Radek Kolařík, trenér Slopného: „Do zápasu jsme šli s defenzivnější taktikou, což se nám celkem vyplatilo, bylo to poměrně účinné. Soupeř si vypracoval tlak, ten plynul z vyššího držení míče, hodně hrozil ze standardek. V prvním poločase jsme měli šance na vstřelení gólů, nic nám tam nepadlo. Ve druhém jsme dopředu nic nevymysleli, obranu jsme stále drželi, vypadalo to podobně jako v první půlce, po nepřehledné situaci jsme však dostali gól. Škoda této situace, bodík jsme mohli získat, hosté si ze hry vytvořili jen jednu dvě šance. Předvedli jsme bojovný výkon."

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Po celý zápas jsme byli lepší, bohužel jsme znovu nedávali šance, trápili jsme se v koncovce. Nakonec jsme vyhráli po takové šmudle, dolétla tam střela z vápna, soupeř se ve druhém poločase nedostal za půlku. Na malém hřišti jsme zvítězili zaslouženě, byl to boj jako ve Vysokém Poli. Opět jsme měli štěstí, šli jsme mu však naproti – snažíme se, chceme být úspěšní. V pátek nás čeká těžká bitva s Jaroslavicemi, kde jsem trénoval pět let, podařilo se mi je vytáhnout z okresu do I. A třídy. Znám tam spoustu hráčů. I když třeba nemají kvalitu jako dříve, tak nás čeká vážně náročný zápas. Paradoxně je dobře, že jde na nás takový soupeř, nemůžeme nic podcenit."

JAROSLAVICE – LAČNOV 9:3 (5:2)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Dva kluci odjeli na dovolenou, další mají zranění, museli jsme to lepit. I přesto jsme dosáhli na jednoznačné vítězství. Rozdíl byl v kvalitě, hráli jsme dobře technicky, měli jsme tam zkušené kluky – hráli bratři Batíkové, vrátil se Macalík. Moc děkuji klukům, kteří přišli na zápas, věkový průměr našeho mančaftu byl přes 30 let. Na střídání jsem byl dokonce oblečený i já. K úctě k soupeři jsem na hřiště naskočit nechtěl, nebylo by to pravé ořechové."

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Výsledek bohužel vypadá hrůzostrašně, domácí proměňovali své šance, my nikoliv, předvedená hra konečnému stavu určitě neodpovídá. Asi to už máme v hlavách, opakují se stejné chyby. Že by však šel vidět nedávný rozdíl dvou tříd, tak to ne. Příští zápas máme v Lačnově derby s Valašskými Klobouky, čekáme solidní návštěvu, chceme tomu podřídit celou přípravu. Co tak slyšíme, tak to pro mnohé bude zápas podzimu. Hlavně se na utkání musíme nachystat v hlavách."

LUHAČOVICE B – KAŠAVA 3:0 (1:0)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Do zápasu jsme nastupovali v hodně lepené sestavě, základ byl přesto kvalitní. O soupeři jako nováčkovi jsme toho tolik nevěděli, stihli jsme si však načíst informace, měli jsme určitou představu, s čím nastoupí. Od začátku hodně presoval nahoře, s tím jsme i počítali, skvěle jsme se s tím vypořádali. Znovu zafungoval fenomén George (George Amoako Danquah), který ve 27. minutě oplatil soupeři stejnou mincí, tedy vysoko presoval gólmana. Skvěle ho dostoupil, dal gól, uklidnil nás. Ve druhém poločase jsme pokračovali v zajištěné obraně, balon jsme zkoušeli přehrát po šíři hřiště, bylo vidět, že hostům to nesvědčilo. Nestíhal nás dobíhat, nechával otevřené krajní prostory. Chtěl bych vyzdvihnout tři hráče, kteří hráli při nebo po zranění, se sebezapřením. Musím je vážně pochválit."

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Do zápasu jsme nastupovali bez pěti hráčů, nasadili jsme tři mladíky (16, 17 a 18 let), ti nezklamali, absence nás ale neomlouvají. Dvacet minut to bylo celkem vyrovnané utkání. Dostali jsme polo vlastní gól, poločas skončil 1:0 pro domácí. Ti nás hodně zatlačili, byli lepší, zaslouženě vyhráli. Udělali jsme chyby, proto jsme prohráli. Zápas byl celkově slušný, korektní. Soupeři bych chtěl popřát, ať se mu daří."

VYSOKÉ POLE – ŠTÍPA 1:3 (0:2)

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Na domácí půdě jsme se utkali s nejkvalitnějším soupeřem okresního přeboru. Bohužel hned ve druhé minutě do zápasu zasáhl výrazným způsobem rozhodčí, kdy nařídil pokutový kop, který byl kulantně řečeno, velice sporný. Následně se hrálo bez chyb v obraně a výrazných ofenzivních šancí. Před poločasem přidali hosté druhý gól po centru za obranu. Druhý poločas jsme se snažili zvrátit vývoj utkání, ale poté, co jsme proměnili penaltu, jsme po nedorozumění v obraně dostali rozhodující gól na 1:3."

Matěj Velev, vedoucí Štípy: „Na utkání jsme cestovali s prakticky kompletně změněnou základní jedenáctou, kdy jsme se potýkali s mnoha absencemi. (přibližně 7-8 členů základní jedenáctky). Trenér Záhora tak zvolil defenzivní taktiku s tím, že budeme vyčkávat, co předvede soupeř. Vše hned změnil okamžik z první minuty a odpískání pokutového kopu ve prospěch Štípy, kdy se kapitán Roman Holík z penaltového puntíku nemýlil. Tím nás domácí v honbě za vyrovnáním začali svírat do tlaku, který byl enormní a odolávali jsme jen díky velké obětavosti a maximálnímu silovému vypětí naší základní jedenáctky v čele s velkou jistotou v brance (Michal Křížek), kdy i soupeř přispěl zahozením několika luxusních brankových příležitostí. Velkým překvapením před poločasem tak byla povedená brejková situace v podání dvou našich útočných tykadel (centrujícím Okálem a zakončujícím Markem Šimkem) se zvýšením na 0:2. Ve druhé půli tlak domácích ještě sílil a vyústil ve snížení na 1:2 z pokutového kopu. Tažení za vyrovnáním zhatil využitím chyby domácích Michal Mareček a my si tak odvážíme velmi cenné tři body, kdy musím uznat, že domácí byli fotbalově lepší, ale nezadařilo se jim překonat hostujícího gólmana a obranu v čele s Pavlem Elšíkem. Trenér Milan Záhora zvolil úspěšnou taktiku a naším klukům za předvedený výkon patří obrovský dík."

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – NÁVOJNÁ 4:4 (2:2)

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Možná jsem čekal víc, bod s Návojnou je každopádně super, bereme ho! Hráli jsme na brejky, hosté na to nebyli nachystaní, vedli jsme 2:0. Brzy ale bylo po našich chybách vyrovnáno – nejprve se po balonu za obranu gólman nedomluvil s obráncem, soupeř to dal do prázdné. Za minutu kopali roh, náš obránce si míč trefil do vlastní branky. Pak jsme byli o trochu horší, přesto jsme bojovali, a i když jsme v závěru prohrávali, tak jsme srovnali. Proti Návojné je to klasické derby, byly v něm emoce, vše se ale zvládlo. Věřím, že tento bod je pro nás výchozí do dalších zápasů, že od dalších kol budeme pravidelně bodovat."

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Chtěl bych ocenit Martina Šánka, tak dobrý individuální výkon jsem na této úrovni dlouho neviděl. Rád bych poděkoval i našemu gólmanovi Honzovi Šenkeříkovi, který je ve stavu zraněném. Obětoval se a na poslední chvíli na zápas přijel, jinak bychom byli bez gólmana. Remízu bych před zápasem bral jako ztrátu bodů, i vzhledem k tomu, že domácí ještě neměli ani bod. V prvním poločase jsme však prohrávali 0:2, do přestávky jsme to srovnali. Ve druhém poločase jsme dvakrát vedli o gól, soupeř vždy dokázal vyrovnat. Zlomovým okamžikem byla naše šance za stavu 3:2, kdy jsme z úrovně penalty nedali míč do prázdné branky, Poteč z protiútoku srovnala. Věřím, že kdybychom vedli o dva góly, tak bychom výhru už udrželi."

NEDAŠOVA LHOTA – ÚJEZD 3:1 (2:1)

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Konečně jsme našli kanonýra! Pepa Bartozel za nás hrál už předminulý týden, začíná se nám to vyplácet! Utkání proti Újezdu ale nebylo jednoduché, hráli jsme s velmi silným soupeřem! Za poločas jsme využili dvě šance, hosté snížili, my jsme znervózněli. Ve druhém poločase to byl velice krásný fotbal, dřeli jsme a nakonec zvítězili. Body jsme potřebovali jako sůl, posunuli jsme se ke středu tabulky, máme z toho velkou radost. Pepa hrál v minulosti za A-tým i B-tým Brumova, pak se odstěhoval do Zlína. Za nás hraje jeho velmi dobrý kamarád, nabídl mu, jestli to u nás nechce zkusit. Slovo dalo slovo a vyšlo to. Příští kolo hrajeme ve Štípě, kde to bude hodně složité utkání. Pojedeme tam uvolněni, že máme nějaké body."

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Utkání v Nedašové Lhotě jsme odehráli velice špatně a domácímu týmu svými obrovskými chybami nabídli pohodlnou cestu za třemi body. A mrzí mě to o to více, že poprvé v podzimní části sezony jsme byli kompletní, měli dobrou sestavu a věděli, co bude hrát soupeř. Jenže dopředu jsme byli sterilní a v defenzivě vyrobili brutální kiksy, jenž střelecky disponovaný Bartozel dokázal bez milosti trestat. Chtěli jsme hrát fotbal a domácí jsme i místy přehrávali, ale buď hráči volili špatné řešení finální fáze, nebo nezvládli první dotek s míčem. Navíc nám chyběl pohyb bez míče, což je základ kombinačního fotbalu. Každopádně kdybychom hráli další dvě hodiny, tak branku nedáme. Prostě nám to nevyšlo jen a pouze naší vinou. Můžeme na to rychle zapomenout a připravit se na další zápas."

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – JASENNÁ 3:1 (0:0)

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Moc jsme chtěli získat body, doma jsme se do této doby trápili, chtěli jsme to věnovat fanouškům. Soupeř byl v prvním poločase aktivní, nebezpečný, nemohli jsme se dostat do kombinace, nakonec jsme to přečkali. O poločase jsem upozorňoval kluky, abychom byli aktivní, zvýšili kvalitu v kombinaci, napadali a získávali míče u šestnáctky hostů. Bohužel jsme ze standardní situace dostali nemastný neslaný gól z dorážky. Pak začal koncert našich neproměněných šancí, jakoby snad branka hostů byla zakletá – dvakrát jsme trefili tyč, jednou jsme poslali hlavičku nad branku. Pevně jsem přesto věřil, že utkání zvládneme. Podařilo se nám srovnat, kus práce odvedl Machy. (Pavel Macháč) Dobrými míči jsme se dostávali za obranu – Sáblík to nejprve krásně dal pod sebe a Vojta Fojtů s přehledem proměnil, pak jsme dali uklidňující gól. Proti kvalitnímu soupeři jsme získali vydřené body, za což jsme moc rádi. Teď nás čekají derby, vše pak vyvrcholí těžkým zápasem na SK Zlín. V neděli hrajeme v Lačnově, na utkání se těšíme. Je to přes kopec, pro domácí svátek, okresní přebor hrají poprvé v historii. Rozhodně to bude mít náboj, dosavadní výsledky nejsou důležité, může se to vyvíjet úplně jinak. Každopádně chceme dovézt body!"

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Domácí měli aktivnější nástup do utkání, naše obrana však odolala jejich tlaku. Hra se poté vyrovnala, poločas se dohrával v remízovém duchu. Nástup do druhého poločasu se vyvíjel podobně, ve 13. minutě této půle jsme paradoxně z prvního útoku na bránu soupeře vstřelili gól. Klobouky to následně trochu otevřely, zvýšili tlak, my bohužel nedali na 2:0. Deset minut před koncem jsme ještě vedli, nedokázali jsme to udržet. Nám v závěru došly síly, domácí zaslouženě zvítězili. Po šesti kolech jsme bez bodu, bereme, jak to je, z této situace se však nehroutíme. Záchranářské zápasy nás teprve čekají, jinak ani přemýšlet nemůžeme."