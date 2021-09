Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Do Mysločovic jsme v podstatě jeli pro povinné tři body. Výsledek 8:0 je pro soupeře ještě velmi milosrdný, prováhali jsme nespočet šancí, několikrát orazítkovali brankovou konstrukci. Netuším, jestli to tam upadá, schází se deset patnáct minut před zápasem. Myslím si, že budou jasným adeptem na sestup.“

Branky: 65. a 77. Lošťák, 13. Vlachynský, 33. Švenda vlastní, 36. Hrnčiřík, 45. Juráň vlastní, 76. alerián, 89. P. Bořuta

DOLNÍ LHOTA – POTEČ 4:2 (3:1)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Z naší strany to bylo utrápené vítězství, nejdůležitější jsou však tři body. Teď nás bude čekat těžký trojzápas – nejprve jedeme do Slušovic "B", pak doma máme Štípu. Zakončíme to duelem s Luhačovicemi "B". Tato utkání nás prověří. Jsme rádi, že máme tolik bodů. Každopádně jdeme zápas od zápasu, rozhodně jsme jich tolik nečekali. Do dalších utkání nejdeme prohrát, jakýkoliv bodový zisk pro nás bude zlatý. Jsme si vědomi síly soupeřů."

Martin Pešout, trenér Poteče: „Musím říct, že jsme si do Dolní Lhoty jeli pro body. Zápas nás však nezastihl v nejlepší formě. Soupeř byl v prvním poločase lepší, ve druhé půlce jsme po změnách v sestavě hru vyrovnali, na obrat to bohužel nestačilo. S domácími jsme se shodli, že to byl boj. Postoupili ze třetí třídy, teď jsou na špici, zatím mají výsledky. Je to mladé mužstvo s perspektivou. V okrese směrem na východ jsou jediní takhle s hráči z dorostu. My naopak máme přestárlé mužstvo.“

Branky: 36. (pen.) a 45. Fojtů, 15. Kúdela, 56. Šenovský – 16. Mňačko, 66. Perniš (pen.)

JASENNÁ – ŠTÍPA 1:7 (0:3)

Aleš Ráček, předseda Štípy: „Hosté ze Štípy vstupovali do utkání v roli favorita, což vždy ale není automaticky zárukou tří bodů. Byli ale dobře takticky připraveni a vědomí si dosavadních kvalitních výkonů domácích hráčů s mužstvy z čela okresního přeboru k utkání přistoupili zodpovědně. Od začátku zápasu byli silnější na míči i kombinačně zdatnější, ovšem první gólovou příležitost promarnili domácí, když skvělým zákrokem vytěsnil jistý gól na roh hostující gólman Mikulík. Následně se již přece jen ale začala gólově projevovat síla favorita, který do poločasu dvěma brankami Veleva a jednou stopera Nováka stanovil poločasový účet na 3:0. Ve druhé půli i po prostřídání štípští pokračovali v dominantním výkonu a skóre dále navyšovali až na sedmibrankový rozdíl. Určitou kaňkou na jinak pro štípské vydařeném zápase je zbytečné vyloučení jejich brankáře po dvou žlutých kartách těsně před koncem rozhodnutého utkání, což ale interně v rámci klubu v klidu pořešíme. Podstatněji závažnější záležitostí z pohledu štípských jsou ovšem vnímány primitivní urážlivé a hanlivé pokřiky opilých jednotlivců z řad domácích "příznivců" a to nejen na adresu fotbalistů Štípy, ale i směrem k začínajícímu rozhodčímu, který dle svých možností utkání zvládl a nikterak neovlivnil.“

Branky: 86. Zicha – 12., 43., 61. a 67. Velev, 32. Novák, 55. Jurásek, 83. Holík

SLOPNÉ – LUHAČOVICE „B“ 3:7 (3:1)

Michal Piják, trenér Luhačovic „B“: „Po katastrofické první půli jsme prohrávali 1:3. Vůbec jsme se nedokázali vyrovnat s agresivitou domácích, od nás nastalo hrubé podcenění soupeře. Do druhého poločasu jsme prostřídali, zvítězili 6:0 a v zápase nakonec 7:3. Měli jsme naprosto odlišný přístup. Ve druhé půli hru výrazně oživili střídající Hruboš s Riečičiarem, vyšlo nám také nasazení dvojice Ďurďa, Horáček.“

NÁVOJNÁ – ÚJEZD 4:6 (1:4)

Iva Pecha, trenér Újezdu. „Po třech zápasech v řadě, které jsme odehráli ve stejné sestavě, což snad za dobu mého působení v Újezdě nepamatuji, tak nyní v Návojné jsme do sestavy sáhnout museli. Vynucené změny na třech postech se v první půlce zápasu přesto nijak neprojevili. Byli jsme aktivnější tým, který si vytvářel šance a tyto i proměnil. A rozhodně nemuselo zůstat u čtyřech branek. První trefu vstřelili Martínek, druhou pak přidal Častula. O zbylé dvě se postaral Vaculín. Domácí uspěli pouze jednou a to z pokutového kopu domácím Bělaškou. To byla z naší strany první půle a za tu všem patří pochvala. Co přišlo ve půli druhé radši z osobních důvodů nebudu komentovat! Jen napíšu, že v poločase opět deset minut mluvím o nepolevení v koncentraci, ať nedostaneme hloupý gól a jako memento jsem použil nedávno podobný poločas v Dolní Lhotě. Jak se s tím mí svěřenci popasovali mluví fakt, že jsme druhou půlku prohráli 3:2. A perlička je, že speciálně jsem upozornil na domácího hráče Šebáka. Abychom jej zdvojovali, potažmo ztrojovali. Přesto nám vstřelil tento hráč tři góly! Za druhou půlku pochválím jedině kapitána Tomáše Bělašku, který nastoupil od začátku ne zcela zdravotně fit a přesto jako jediný zvedl prapor a tým dvěma úniky dovedl k výhře, když první jeho únik domácí obraně a vyraženou střelu doklepl do brány Struška, aby druhý únik sám s přehledem zakončil.“

Branky: 48., 82. a 86. Šebák, 22. Bělaška (pen.) - 25. a 32. Vaculín, 7. Martínek, 18. Častula, 79. Struška, 88. Bělaška

VYSOKÉ POLE – HVOZDNÁ 2:2 (0:0)

Branky: 58. Doruška, 87. Sucháček – 82. a 84. Zedníček

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „O čem bylo utkání? O neproměňování šancí. Měli jsme dvě penalty a nedali. Poté také par střel, co velice dobře pochytal hostující gólman. Celkově jsem ze zápasu zklamaný, jelikož jsme ho měli ve svých rukou a mohli brát tři body. Před kluky ale musím smeknout, bili jsme se až do konce. Samozřejmě poděkování patří i Janu Doruškovi, který nám přišel pomoct z I.B třídy – pomohl nám gólem a skvělým výkonem.“

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – POZLOVICE 5:0 (1:0)

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Konečně jsme hráli naši kombinační hru, kterou jsme si před zápasem řekli v kabině. Z naší strany to byl velmi pěkný a rychlý fotbal, bojovnou a kombinační hrou jsme mužstvo Pozlovic dostali pod tlak, z něhož do poločasu padla pouze jedna branka. Hráče jsem o poločase v kabině nabádal o větší herní pojetí a agresivitu. Ve druhé půli jsme už dominovali, hráče Pozlovic nepustili do ničeho – hráli jsme pečlivě, bojovně a drželi míč na svých kopačkách. Vytvořili jsme si herní převahu, při které začaly padat i góly. Hráče za předvedenou hru musím pochválit. V neděli zajíždíme na horkou půdu Poteče, tzn. čeká nás velké derby."

Branky: 19. a 75. Mana, 54. a 82. Dubčák,, 53. Trnavský