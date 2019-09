Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenné se nedaří a tentokrát narazila na jednoho z kandidátů na první příčku v okresním přeboru, tým Hvozdné. Úvodní desetiminutovka byla zcela v režii hostů. V největší šanci byl v 8. minutě Peňas, který nastřelil břevno. Poté se hra vyrovnala a Jasenná se dostávala čím dál víc do hry. Ve 23. minutě zahrával rohový kop Jurčák. Dělovku Gerži pod břevno vyhlavičkoval Peňas. Ve 29. minutě zahrával Jurčák další roh, míč krásně našel Sušně, jehož hlavička šla jen těsně nad branku. Tlak Jasenná vystupňoval dělovkou Zichy ze třiceti metrů, která skončila na břevně. Hned z protiútoku se dostal opět do dobré situace hvozdenský Peňas, ale tentokrát špatně trefil míč. V poločasové přestávce bylo v kabině Hvozdné hodně rušno a naštvaný trenér Bořuta byl slyšet až ven. Druhá půle nabídla trvalý tlak Hvozdné. Vypadalo to, že hráči Jasenné čekají, až dostanou branku. Hosté nakopávali dlouhé balony za obranu, ale jasenská obrana i se štěstím dlouho vzdorovala. V 59. minutě přišlo varování, když po samostatné akci nastřelil tyčku Trnka. V 65. minutě byl v šestnáctce přehnaně důrazný domácí bek Řezníček a rozhodčí Minařík nařídil pokutový kop, který Nahodil proměnil. V 79. minutě zahrávali hosté trestný kop z pětadvaceti metrů a tvrdá dělovka sestřelila domácího Bajzu ve zdi, který poté zůstal v bolestech ležet. Hráči Hvozdné však pokračovali ve hře a Nahodil dotlačil míč podruhé za Špačkova záda. V 81. minutě dovršil Nahodil hattrick a uzavřel tím skóre zápasu na konečných 0:3. Výhra Hvozdné je za trvalý tlak ve druhém poločase zcela zasloužená.

Branky: 66. z penalty, 79. a 82. Jan Nahodil. Rozhodčí: Minařík. Diváci: 150.

SEHRADICE – POTEČ 4:0 (2:0)

Jakub Vaculka, útočník Sokola Sehradice: „Po výhře ve Slušovicích jsme chtěli doma potvrdit dobrou formu a herní pohodu. Věděli jsme, že Poteč má kvalitní kádr a nebude to jednoduché. Snažili jsme se hrát svoji hru a vstřelit rychlý gól. Šance jsme si vytvořili od začátku, ale i Poteč měla nebezpečné situace a utkání bylo vyrovnané. Pomohl nám první gól, po dobré akci se ke mě odrazil balon a nebylo složité ho doklepnout do brány. Po prvním gólu jsme se uklidnili a vytvářeli si čím dál víc šancí. Podařilo se nám vstřelit druhý gól, ale v závěru první půle mohli hosté snížit, když nájezd Libora Faldíka skvěle chytl brankář Vorel. Do kabin se šlo za stavu 2:0. My jsme chtěli přidat ještě jeden gól, který by nás uklidnil. To se podařilo brzy, kdy obránci zachybovali a nájezd na gólmana jsem naštěstí proměnil. Za stavu 3:0 jsme hráli uvolněně. Poté Marek Macík pěkně přihrál střídajícímu Kubovi Maňasovi a ten uklidil balon do sítě. Jsme spokojení, že máme zasloužené tři body a budeme se připravovat na Újezd, kde to bude velmi těžký zápas.“

Branky: 29. a 48. Jakub Vaculka, 36. Jan Plášek Jan, 79. Jakub Maňas. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 50.

PŘÍLUKY – ŠTÍPA 1:2 NA PENALTY (1:1)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: Příluky přivítaly na svém hřišti soupeře ze Štípy a hned v první minutě měl obrovskou šanci domácí Mezírka, ale nedal. Domácí podnikali i nadále útoky na bránu hostí a v 6. minutě se prosadil z bezprostřední blízkosti M. Frolek a bylo to 1:0. Mohlo to být 2:0, ale centr Adamíka do vápna Mezírka usměrnil nad bránu hostí. Štípa po jednom ze svých brejků se dostala překvapivě za obranu domácích a T. Holíkem vyrovnala na 1:1. Do poločasu se skóre již neměnilo, hra se odehrávala převážně uprostřed hřiště. Ve 45. minutě přišlo vyloučení domácího obránce Janků, který jako poslední fauloval protihráče a viděl tak červenou kartu. Ve druhém poločase se hosté snažili využít svou přesilovku, ale i přes některé velké šance se jim to nepodařilo. Domácí se v závěru přece jenom osmělili dopředu a v 80. minutě přišla sporná situace, kdy byl podražen ve vápně unikající domácí kapitán Julina, ale hlavní rozhodčí penaltu nepískl. Rozhodovaly tak o výsledku zápasu pokutové kopy a v nich měli větší štěstí hosté.“

Branky: 6. Marcel Frolek - 11. Tomáš Holík. Rozhodčí: Kadlčák. Červená karta: 45. Lukáš Janků (Příluky). Diváci: 60.

MYSLOČOVICE – ÚJEZD 2:3 NA PENALTY (1:0)

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „První poločas utkání mnoho šancí nenabídl a hra se odehrávala především uprostřed hřiště. Hrozili jsme především ze standardních situací. Z jedné takové jsme vsítili i první branku, kdy jsem rozehrál standardní situaci z poloviny hřiště za soupeřovu obranu a nikým neatakovaný Dřímal v pohodě hlavou zavěsil. Soupeř si vytvořil několik slibných šancí, které však skončily rohem. Jen za první poločas jich kopali snad deset. Do druhé půlky jsme nastoupili s cílem hlavně neinkasovat a nejlépe branku přidat, což se nám i po akci Gazdoše, který z ostrého úhlu propálil hostujícího gólmana, povedlo. Dvoubrankový náskok se nám však nepodařilo udržet. Po prostřídání hráčů se nám nedařilo udržet míč vepředu a soupeř nás začal výrazně přehrávat. První branku vstřelil Hrnčiřík poté, co na hranici malého vápna vyhrál hlavičkový souboj s Dřímalem a míč umístil pod břevno domácí branky. Druhou branku přidali hosté poté, co se nám nepodařilo dostatečně odkopnout míč a po centru z pravé strany prošla přihrávka přes malé vápno a na zadní tyči nehlídaný Fiodor uklidil do prázdné brány. V penaltách nejprve Valčík vychytal hostujícího kapitána Bělašku, ale výhodu jsme nepotvrdili. Nejprve Petružálek poslal raketu do kosmu a poté Jägerovu pomalou střelu k tyči hostující gólman zlikvidoval. Hosté tak dokonali obrat utkání a odvezli si dva body.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Jedna stará pravda říká, že historie se neopakuje, ovšem v druhém podzimním venkovním zápase Újezdu se toto nepotvrdilo. Hostům chybělo z různých důvodů šest hráčů, z toho čtyři ze základní sestavy. Zvláště absence obou útočníků Vaculína a Stružky se ukázala pro hosty docela citelná. Újezd měl více ze hry a vytvořil si šance a za utkání kopal snad dvacet rohů. Jenže zbrklost a nepřesnost byla hlavní příčinou, proč se hosté nedokázali střelecky prosadit. To se naopak podařilo domácím a po šedesátimetrovém nákopu z vlastní poloviny zaváhala hostující obrana i brankář a pouze statovali u nijak nebezpečné hlavičky domácího hráče, která ale kupodivu skončila v bráně. Druhý poločas probíhal ve stejném duchu. Hosté měli opticky mírnou herní převahu, jenže ve finální fázi byli jaloví a nepřesní. Nakonec se tak po druhé v zápase trefil mladý šikovný hráč Mysločovic, který si pohrál s obránci Újezdu a tvrdou ránou prostřelil Bodláka podruhé. Blížil se konec zápasu a s hosty to i díky jejich mizerné produktivitě nevypadalo vůbec dobře. Jenže v 79. minutě se konečně hlavou trefil do sítě domácích Hrnčiřík a hosté oprášili vzpomínky na Jasennou. Začali hrát vabank a vytvořili si velký tlak, který po nezištné přihrávce navrátilce do sestavy Kráčalíka uklidil na zadní tyči míč do sítě střídající dorostenec Fiodor. Zápas tak znovu skončil venkovní remízou pro Újezd a v dovednostní soutěži v podobě penaltového rozstřelu byli hosté stejně jako v Jasenné úspěšnější.“

Branky: 27. Milan Dřímal, 59. Dominik Gazdoš - 79. Jindřich Hrnčiřík, 88. Lukáš Fiodor. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 50.

VELKÝ OŘECHOV – SLUŠOVICE B 2:1 (1:0)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Byl trochu jiný zápas než ty předchozí. Hlavně hodně bojovný. Udělali jsme spousty chyb. Náš výkon byl hodně poznamenaný neúčastí čtyř klíčových hráčů, takže jsme museli hodně improvizovat. Co jsme ztratili na fotbalovosti, to jsme nahradili bojovností a kolektivním výkonem, což nakonec rozhodlo. Dali jsme krásné branky po pěkných vypracovaných akcích. Bohužel před koncem si nechali dát střelou z dálky gól. Sice byl krásný, ale taky trochu náhodný. Posledních dvacet minut jsem sestavu prostřídal, jenom jsme se bránili a snažili náskok udržet, což se nám podařilo.“

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „Nevyšly nám vstupy do obou poločasů, kdy většina hráčů působila nesoustředěně a nabídla soupeři prostor k individuálním akcím, ze kterých padly hezké branky. Ořechov nám dal lekci z efektivity, když z mála vytěžil maximum. Nám se podařilo korigovat stav krásnou střelou Klimta v 75. minutě, ale ani závěrečný tlak na body nestačil.“

Branky: 6. Pavel Budjač, 56. Jakub Talášek - 75. Jakub Klimt. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 70.

SLOPNÉ – POZLOVICE 5:0 (3:0)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Zápas jsme rozhodli už v prvním poločase, který jsme vyhráli 3:0. Pozlovice si v úvodní části taky vytvořily několik šancí, podržel nás gólman, který chytil tři tutovky. Hosté ve druhé půli fyzicky odpadli. Byli úplně bez pohybu. My jsme Pozlovice přehrávali, drželi míč a vedení si pohlídali. V 58. minutě jsme přidali čtvrtý gól a pak ještě pátý. Hosté měli taky pár příležitostí, ale nebyli schopní dát branku. Emoce přinesly zákroky hostujícího kapitána, který předvedl několik dost často nevybíravých zákroků. Po jednom z nich náš hráč naletěl na zeď, další byl zase došlápnutý. Bohužel rozhodčí nedal žádnou kartu, proto se utkání chvílemi zvrhávalo.“

Branky: 25. a 43. Libor Žáček, 10. Štěpán Švach, 58. Jakub Hulín, 70. Patrik Valenta. Rozhodčí: Malota. Diváci: 120.

MLADCOVÁ B – NÁVOJNÁ 3:2 NA PENALTY (1:2)

Radek Klepal, místopředseda FK Mladová: „Vyrovnané utkání se spoustou nepřesností z obou stran skončilo nakonec zaslouženou remízou a bonusový bod navíc nám opět vychytal matador Radek Ondráš. Naše sestava plná bratří Vaňků se v úvodní čtvrthodince hledala, ale ihned po jejím uplynutí jsme z první vážnější akce udeřili. Čihánek dostal míč do běhu a sám před gólmanem nezaváhal. Za chvíli po centru Vaňka zakončoval Mehmedi, ale jeho volej mířil nad. Opticky více ze hry však měli hosté a ve 20. minutě srovnal skóre hlavičkou nehlídaný hráč na malém vápně. Z vyrovnání jsme se vzpamatovali až před přestávkou, nejprve ve 38. minutě pálil Mehmedi těsně nad břevno a vzápětí znovu unikl Čihánek, ale namísto zakončení ještě přihrával Vyvlečkovi, kterého hostující obrana zablokovala. A tak přišel gól na druhé straně, minutu před pauzou jsme po trestném kopu opět nechali hosty zblízka zakončit a do šaten se šlo za stavu 1:2. Po poločasovém prostřídání sestavy jsme do druhé půle vstoupili aktivně, ale Chludil, ani David Vaněk šance neproměnili. Hosté byli i nadále nebezpeční, v 54. minutě mířil volej naštěstí mimo a po hodině hry si po centrovaném míči dal málem vlastňáka Fabík, skvěle však zakročil Ondráš. Naše snaha byla korunována v 76. minutě, kdy se po trestném kopu hlavou prosadil Jankovič. I přes několik dalších možností na obou stranách se už skóre neměnilo a v závěrečných penaltách úřadoval Ondráš.“

Branky: 15. Martin Čihánek, 77. Patrik Jankovič - 20. Ondřej Macháč, 44. Martin Ptáček. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 70.

1. Hvozdná 4 4 0 0 0 15:2 12

2. Újezd 4 2 2 0 0 17:9 10

3. Velký Ořechov 4 3 0 0 1 12:7 9

4. Sehradice 4 3 0 0 1 11:8 9

5. Slopné 3 2 0 0 1 9:4 6

6. Slušovice B 4 2 0 0 2 9:6 6

7. Mysločovice 4 1 1 1 1 8:9 6

8. Štípa 4 1 1 0 2 13:11 5

9. Mladcová B 4 1 1 0 2 7:10 5

10. Návojná 3 1 0 1 1 8:6 4

11. Příluky 4 1 0 1 2 9:13 4

12. Jasenná 4 1 0 1 2 7:16 4

13. Poteč 4 0 0 1 3 2:14 1

14. Pozlovice 4 0 0 0 4 5:17 0

