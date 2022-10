VIZOVICE – SK ZLÍN 1931 1:2 (1:0)

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „V předchozích zápasech bylo přibližně do 50. minuty rozhodnuto, proti Pasekám jsme celých devadesát minut bojovali o zisk bodů. Soustředili jsme se na defenzívu, hráli jsme tzv. zaďoura, v prvním poločase jsme soupeře nepustili téměř k ničemu, „pouze“ měl snad 70 % držení míče. Sami jsme hned v úvodní minutě nastřelili tyč, v polovině půle se i dostali do vedení. Ve druhém poločase jsme na výkon chtěli navázat, náš mlaďoch dorostenec ale dvakrát lacině chyboval přihrávkou na střed, čímž jsme ztratili balon. Napoprvé jsme se to ještě snažili zachránit faulem před šestnáctkou, hráč soupeře ale pěkně obstřelil zeď. Potrestali nás pak i podruhé. Více jsme to otevřeli, bylo to nahoru dolů, moc jsme si toho ale nevypracovali. Paseky vyhrály zaslouženě.“

Jaroslav Novotný, trenér týmu SK Zlín 1931: „Do hry jsme od začátku nasadili hráče, kteří tolik nehrávají, nebylo to nic moc. Soupeř navíc bojoval, měl rychlé protiútoky. Snažil se. O poločase jsme prostřídali tři hráče, byli jsme lepší, domácí jsme přehráli. Mohli jsme přidat i další góly. Vizovice toho ve druhém poločase tolik nepředvedly.“

Branky: 24. Fusek – 52. Hořák, 61. Zedník