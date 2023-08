Radek Kolařík, trenér Slopného: „Do sezony jsme nevstoupili nejlépe, první gól jsme dostali po tečované střele, do poločasu jsme inkasovali ještě druhou branku. O přestávce jsme si řekli, že zápas zkusíme zvrátit, že nic není ztracené. Hned ve 47. minutě jsme po standardní situaci vstřelili kontaktní gól, střílený míč z rohu si obránce hostů srazil do branky. Druhý také padl po rohu, hlavou se prosadil Jirka Slezák, který byl na hřišti pár minut. Vyšlo nám střídání. Celkově to byl remízový zápas, se šancemi na obou stranách."

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „Soutěž jsme snad poprvé v historii zahájili bez přípravného utkání. Domácí klasicky na malém hřišti tlačili ze standardek, my měli více ze hry, dostávali jsme se do brejků, dali jsme dva góly. Měli jsme i tutovku na 3:0, kterou jsme nevyužili. Ve 47. minutě jsme si z rohu dali vlastní gól, poté jsme zahodili spoustu šancí. Slopné v závěru po naší chybě vyrovnalo na konečných 2:2. V 88. minutě jsem šel sám na gólmana, přehodil jsem ho. Už jsem se šel radovat, sjelo to však po břevně. Spálili jsme spoustu šancí, na druhou stranu jsme rádi, že jsme proti Slopnému bodovali, třikrát v řadě jsme to nedokázali."

SK ZLÍN 1931 – JASENNÁ 6:0 (4:0)

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Konečně jsme Jasennou porazili, loni jsme s ní dvakrát prohráli. K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, poctivě, zaslouženě jsme zvítězili. Utkání bylo jednoznačné. Rád bych pochválil náš mančaft za velice dobrý výkon, ke kterému pomohli i dorostenci. Jasenná si možná myslela, že budeme hrát jen fotbálek, hru jsme však zjednodušili, hráli jsme to nahoru, rychle, i s nákopy. Máme tam takové typy hráčů, loni jsme to tolik nepraktikovali. Soupeř byl asi ještě na dovolené." (úsměv)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy, což je při užším kádru a na této úrovni znát. Soupeři jsme se bohužel v celém zápase nevyrovnali. První poločas byl z naší strany bojácný, ve druhém jsme byli aktivnější, osmělili jsme se k vyrovnanější hře. Výsledek je pro nás ještě přijatelný."

JAROSLAVICE – LUHAČOVICE B 2:6 (1:0)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „První polovina zápasu byla vyrovnaná, se šancemi na obou stranách. Myslím si, že jsme měli i o něco více ze hry. V závěru jsme nedali vyloženou šanci, místo uklidnění jsme do kabin šli jen s jednogólovým stavem. S touto částí hry jsem byl docela spokojený. Vstup do druhého poločasu byl naprosto katastrofální, podcenili jsme to, od 49. do 58. minuty jsme obdrželi tři branky. Hráče jsme přitom na to upozorňovali, chyběl však důraz, měli jsme ztráty, u většiny to bylo po celé utkání. Sesypali jsme se, bylo jen otázkou, kolik gólů dostaneme."

Zdeněk Červenka mladší, hrající předseda Luhačovic B: „Téměř celé utkání jsme dominovali, v prvním poločase jsme bohužel nedokázali proměnit šance. Domácím navíc vyšel jeden roh, po 45 minutách jsme prohrávali 0:1. Ve druhém poločase jsme na Jaroslavice vletěli, otočili jsme výsledek na 2:1. Zápas jsme měli ve svých rukou, přidali jsme další dva góly, domácí pak korigovali na 2:4. Závěr patřil nám, vstřelili jsme ještě dvě branky a zaslouženě vyhráli 6:2. Jsem velmi rád, že po prohraném poločase jsme zápas dokázali otočit aktivní hrou a chutí odvézt z Jaroslavic tři body!"

ÚJEZD – NÁVOJNÁ ODLOŽENO NA 4.11. (13.30 hodin)

Petr Belžík, hrající předseda domácího Újezdu: „Nestihli jsme stavební práce na hřišti. Chtěli jsme vyměnit pořadatelství s Návojnou, na jejím pažitu se však hrát nemohlo. Domluvili jsme se na termínu po konci podzimní části."

ŠTÍPA – KAŠAVA ODLOŽENO

Martin Ráček, předseda domácí Štípy: „Je to velmi individuální, ale za deset let sledování je pro naše hřiště strop jednorázově těch 30 mm letních srážek/24 hodin - ovšem vzhledem k dnešní bilanci cca 33 mm od půlnoci do dvou hodin odpoledne a spíše podzimnímu vlhkému rázu počasí předešlého týdne se utkání sice dalo odehrát, ale dle mne ne regulérně a bezpečně pro všechny zainteresované. Proto jsme nakonec, byť nechtěně, přistoupili k odložení – termín bude teprve v řešení, Kašavu jsme prozatím nekontaktovali."

LAČNOV – POTEČ/FRANCOVA LHOTA B ODLOŽENO

Václav Miklovič, kapitán domácího Lačnova: „Utkání jsme nemohli odehrát, hřiště bylo absolutně nezpůsobilé. Ještě v 11 hodin jsem si říkal, že je to v pohodě, v jednu už byly kaluže, voda se neztrácela. S fotbalem by to nemělo nic společného. Radši jsme to ukončili, nechtěli jsme riskovat zranění. Předběžný termín jsme zatím neřešili, ideální by pro nás bylo hrát na státní svátek 28. září. Odložená premiéra v okresním přeboru nás samozřejmě hodně mrzí, všichni byli natěšeni. Do teď mi lidé volají, proč se nehrálo. Snad nám to neuškodí. První zápas bychom měli odehrát ve středu v Luhačovicích B. Uvidíme, zda k tomu dojde, předpověď nevypadá dobře ani na další dny."

NEDAŠOVA LHOTA – VALAŠSKÉ KLOBOUKY ODLOŽENO

Petr Pacík, trenér domácí Nedašovy Lhoty: „Utkání jsme bohužel museli odložit, druhý den u nás hodně prší, hřiště je skoro pod vodou, nedalo by se na něm absolutně hrát. Ze Zlína už nám dali echo, že máme na výběr buď 28. září nebo až po podzimu 5. listopadu. Vypadá to, že budeme hrát na Václava 28. září. Na rovinu musím říct, že nás odklad velice mrzí, do poslední chvíle jsem chtěl, aby se hrálo. Měli jsme perfektní sestavu, mohli jsme hrát v plné sestavě. Odložené zápasy nejsou ideální, nikdy nevíte, v jaké budete sestavě."