Nedělní duel poznamenal drsný zákrok domácího gólmana Mikulíka na hostujícího Minaříka. Zatímco útočník Hvozdné putoval se zlomenou nohou do nemocnice, nešťastný brankář Štípy se raději nechal vystřídat.

JASENNÁ - ÚJEZD 3:4 NA PENALTY (2:1)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Oba týmy vstoupily minulý týden do soutěže výhrou, takže se dal očekávat zajímavý zápas. A opravdu se bylo na co dívat. K vidění bylo šest branek, několik obratů ve skóre, červená karta a nakonec penaltový rozstřel. Po úvodním oťukávání se jako první osmělili hráči Újezdu. V 10. minutě se prosadil Vaculín. Jasenná se dostala do první velké šance po čtvrt hodině hry, kdy Sušeň unikl po pravém křídle a namazal míč Kubátovi, který však zakončil velmi slabě. Ve 28. minutě vyslal Smilek do šance Přibylu, který však v dobré pozici minul branku. Zaslouženého vyrovnání se Jasenná dočkala ve 35. minutě. K trestnému kopu se postavil kapitán Smilek a krásně se trefil. V závěru první půle se pěkně uvolnil Zicha, ale brankář Bodlák jeho šanci se štěstím zneškodnil. Ve 42. minutě si pohrál s obránci Újezdu Kubát, nacentroval míč přesně na hlavu Přibyly a ten se nemýlil. Vyrovnání měl v 51. minutě na kopačce Škrabola, který zůstal po rohu neobsazený v šestnáctce, ale přestřelil odkrytou branku. Poté udávali tempo hry opět domácí. V 55. minutě unikl Sušeň, nabídl míč před branku Přibylovi a ten s přehledem zakončil. Definitivně rozhodnout zápas mohl v 61. minutě Kubát, který postupoval sám na branku, ale hosty dobrým zákrokem opět podržel Bodlák. Následná dorážka Přibyly skončila mimo branku. V 78. minutě se nechal zbytečně vyloučit hostující Stružka a pro Jasennou už zápas vypadal velmi dobře. Jenže Újezd se nevzdal a v deseti lidech vsadili jeho hráči vše na jednu kartu. Vrhli se do útoku a domácí nevěděli, kde jim hlava stojí. V 81. minuě zahrával trestný kop z dobré pozice Martínek, ale Špaček v domácí brance jeho střelu zneškodnil. V 84. minutě dostal hosty do hry Bělaška, po samostatné akci snížil na 3:2. Újezd i nadále zatlačil domácí před jejich branku a v 90. minutě se hosté radovali z vyrovnání na 3:3, když se trefil Vaculín. Zdrcení hráči Jasenné poté nezvládli ani penalty, a tak bod navíc si odvážejí domů hráči Újezdu.“

Branky: 35. Lukáš Smilek, 42. a 55. Pavel Přibyla - 10. a 90. Přemysl Vaculín, 85. Tomáš Bělaška. Rozhodčí: Minařík. Červená karta: 78. Stružka (Újezd). Diváci: 120.

SEHRADICE – POZLOVICE 4:3 (1:2)

Jakub Vaculka, útočník Sokola Sehradice: „Do zápasu s Pozlovicemi jsme šli s jasným cílem, vyhrát za tři body. Posílili jsme kádr a chtěli jsme po porážce s Návojnou, kde nebyl tým kompletní, vyhrát za každou cenu. Začali jsme dobře, byli jsme aktivní a dostávali se do zajímavých šancí. Chtěli jsme dat první branku, což se nám taky podařilo. Po vedoucím gólu jsme ale přestali hrát. Nehráli jsme, co jsme si řekli, a soupeř do konce poločasu potrestal dvě naše chyby a do kabin jsme šli za stavu 1:2. V šatně jsme si řekli, co je potřeba hrát. Začali jsme byt aktivní a přineslo to vyrovnání, kdy se pěkně trefil Marek Macík. Za stavu 2:2 bylo utkání vyrovnané a zajímavé pro fanoušky. Čekalo se na nějakou chybu. Naštěstí pro nás mě skvělým centrem nasel za obranou Kuba Dubec a dal jsem hlavou na 3:2. To nás trochu uklidnilo. Hosté nás pak začali tlačit čím dál víc. Naštěstí pro nás přišla důležitá pojistka na 4:2, když ve vápně bylo přehuštěno a odrazil se ke mně balon, nebylo už složité to napálit do brány. Hosté v 91. minutě dali branku na 4:3, ale to už byl konec utkání a bereme vydřené tři body.“

Branky: 11. a 52. Marek Macík, 75. a 85. Jakub Vaculka - 29. a 90. Josef Kuchař, 36. Jaromír Stolařík. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 50.

PŘÍLUKY – POTEČ 5:0 (3:0)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Oproti poslednímu zápasu jsme měli sestavu již bez většiny absentérů, což bylo znát na výkonu. Do utkání jsme šli jako favorit a role se nezalekli. Hráli jsme aktivní kombinační hru a hned ze začátku zápasu jsme se dostávali do gólových šancí po kombinaci anebo rohových kopech, kdy zvláště hlavička Machalíčka volala po gólu. Stejný hráč nakonec otevřel gólové skóre zápasu v 15. minutě a bylo to 1:0. Uběhly sotva dvě minuty, kdy po menším závaru před bránou vystřelil s hranice šestnáctky Nesvadba a míč se otřel o zadní tyč a dokutálel se do brány. Hosté byli poněkud zaskočeni, jelikož se do té doby dostali jen k jediné šanci, kterou ale spolehlivě chytil domácí gólman Kopřiva. Do poločasu padl ještě jeden gól. Ve 29. minutě se prosadil domácí hrající trenér Julina. Po přestávce hra poněkud ztratila tempo, byť domácí pokračovali v akcích, které volaly po gólech. V 71. minutě to byl opět Nesvadba, který se střelou z dvaceti metrů zapsal mezi střelce podruhé a bylo to 4:0. Hosté měli pak svou nejvážnější šanci zápasu, kdy jejich brejk byl opět pokryt domácím gólmanem. Poteč se tak čestného úspěchu nedočkala. Naopak v závěru se ještě prosadil Machalíček a uzavřel stav utkání na 5:0.“

Branky: 15. a 82. Radek Machalíček, 17. a 71. Jiří Nesvadba, 29. Zdeněk Julina. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 55:

MYSLOČOVICE – SLUŠOVICE B 1:3 (1:3)

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „Hosté se ujali vedení po chybě domácí obrany z první akce utkání ve třicáté vteřině. Domácí srovnali náhodnou střelou ze třiceti metrů. Po dalších dvou chybách domácí obrany stihli hosté do konce poločasu ještě dvakrát skórovat. Ve druhém poločase se domácí zlepšeným výkonem snažili utkání zdramatizovat a dvakrát nastřelili brankovou konstrukci. Hosté hrozili hlavně z brejků. Ani jeden z týmů však již v úporném horku nenašel dostatek sil pro změnu skóre, proto se utkání dohrálo v poklidu a poločasový výsledek se již nezměnil.“

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „Vstup do utkání se nám vyvedl mimořádně, protože již po třiceti vteřinách pronikl do pokutového území Rafaja, který posunul míč na nekrytého Buršu a ten se z malého vápna nemýlil. Pak jsme až do osmnácté minuty kontrolovali hru, kdy z nepovedeného centru Jonáška, k překvapení všech, zapadl míč do branky. Hra se vyrovnala a my jsme i přes nabídnuté šance nedokázali soupeři odskočit, než se ve 30. minutě opřel do míče zpoza šestnáctky Rafaja a dal nám tak vedení. Do konce prvního poločasu se ještě jednou prosadil Burša, který po centrovaném míči z první uklidil míč k tyči soupeřovy brány. V druhém poločase se nám už nepodařilo prosadit, a tak jsme náskok z první půle ubránili.“

Branky: 18. Zdeněk Jonášek - 1. a 42. Antonín Burša, 30. Ondřej Rafaja. Rozhodčí: Valenta. Diváci: 48.

VELKÝ OŘECHOV – NÁVOJNÁ 4:2 (0:2)

Pavel Kopl, trenér Velké Ořechova: „Vypadalo to podobně jako na Mladcové. První poločas jsme nastoupili jako mistři třetí třídy, až ve druhém poločase hráli bojovníci z Velkého Ořechova. V úvodní části jsme umožnili soupeři dát dva góly. Výsledek byl po pětačtyřiceti minutách spravedlivý. V kabině jsme si řekli nějaké věci. Trošku jsme změnili rozestavení. Ve druhé půli nám ale hodně pomohli zkušení hráči Jirka Maňásek s Karlem Zavadilem, který k nám přišel ze Sehradic. Jsou to rozdíloví hráči. Ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší, hrálo se víceméně na jednu branku. Nakonec jsme mohli dát ještě více gólů.“

Branky: 46. a 76. Jiří Maňásek, 50. Michal Minařík, 86. Karel Zavadil - 39. Jaroslav Surý, 44. Josef Řehák. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 100.

SLOPNÉ – MLADCOVÁ B 3:1 (1:1)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „První poločas byl vyrovnaný. V prvních patnácti minutách jsme měli tři tutovky, které jsme neproměnili. Mladcová byla v úvodní části stoprocentně produktivní, z rychlého brejku se dostala do vedení. Nám se podařilo ještě v první půli vyrovnat. Po přestávce už jsme měli hru pod kontrolou. Hrálo se spíše na polovině Mladcové, kde jsme drželi balon. Dali jsme dva góly a měli klid. Hosté si vypracovali dvě slušné příležitosti, klidně mohli výsledek snížit, ale nám se to naštěstí podařilo ubránit. Spokojení jsme s výsledkem, hrou i výkonem rozhodčího Goni. Utkání odřídil s velkým přehledem, hlavně díky němu to bylo v klidu.“

Branky: 20. a 54. Petr Šůstek, 62. Pavel Misař - 5. Petr Votava. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 100.

ŠTÍPA – HVOZDNÁ 1:5 (1:2)

Aleš Ráček, sekretář FK Štípa: „Utkání začala Štípa ve velkém stylu. Podařilo se jí skórovat hned v šesté minutě. Hosté si dali vlastní gól. Všechno dění ovšem na hřišti rozhodla sedmnáctá minuta, kdy domácí brankář velmi hrubě, i když myslím si, že neúmyslně, fauloval hostujícího hráče Minaříka, pro kterého následně musela přijet sanitka, a se zlomenou nohou musel odjet do nemocnice. Jeho přestávka s kopanou bude asi delší, ale doufáme všichni, že se znovu objeví na fotbalovém hřišti. Přejeme mu co nejbližší uzdravení. Následnou penaltu hosté proměnili a štípský brankář byl hodně špatný ze svého zákroku a šel raději střídat. Hvozdná chtěla vyhrát a Štípa už ani ne, a tak derby skončilo svým způsobem již v sedmnácté minutě pro obě strany. Děkuji také všem divákům, že přes určité nadávky a pár neuvážených věcí dopadlo utkání z pohledu fanoušků (hlavně těch náctiletých malých kluků v pohodě) Divácká atmosféra byla opravdu dobrá a myslím si, že na Dukle Praha by záviděli.“

Branky: 6. Patrik Trnka vlastní - 18. Ladislav Psota z penalty, 19. a 61. Václav Srovnal, 67. Tomáš Sovadina, 76. Jan Nahodil. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 333.

1. Hvozdná 2 2 0 0 0 8:2 6

2. Slušovice B 2 2 0 0 0 7:1 6

3. Újezd 2 1 1 0 0 7:4 5

4. Jasenná 2 1 0 1 0 6:3 4

5. Návojná 2 1 0 0 1 6:4 3

6. Mladcová 2 1 0 0 1 5:4 3

7. Příluky A 2 1 0 0 1 5:4 3

8. Slopné 2 1 0 0 1 4:4 3

9. Velký Ořechov 2 1 0 0 1 5:6 3

10. Mysločovice 2 1 0 0 1 4:5 3

11. Sehradice 2 1 0 0 1 4:7 3

12. Pozlovice 2 0 0 0 2 5:7 0

13. Štípa 2 0 0 0 2 2:9 0

14. Poteč 2 0 0 0 2 0:8 0