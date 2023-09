Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Od začátku jsme chtěli rozhodnout. Paradoxně hned v úvodu jsme mohli prohrávat, náš brankář však hostům chytl gól. Poté jsme už byli lepším týmem, neproměňovali jsme však šance, což se nám podařilo až na konci prvního poločasu. Ve druhém jsme přidali další góly, za tuto půli jsme si vítězství zasloužili. Soupeř byl zarputilý, důrazný, hodně se snažil a bojoval, pro nás to nebylo snadné vítězství. Podzim jsme zahájili dobře, po pěti zápasech jsme bez ztráty bodu, tabulku ale neřeším, dobře vím, že je to dlouhodobá soutěž. Aniž bych chtěl snižovat ostatní mužstva, tak jediným kvalitním soupeřem byly Luhačovice, před námi jsou ještě zápasy s Kašavou, Klobouky nebo Štípou. V každém utkání především chceme předvést nejlepším možný výkon a bodovat."

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Byl to vcelku dobrý zápas. Hned v první minutě jsme si vytvořili velkou šanci, z 15 metrů jsme to napálili na brankáře, ten to dobře vyrazil. Je to škoda, soupeře jsme mohli zaskočit. V prvním poločase jsme s domácími ještě drželi krok, mrzí nás gól v závěru, to vám nepřidá. Ve druhém to už bylo těžké, došly nám síly, oni navíc prostřídali, mají tým mladých ogarů. Tlačili nás, byli lepší."

ÚJEZD – VYSOKÉ POLE 1:0 (0:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V pátečním předehrávaném utkání přijel do Újezdu tým z Vysokého Pole. Oba týmy se velmi dobře znají, takže se o nějakých překvapení moc mluvit nedalo. Zápas měl tempo a ani jeden ze soupeřů si nedal nic zadarmo, byly to však férové souboje. Většina utkání probíhala mezi šestnáctkami a moc velkých šancí k vidění nebylo. Oba týmy si hlavně pomáhaly standardními situacemi a dlouhými auty do vápna soupeře. Celkově pak zápas probíhal ve stylu, kdy každý chvilku tahá pilku, někdy jsme měli mírnou převahu my, pak zase Vysoké Pole. Utkání by asi více slušela remíza, když my ani hosté jsme své šance nedokázali přetavit v branku. Až přišla pro soupeře osudná 87. minuta, kdy si dlouhý aut Ondry Častuli srazil do vlastní branky Marek Ruman. Hosté i přes čtyřminutové nastavení už neměli moc času pro ně nepříznivý stav zvrátit a my tak díky kvalitní práci v obraně a šťastnému gólu z konce zápasu nakonec brali body tři."

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „V derby jsme se utkali na horké a tvrdé půdě fotbalistů z Újezdu. Jak již psali jeho předchozí soupeři, k vytvoření šancí používají zejména nakopávané míče a dlouhé auty. Ani tento zápas nebyl výjimkou. Bohužel jsme se jejich stylu přizpůsobili a odpověděli podobnou mincí. Jediný gól zápasu padl těsně před koncem po dlouhém autu, kdy míč propadl před naším malým vápnem a po nepřehledné situaci skončil v bráně. Naopak naše šance se nám opět nepodařilo proměnit a podruhé po sobě odcházíme bez bodu, ačkoliv vyhrál spíše šťastnější než fotbalovější soupeř."

OP: Štípa zdemolovala Poteč. Kašava znovu uspěla a neprohrála už 26. duel v řadě

JAROSLAVICE – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 0:7 (0:2)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Hodnocení zápasu je jednoduché – po hrubých chybách jsme soupeři nabízeli šance, které proměňoval. I podle závěrečného výsledku to byl jasný zápas, své příležitosti na zkorigování jsme bohužel nevyužili. Herně jsme přitom nebyli špatní. Pokud se ovšem nevyvarujeme chyb, tak nemůžeme pomýšlet na body. Dosavadní výsledky jsou i vinou zranění a dovolených kolísavé, někteří kluci i den po zápase museli hrát za B-mužstvo. Sami nevíme, jak z toho ven. Soutěž je hodně vyrovnaná, kdybychom tento zápas zvládli, jsme na třetím místě. Odskočily pouze týmy Pasek, Štípy, Kašavy a Luhačovic B."

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Panuje velká spokojenost, potěšili jsme naše fanoušky! Od první minuty jsme šli na hřiště s velkým nasazeným, dodržovali jsme, co jsme si řekli – vyplňovali jsme prostory, zajišťovali se, kombinačně jsme byli silní na míči. Co jsme navíc minulý týden spálili, tak teď jsme ve finální fázi byli téměř stoprocentní, ještě jsme nevyužili dvě dobré šance. Po druhé brance jsme se uklidnili, do poločasu jsme klidně mohli přidat i další gól. Vedli jsme 2:0, po přestávce jsme chtěli být ještě intenzivnější, tento stav je totiž ošemetný. Nic jsme nepodcenili, ve druhé půli jsme předváděli dobrý kombinační fotbal, což nám i trochu umožnil soupeř. My jsme ho pořádně nepouštěli do šance, jen v prvním poločase mohl srovnat na 1:1, ve druhém Peťa Kolařík pochytal jednu šanci. Teď se musíme nachystat na příští kolo, abychom spadli z hrušky dolů a nachystali se na Jasennou."

NÁVOJNÁ – JASENNÁ 6:3 (4:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „První poločas byl v naší režii, kromě čtyř branek jsme ještě hodně příležitostí nedali. Hosté nás prakticky neohrozili, jen měli pár střel z dálky, zápas tak vypadal jednoznačně. S Jasennou jsme měli zkušenost z posledního vzájemného zápasu na jaře, ve kterém jsme přišli o vedení 3:0. Říkali jsme si, že nesmíme dopustit, co se stalo naposledy. Zažili jsme však černých 15 minut, hosté snížil na rozdíl jediného gólu, celkem nám teklo do bot, dvěma brankami jsme nakonec ztrátu vítězství oddálili. Domácí fanoušci se alespoň dočkali nějakého vzrušení, pochopitelně ale nebyli moc rádi. Kdybychom na předchozí zápas možná neupozornili, tak by si to nikdo neuvědomil a třeba by se drama nepřihodilo. Hostům to tam napadalo, navíc vstřelili druhý krásný druhý gól. Tak pěknou branku jsem v životě neviděl, po deseti přihrávkách z jednoho doteku projeli celé hřiště, fakt to byla paráda! Naštěstí jsme ale vyhráli!"

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Do zápasu jsme nastoupili ve velmi omlazené sestavě, měli jsme pouze 11 lidí a k tomu dva veterány na lavičce. Podle toho vypadal i první poločas, domácím jsme nebyli konkurenceschopným soupeřem, dostali jsme 4:0. V kabině jsme si řekli, že už není co ztratit. Měli jsme výborný nástup do poločasu, snížili jsme i na 4:3, na body to bohužel nestačilo, rozdíl čtyř gólů už byl nad naše síly. Tímto víkendem snad většině hráčů skončily dovolené. Pevně věřím, že od příštího kola už začneme bodovat!"

OP: Těžké zranění v Újezdu, nový trenér Štípy i silná Kašava

ŠTÍPA – LUHAČOVICE 3:4 (1:2)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Domácí chtěli tři body, ale hosté se ukázali jako konsolidované mužstvo s jasnou strategií, která jim přinesla plný bodový zisk. „Béčka" jsou nevyzpytatelná a bojovná, Štìpa omladila s vizí budoucí, nicméně nepokryli jsme šikovného Georga, který fakticky rozhodl. Gratulace do Luha, my se soustředíme na sebe, objektivně budeme poctivě tréninkově pracovat a dál začleňovat do klání naše snad motivované mládežníky, což je nastolená vize klubu – uvidíme, na co to bude stačit."

Pavel Löbb, trenér Luhačovic: „Byl to těžký zápas, za výhru jsme velice rádi! Utkání jsme odmakali v trochu lepené sestavě, těsně před zápasem jsme měli pár zranění, na které jsme nedokázali reagovat. Rozestřílel se nám Geroge (George Amoako Danquah), který vsítil všechny branky. V závěru to ještě bylo dramatické, domácí v poslední minutě snížili z penalty, naštěstí už nedokázali srovnat. Musím uznat sílu soupeře, z fyzického hlediska to bylo náročné utkání. Vítězství proti Štípě je pro nás hodně cenné, de facto to byl přímý souboj se sousedem v tabulce. Dost si toho vážíme, na klucích šla vidět radost, ale i vyčerpání. George má vysoké kvality, umí se dostávat do šancí, na góly však stále potřebuje hodně příležitostí, musíme zapracovat ještě na jeho produktivitě. Navíc dokáže vsítit i důležité branky. Je pravda, že v A-mužstvu se mu zatím tolik nedaří, vždy nedostává možnost naskakovat od začátku, kvalita soutěže je na druhou stranu vyjde. Je však učenlivý, věřím, že se dokáže začlenit do prvního týmu."

LAČNOV – SLOPNÉ 2:2 (1:1)

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Nastartovala nás trefa Luboše Janáče do šibenice, poté jsme přebrali otěže. Měli jsme šance, sám jsem střílel po centru z voleje, bohužel jsem na jejich brankové čáře trefil spoluhráče do lýtka, nevyšla ani dorážka. Uprostřed byla poznat přítomnost Martina Maniše, čímž jsem se posunul do útoku. Nám zachytal druhý gólman Kamil Krahulík. Celkově to byl dobrý fotbal týmů ze spodku tabulky. V globálu je bod zasloužený, spravedlivý, na domácí půdě jsme však měli vyhrát, remízu bereme jako ztrátu. Sám jsem se v 88. minutě dostal sám před brankáře, špičkou kopačky ale míč vytěsnil, šlo to pět čísel od tyčky. Na druhou stranu jsme zápas také mohli prohrát."

Radek Kolařík, trenér Slopného: „První poločas byl v naší režii, dokázali jsme zahodit neuvěřitelné šance, snad šest sedm tutovek. Soupeř se naopak po odraženém balonu dostal do vedení, krásně to zaplulo do šibenice. Víceméně to byl jediný moment, kdy ohrozili branku. Ve druhé půli jsme nenavázali na hru z první půlky, hrál se vyrovnaný fotbal, nakonec z toho byla dělba bodů. Nevyužili jsme šance, což rozhodlo, tato neschopnost v zakončení nás opět stála zápas. Vzhledem k průběhu utkání je bod určitě ztráta."

KAŠAVA – POTEČ 3:1 (2:1)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Z obou stran se hrál velice slušný zápas. V Kašavě dlouho nebylo tak slušné mužstvo, s účinnou taktikou soupeře jsme měli problém. Neproměňovali jsme vyložené šance, své příležitosti měli i hosté. V koncovce jsme nakonec byli lepší, i díky tomu jsme zvítězili 3:1. Michal Uherčík si ve středu natáhl stehenní sval. Do zápasu jsem ho nasadil s tím, že pokud to nepůjde, tak na mě zavolá, což se stalo. Naštěstí jsem měl k dispozici dalšího hráče, který ho nahradil. Zápas byl slušně vedený, rád bych ocenil hlavního rozhodčího i oba pomezní, předvedli vynikající výkon. Příští kolo v Luhačovicích nám ukáže, jak máme silné mužstvo. Uděláme vše, abychom vybojovali přijatelný výsledek. Pořád jsme nováček, velké ambice nemáme, budu šťastný za prostředek tabulky. O postupu se rozhodne mezi Luhačovicemi, Paseky a Štípou."

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Hráli jsme už v lepší sestavě, ve které jsme předváděli dobrý fotbal, což říkal i trenér soupeře. Věřil jsem, že na úzkém hřišti vyhrajeme. Pořád to však ještě není ideální, dopustili jsme se individuálních chyb v obraně. Domácí měli zkušenější hráče, kvalitního záložníka, sami jsme měli dva důležité kluky na dovolené, v lepší sestavě bychom uhráli minimálně bod. Bohužel to znovu nevyšlo, prohra mrzí mě i kluky. Důležitější zápasy nás teprve čekají. Musím pochválit výborného rozhodčího Dana Manu."