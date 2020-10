Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „Bylo to takové derby. Místy se jiskřilo, protože kluci se dobře znají, ale celkově to bylo klidnější utkání. Vzhledem k tomu, že jsme o poločase 3:1 vedli, je pro nás bod málo. Do utkání jsme vstoupili klasicky a po náhodné střele soupeře jsme brzy prohrávali 0:1. O chvíli později jsme mohli skóre srovnat z penalty, kterou ale Dubec neproměnil. Ještě do přestávky jsme ale výsledek třemi brankami otočili. Nejprve se po rohu prosadil Nahodil, druhý gól vstřelil po samostatné akci Nedavaška. Tentýž hráč pak chvíli před přestávkou po další standardce dorážel míč do branky. Kluci si asi mysleli, že je rozhodnuto a do druhého poločasu vstoupili s tím, že je zápas vyhraný. Bohužel soupeř z brejku nejprve snížil na 3:2 a pak z penalty srovnal na 3:3. Zbytek utkání byl rozkouskovaný, my jsme se po konci jenom bili do hlavy. V penaltovém rozstřelu jsme nedali tři pokusy a nakonec padli. Uvidíme, zda to byl poslední letošní zápas nebo se ještě bude hrát.“

Branky: 39. a 45. Martin Nedavaška, 33. Jan Nahodil - 10. a 47. Patrik Mňačko, 56. Ľuboš Perniš z penalty. Rozhodčí: Mravec. Bez diváků.

MYSLOČOVICE – VYSOKÉ POLE 3:2 (2:1)

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „Až do samotného začátku utkání nebylo jasné, zda se utkání na podmáčeném terénu vůbec odehraje. Nakonec se vše povedlo a hrálo se na velmi měkkém terénu. Hosté byly v úvodu aktivnější, ale bez nebezpečnějších akcí. Nám se podařilo skórovat z první vážnější akce, kdy Konečný nacentroval z levé strany a nikým neobsazený Menša hlavou skóroval. Hosté dále měli územní převahu, ale bez vážnějších šancí. My se snažili o kombinační hru bez nakopávání. Po jedné z našich akcí si hostující hráč nešťastně sáhl rukou na míč v pokutovém území a kopala se penalta. Místo uklidnění jsme se opět nechali hosty zatlačit a ti hrozili z rychlých přechodů do útoku. Nám se dařilo být maximálně efektivní a každá z šancí, které jsme si vypracovali, "smrděla" gólem. Podobně tomu bylo i po přímém kopu skoro z půlky hřiště, kdy jsem si zaběhl za hostující obranu, kterou míč propadl a ve skluzu skóroval do protipohybu brankáře. Tato branka však pro postavení mimo hru nebyla uznána. Proto udeřilo na druhé straně. Po rohovém kopu prolétl míč malým vápnem a k našemu údivu skončil až na zadní tyči, kde překvapený Naňák břichem skóroval. Za pár minut mohlo být vyrovnáno, když hostující dobře sehráli útočnou akci, obelstili naši ofsajdovou past a ztroskotali až na našem brankáři, který tak ještě několikrát odčinil svou chybu při první brance. Do poločasu jsme mohli ještě své vedení zvýšit, ale to by musel Jarda Dřímal zachovat více klidu v zakončení na hranici pokutového kopu. Druhá půle začala pro nás už tradičně. Neuběhla ani celá minuta, centr z pravé strany, který proskočil mezi našimi stopery a neobsazený Naňák vyrovnal na 2:2. To hostům dodalo ještě více sebevědomí a podařilo se jim nás dostat pod tlak. Ani ne za 5 minut mohli jít do vedení, kdy nás přečíslili a po centru z levé strany mnou neobsazený Machů z malého vápna trefil břevno. Od toho se míč odrazil zezadu do našeho brankáře a ten ho na štěstí zalehl na brankové čáře. Pár minut na to se po mé hrubce hosté dostali do vyložené šance, kdy Machů stál opět sám před brankářem. To byl nejvyšší čas vystřídat a sledovat utkání z lavičky. Hned po mém střídání jsme zahrávali přímý kop z levé strany, na který si perfektně naběhli naši útočníci a Zavadil zavěsil. 3:2. Poté se hra hodně odehrávala uprostřed hřiště a následovala i spousta nepřesností. Hosté, kteří dorazili v 11 lidech už neměli tolik sil na těžkém terénu k dobývání naší brány. Přesto se v samém závěru utkání dostali do 100% šance, když nejprve střelou z 14 metrů trefili tyčku a po odrazu minuli prázdnou bránu. Po tomto infarktovém závěru odjeli domů s prázdnou. Díky výhře se nám podařilo odrazit z posledního místa a budeme se těšit na další utkání, snad ještě v tomto roce, o čemž pochybuji.“

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Do utkání jsme nastoupili pouze v jedenácti hráčích a bez náhradníků, protože se omluvil trenér a nás klíčový hráč Kořenek, protože si musel plnit trenérské povinnosti ve Fastavu Zlín. Bohužel to nebyla jediné absence. Další hráči se nedostavili na sraz a to bez omluvenky, takže se nám rozpadla kompletně střední záloha. Utkání hrané na velmi těžkém terénu jsme začali aktivně a vypracovali si velkou šanci, kterou bohužel Tománek neproměnil. Tak udeřilo na druhé straně. O chvilku později to bylo 2:0. Hostující obránce na velmi těžkém terénu uklouzl a nešťastné při pádu spadl rukou na míč a rozhodčí nařídil penaltu. Mysločovice zvýšily už na 3:0, ale tento gól nebyl uznán pro ofsajd. Pote jsme zlepšili hru a snížili na 2:1. V závěru poločasu se hrnul sám na brankáře Machů, ale velkou šanci trestuhodně zahodil. Do druhého poločasu jsme vlétli a hned srovnali na 2:2. Vzápětí nato trefil Machů břevno a chvíli později Naňák neproměnil samostatný nájezd na gólmana. Zahodil jsme další šance a opět platilo nedáš dodnes. Opět po laxním bráněni naší obrany domácí strhli vedení na svou stranu. My jsme dali všechny síly do útoku, ale všechny šance spálili. Domácí se snažili hrozit z brejků a standardek, ale žádnou šanci si už nevypracovali. V samém závěru si vypracoval dvě velké šance Tománek. V poslední minutě dokonce trefil tyč a z následné dorážky Machů minul odkrytou bránu. Bohužel jsme si nezasloužili prohrát, ale takový je fotbal. Domácím jsme naservírovaly tři góly na stříbrném podnose a ti z minima vytěžili maximum. Za to my jsme zazdili mnoho šancí. Absence Kořénka se ve hře dopředu i v zakončení velmi projevila.“

Branky: 9. Petr Menša, 21. Pavel Švach z penalty, 61. Bronislav Zavadil - 34. a 46. Jaroslav Naňák. Rozhodčí: Uhlár. Bez diváků.

POZLOVICE – JASENNÁ 2:4 (1:2)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenná se ve dvou posledních utkáních vzchopila a připsala si šest bodů. I tentokrát museli první tým Jasenné doplnit dorostenci, tentokrát nastoupili v základní sestavě čtyři. V brance musel absentující jedničku Špačka nahradit legenda Milan Řezníček. Hrálo se na velmi podmáčeném terénu, který domácím silovým hráčům moc neseděl.

Hosté vstoupili do zápasu ve velkém stylu. Již ve 3. minutě se prokličkoval šestnáctkou Zicha, namazal Smilkovi, ale brankář Kolář se štěstím vyrazil míč nohama na roh. V 6. minutě nahrál Gerža nabíhajícímu Kubátovi, jehož lob přes brankáře jen o centimetry minul bránu. Zaslouženého vedení se Jasenná dočkala ve 12. minutě. Mucska na vlastní půlce vybojoval míč. Předal jej na levé křídlo Smilkovi. Ten vyslal do úniku Zichu, jehož přihrávku před opuštěnou branku zakončil s přehledem Kubát. Hosté i nadále kralovali a po další krásné akci Smilka zakončoval Sušeň a zvýšil na 0:2. Pozlovice absolutně nestíhaly a na jejich branku se valila jedna akce za druhou. Ve 22. minutě Zicha nabídl míč do úniku Kovářovi. Ten však osamocen před brankářem zazmatkoval a netrefil zařízení. Jasenná až do 35. minuty zcela ovládala hřiště, ale další branku už nepřidala. Domácí se v závěrečných deseti minutách podívali i na polovinu hřiště Jasenné, ale v koncovce byli zcela bezzubí. Konec poločasu pak zdramatizoval zbytečný “penaltový faul” Gerži na hranici šestnáctky, který po konzultaci s pomezním nakonec sudí Hutěčka odpískal. Penaltu s přehledem proměnil Kuchař. Pozlovice cítily, že by snad mohly uhrát body a do druhé půle vstoupily aktivně. Jasennou však podržel dvěma dobrými zákroky Řezníček. V 50. minutě se pískala penalta po faulu na Kubáta, jenže Zicha ji kopl mizerně a nechal vyniknout Koláře. Domácí byli blízko vyrovnání v 52. minutě, kdy byl v šestnáctce Jasenné pořádný závar, který zakončil Stolařík nepřesnou střelou se šesti metrů. Hráči Pozlovic poté hodně přitvrdili, což jim toleroval i hlavní sudí, ale Jasenná odpověděla fotbalově. V 57. minutě se dostal míč ke Kubátovi a ten ho z osmnácti metrů krásně zakroutil do šibenice. V 61. minutě zahrával Sušeň roh. Centr propadl až na zadní tyč ke zcela volnému Jurčákovi a ten už věděl co s ním. Pozlovice dokázaly v 66. minutě po důrazu před brankou snížit na 2:4, síť rozvlnil Stolařík. Zvýšit vedení Jasenné mohl dvakrát Zicha. Nejdříve jeho nepovedené zakončení vykopl z brankové čáry obránce, následnou tutovku zahodil střelou mimo tři tyče. Domácí byli hodně frustrovaní, protože vůbec nestíhali a Jasenná byla ráda, že odjela bez nějakého vážného zranění. Závěrečná krásná akce hostů přišla v 87. minutě, když šel míč po ose Smilek, Zicha, Jurčák. Toho však vychytal Kolář.“

Branky: 45. Josef Kuchař z penalty, 66. Jaromír Stolařík – 11. a 57. Martin Kubát, 19. Martin Sušeň, 60. Petr Jurčák. Rozhodčí: Böhm. Bez diváků.

MLADCOVÁ B – PŘÍLUKY 3:2 (0:0)

Pavel Matula, trenér Mladcové B: „Pro nás to byl těžký zápas. Herně to bylo vyrovnané, šance se střídaly na obou stranách. Hosté v závěru prvního poločasu přišli o vyloučeného hráče, ale v oslabení se ještě více semkli. Pro nás bylo horší hrát proti deseti než jedenácti. I když jsme vedli, Příluky výsledek nejprve vyrovnaly pak skóre dokonce otočily na 2:1. Závěr už ale patřil nám. Na konci jsme dali dva góly a zápas rozhodli. Za vítězství jsme moc rádi. Spokojenost je maximální.“

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Do utkání jsme nastoupili bez tří hráčů základu, ale i tak se nás domácí báli a angažovali do zápasu raději top hráče z A týmu. První poločas byl vyrovnaný, bohužel jsme přišli o jednoho hráče v poli, který jako poslední fauloval a dostal červenou kartu. Ve druhém poločase domácí vstřelili po rohu vedoucí gól, ale to nás naopak nakoplo a i v deseti jsme zatlačili domácí do defenzivy a postupně ovládali hru. Náš Adamík se objevil ve zjevné brankové příležitosti, ale před šestnáctkou byl zezadu faulován. K překvapení všech rozhodčí Lebloch nejenže faulujícího domácího nevyloučil, ale neudělil mu ani žlutou kartu. I přes zjevné pískání rozhodčího Leblocha ve prospěch domácích jsme šli za svým cílem, který jsme vyjádřili dvěma góly. Byla jen škoda, že jsme nezvládli závěr zápasu a nechali soupeře otočit. I tak jsme ale podali proti dvanácti domácím dobrý výkon a následující přestávka nám pomůže být pro příští zápas kompletní.“

Branky: 53. Jan Brhel, 88. David Vaněk, 89. Martin Čihánek Martin - 66. Plata Lerma Diego Fernando, 80. Radek Machalíček. Rozhodčí: Lebloch. Červená karta: 44. Marek Šranko (Příluky). Bez diváků.

SLOPNÉ – SLUŠOVICE B 1:5 (0:3)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic B: „Jak napovídá výsledek, bylo to jednoznačné utkání. Od začátku zápasu až do jeho konce jsme byli herně lepší. Vytvářeli jsme si šance. Kdyby první poločase skončil 5:0, nikdo by se nedivil. Nakonec jsme se prosadili jenom třikrát, po přestávce jsme přidali další tři góly, jeden nám ale rozhodčí neuznal. Musím říct, že po dlouhé době nám vyšlo úplně všechno. Nedělali jsme chyby, daly branky. Kluci to prostě odmakali. Byli to zasloužené tři body. Podali jsme kolektivní výkon. Hlavně Luděk Lošták ukázal svoji kvalitu a velký přehled. Potvrdil, že je to pan fotbalista. V utkání byl rozdílovým hráčem. Konečně bylo vidět, že dvakrát týdně poctivě trénujeme. I když jsme některé zápasy prohráli, většinou to bylo smolně a jenom o gól. Kaňka na tom všem je, že už se na podzim asi hrát nebude.“

Branky: 89. Libor Žáček - 36., 75. a 78. Luděk Lošťák, 10. David Gajdůšek, 24. Jakub Hrnčiřík. Rozhodčí: Fojtů. Bez diváků.

ÚJEZD – LHOTA NEHRÁNO. ODLOŽENO KVŮLI NEREGULÉRNÍMU TERÉNU.

ŠTÍPA – NÁVOJNÁ NEHRÁNO. ODLOŽENO KVŮLI KORONAVIRU

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „V týmu máme nějaké nakažené hráče, takže jsme nechtěli riskovat a po dohodě se soupeřem jsme utkání odložili.“