů a skoro do prázdné branky otevřel skóre. Začátek nám vyšel, do patnácté minuty jsme přidali další dva góly a vedli 3:0. Do poločasu jsme se trefili ještě dvakrát a za stavu 5:0 bylo hotovo. Ve druhém poločase se hrál stejný fotbal jako v tom prvním. Obraz hry zůstal stejný. My jsme se tlačili do zakončení a vypracovali si spoustu šancí. Návojná se jenom bránila. Naši branku neohrozila snad ani jednou. Výjimkou byl jeden trestný kop, jinak hosté nic neměli. Fanoušci se bavili, výkon hráčů ocenili obrovským potleskem. Naše hra totiž vypadala úplně jinak než před týdnem v Přílukách.“

Branky: 15., 55. a 67. Lukáš Mikeštík, 9. a 48. Jakub Bartoň, 22. a 39. David Bartoň, 3. David Červenka, 73. Stanislav Bartoň. Rozhodčí: Krajča. Diváci: 100.

MYSLOČOVICE – HVOZDNÁ 0:3 (0:2)

Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „Hrálo se na těžkém terénu. Nám vyšel začátek, do patnácté minuty jsme dali dva góly a ve zbytku utkání jsme měli klid. Nejprve se po rohu kapitána Psoty prosadil Vaculka, pak šel sám na gólmana Janoš, který upravil na 2:0. Do konce poločasu jsme si vytvořili další šance, ale góly jsme nepřidali. Mysločovice zahrozily jenom jednou, když jsme na poslední chvíli vykopávali balon z brankové čáry. Po přestávce jsme přidali Nevadaškou třetí gól a zbytek zápasu kontrolovali. Sestavu jsme prostřídali, i tak měli další šance. Vítězství je zcela zasloužené, byl to klidný zápas. Herně jsme byli lepší, děj se většinou odvíjel na polovině domácího týmu.“

Branky: 8. Jakub Vaculka, 14. Petr Janoš, 56. Martin Nedavaška. Rozhodčí: Hasukič. Diváci: 50.

VYSOKÉ POLE – ÚJEZD 1:3 (0:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Zápas s Újezdem byl jako vždy pro nás špatný z pohledu koncovky, která nás trápí od prvního dne okresního přeboru . Na zápas nás posílil Petr Janoš, Tomáš Vlček a Ladislav Dorničák. Od začátku se hrálo nahoru dolů, ani jeden tým neuměl zklidnit hru, která byla dost bojovná, plná soubojů. Ke konci prvního poločasu dál Újezd gól z protiútoku a zbytečně jsme si zkomplikovali zápas. Druhý poločas vypadal stejně jako první a Újezd nad trestal z efektivity. Ke konci zápasu dal gól Dominik Tománek. Utkání bylo dost vyhrocené, možná i zbytečně. Je veliká škoda, že i když nehrajeme špatně, bohužel vždy dostaneme blbé góly a žádný nevstřelíme."

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Netradičně v pátek v podvečer se odehrálo mistrovské utkání mezi Vysokým Polem a Újezdem. Domácí využili mezeru v přestupcích řádech a na tento zápas si přibrali tři posily v čele s Janošem z Hvozdné. Hosté zase po dlouhé době nastoupili téměř kompletní, když chyběl jen Broněk Slovák. Do zápasu vstoupili aktivněji domácí hráči a za prvních dvacet minut si vytvořili tři šance, které volaly po brance. Újezd totiž pokračoval ve svých neslaných, nemastných výkonech z posledních dvou zápasů a byl z počátku všude pozdě. Jenže když domácí nedokázali dát branku, tak udeřilo na druhé straně. To Štěpán Kovář se po veliké chybě domácí defenzivy dostal k míči a pohotově na konci první půle vstřelil první branku zápasu. Druhý poločas se situace lehce otočila, ale hlavní rozdíl byl tentokrát v produktivitě. Druhý gól vstřelil hlavou dočasný navrátilec z práce v Německu Josef Struška, když na zadní tyči uklidil do sítě dlouhý aut Ondry Častuly. A třetí branku přidal střídající Přemysl Vaculín, jenž po pěti minutách svého pobytu na hřišti dostal ideální míč za obranu, utekl obráncům a po kličce brankáři vstřelil třetí gól. Pro domácí K.O., pro nás O.K. Domácí pak už jen korigovali na tři jedna po naších dvou slepených chybách uprostřed hřiště. Pak po další velké minele mohli i snížit na rozdíl jedné branky, ale skvělým skluzem tomu zabránil stoper Častula. Pro domácí možná krutá porážka, kdy zvláště v první půlce byli lepší, jenže nedokázali překonat víc než jednou výborného Milana Bodláka v naší bráně. A zatím co my se herně trápíme, poslední tři kola, tak i přes to všechno, body sbíráme.“

Branky: 82. Dominik Tománek - 39. Štěpán Kovář , 47. Josef Struška, 59. Přemysl Vaculín. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 100.

POZLOVICE – ŠTÍPA 0:7 (0:5)

Ondřej Bartončík, hrající organizační pracovník Pozlovic: „Pozlovice do zápasu vstoupily špatně, kdy si hned ve 3. minutě daly vlastní gól po dvakrát tečované střele. Domácí do třicáté minuty dokázali bránit útoky hostů, ale od 31. minuty do konce poločasu zaznamenali hosté čtyři branky, čímž rozhodli o podobě utkání. Ve druhém poločase hrála Štípa v pohodě a dokázala ještě navýšit skóre na konečných 0:7.“

Aleš Ráček, sekretář Štípy: „Štípa konečně zahrála trochu podle svých možností a vyhrála zápas kvůli trefám v prvním poločase. I když prvních třicet minut bylo utkání vyrovnané, ale během necelých čtrnácti minut rozhodly branky Marka Šimka a Matěje Veleva. Do druhé půle hostující hráči už nastoupili s výrazným vedením a už jen mírně navýšili výsledek zápasu.“

Branky: 33., 37. a 86. Matěj Velev, 31. a 43. Marek Šimek, 3. Petr Coufalík vlastní, 70. Jakub Kotík. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 100.

SLUŠOVICE B – PŘÍLUKY 3:2 NA PENALTY (1:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic B: „Chtěli jsme samozřejmě konečně vyhrát, ale na to, že jsme ve druhém poločase prohrávali 1:2, dva body beru. Na míči jsme ale byli daleko víc než soupeř, taky jsme měli víc šancí ke skórování. Dvakrát jsme šli zboku sami na brankáře, ale nedokázali jsme to tam dotlačit. Jinak zápas měl svoji kvalitu, úroveň. Padlo hodně gólů, bylo se na co dívat. Troufám si říct, že jsme třičtvrtě zápasu byli lepším mančaftem. Jelikož v sobotu nemohl za áčko nastoupit Roman Dobeš, šel nám pomoct. Jeho kvalita byla v naší hře znát. Bohužel opět jsme zase strašně moc šancí spálili. Soupeři naopak vyšel nástup do druhé půle, kdy dvakrát utekl z pravé strany, nepokryli jsme Radka Machalíčka, který dvakrát uklidil balon do brány.“

Branky: 35. Tomáš Zbranek, 59. Michal Foltýn - 48. a 57. Radek Machalíček. Rozhodčí: Mravec. Diváci: 60.

POTEČ – MLADCOVÁ B 3:0 (2:0)

Zdeněk Tvarůžek, hrající sekretář Poteče: „Prvních deset minut bylo z obou stran hodně opatrných. My i soupeř jsme se rozkoukávali, nikdo neměl výraznou šanci. Pak to ale přišlo. Nejprve se domácí trefil Slovák, pak Faldík. Ve druhém poločase jsme si vypracovali velké množství šancí, výsledek klidně mohl být daleko vyšší. Ale podařilo se nám vsítit už pouze jednu branku z kopačky Michala Slováka. Výsledek je pro hosty ještě milosrdný. Béčko Mladcové nemělo výraznou příležitost. Jedinou pořádnou šanci si vypracovalo v 85. minutě, kdy jejich nejlepší hráč Vaněk mířil z velkého vápna nad. Bylo vidět, že hostům chyběli někteří hráči. Jejich áčko hrálo ve stejnou dobu. My jsme byli kompletní. Už v Návojné jsme potvrdili, že se dostáváme opět do tempa. Začátek sezony jsme sice prospali, když nám utkání s celky z první čtyřky až na duel s Návojnou příliš nevyšly, ale nyní věříme, že i nadále budeme pokračovat v dobrých výkonech a že zabodujeme i v nadcházejícím utkání na hřišti Slopného.“

Branky: 20. a 85. Michal Slovák, 27. Libor Faldík. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 66.

JASENNÁ – SLOPNÉ 1:2 (0:2)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Utkání nízké úrovně rozhodly dva povedené brejky Slopného. Hned ve třetí min se z rychlého protiútoku prosadil Červík. Jasenná však převzala otěže zápasu a tlačila se do útoku, jenže zakončení domácím momentálně nejde. Spousta akcí skončila kvůli nepřesnostem a navíc brankář Slopného Šlapal měl svůj den. Když se z náhodného brejku prosadil ve 40. minutě Kolařík, s domácím týmem to vypadalo už velmi zle. Druhá půle byla zcela v režii Jasenné, ale v zakončení jsou domácí ve velké křeči. Slopné bylo zatím jednoznačně nejslabším soupeřem domácích, jenže i podprůměrný výkon stačil hostům k zisku tří bodů. Branka Přibyly z 88. minuty stačila pouze ke snížení stavu na konečných 1:2.“

Zdeněk Outrata, trenér Slopného: „Vyšel nám začátek. Hned ve třetí minutě dal Červík po individuální akci pěkný gól. Na konci první půle jsme přidali druhý gól a vedení si ve zbytku utkání v klidu hlídali. Domácí výsledek zkorigovali až konci na 2:1, jinak jsme zápas měli pod kontrolou. V prvním poločase jsme soupeře přehrávali, po přestávce už nás soupeř potrápil trošku víc. Hodně se hrálo na naší polovině. Celkově to bylo vyrovnané utkání, možná si Jasenná za svůj výkon remízu zasloužila. V prvním poločase zahrávala tři nebo čtyři trestné kopy, po kterých si vypracovala slušné šance, ale nedávaly góly. Ve druhém poločase měli domácí snad šest nebo sedm tutovek. Soutěž je letos strašně vyrovnaná. Pro nás je každý zápas těžký. V Jasenné to navíc kvůli divákům bylo zbytečně vyhrocené. Rozhodčí asi třikrát přerušil hru, aby lidi uklidnil. Na trávníku byly kvůli divákům emoce.“

Branky: 89. Pavel Přibyla - 3. Marek Červík, 40. Jiří Kolařík. Rozhodčí: Jäger. Diváci: 95.