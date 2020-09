Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „Štípa se v létě posílila o pět hráčů z Provodova a my také jsme získali nějaké nové hráče. Pro oba týmy to byl velký svátek, pro Hvozdnou jde o největší derby.

Od začátku se hrál oboustranně výborný zápas, který neměl skončit bez branek, ale spíš remízou 4:4. Šance totiž měly oba týmy. My jsme dvakrát nastřelili tyč, nějakou tutovku nedal Janoš. Celkově to ale bylo jako na houpačce. Chvilku dominoval jede tým, pak druhý. Nám patřil hlavně závěr, kdy jsme si od 85. minuty vytvořili velký závar, ve kterém jsme nastřelili břevno i tyčku. Možná i kvůli tomu jsem trošku zklamaný, že se v penaltovém rozstřelu štěstí nepřiklonilo na naši stranu. Bod navíc jsme si možná zasloužili víc. Pochválit musím rozhodčího Uhlára, který to zvládl výborně. Na hřišti si udělal pořádek. Zapomenout nesmím na diváky. Došlo jich tři sta, vytvořili dobrou kulisu.“

Matěj Ráček, hráč Štípy: „Místní derby se odehrálo před početnou diváckou kulisou. Celé utkání bylo vyrovnané odehrávající se většinou ve středu hřiště. Pohledný fotbal to rozhodně nebyl, vážných šancí bylo minimum, a tak nakonec zápas skončil zaslouženou remízou. Štěstí se nakonec přiklonilo k hostujícímu mužstvu při penaltovém rozstřelu, při kterém vynikl ještě ani ne sedmnáctiletý štípský brankář Aleš Hambálek, který domácím chytil dvě penalty. Kaňkou tohoto utkání bylo chování některých domácích diváků, kteří amplionem hrubě uráželi sudího.“

Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 285.

POZLOVICE – ÚJEZD 3:2 (2:2)

Branky: 15. Josef Kuchař z penalty, 17. Marek Jančařík, 56. Josef Kuchař - 30. a 32. Tomáš Bělaška. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 100.

MYSLOČOVICE – SLOPNÉ 2:1 (0:0)

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „Utkání začalo opatrnou hrou s mnoha nepřesnostmi na obou stranách. Ty byly velmi často způsobeny i těžkým terénem po předchozím dešti a utkání B mužstva. V začátku utkání jsme se dostali do několika slibných šancí, ve kterých jsme však byli zbytečně zbrklí a nedokázali výrazně souepeře ohrozit. Hosté spoléhali především na nákopy za naši obranu a rychlé brejky. V tomto terénu bylo pro beky velmi složité se situaci přizpůsobit a útočníky stíhat. Avšak soupeř si žádnou vážnější situaci nevypracoval. Při jedné z těchto akcí došlo k nezaviněnému zranění našeho brankáře a ten musel být již v 19. minutě střídán a do branky nastoupil ze středu hřiště fotbalový univerzál Petlach. Ten se po vleklém zranění vrátil do sestavy a mimo rozhodcování si vyzkoušel i svou další oblíbenou činnost. Toto střídání bylo pro naši již tak obměněnou sestavu citelný zásah a kvalita hry ještě více utrpěla. Ačkoliv jsme si vytvořili více šancí než soupeř, poločasové skóre zůstalo bez branek. Do druhé půle jsme nastoupili s větším odhodláním a především díky dobrému napadání soupeře při jeho rozehrávce ve středu hřiště se nám podařilo eliminovat jeho sílu. Jako velmi přínosný se ukázal příchod Menši z Malenovic, který nejen, že skvěle rozvracel útoky soupeře, ale zakládal i nebezpečné akce. Do vedení jsme se dostali po akci po pravé straně a skvělém centru Hradila na zadní tyč, kde již zkušeně čekal nikým neobsazený znovuzrozený kanonýr Švach. Míč si díky vytrénovaným tělesným proporcím srazil přímo na nohu a křížným volejem nás dostal do vedení. Po vstřelené brance pokračovala hra v nepřesnostech. Jednu z nich jen o několik minut později předvedl "gólman" Petlach, když se snažil odehrát míč levou nohou. Našel však jen nohu soupeře, který mu nedal šanci a vyrovnal na 1:1.

V 80. minutě po dobrém rohovém kopu Menši naběhl na zadní tyč velezkušený hlavičkář Teplý a z hranice malého vápna nedal hostujícímu brankáři žádnou šanci. Poté jsme se zbytečně opět zatáhli a víceméně jen bránili. Avšak dobrou obrannou hrou jsme soupeře do žádné zásadní šance nepustili a doslova vybojovali první letošní vítězství. V tomto složitém utkání bych rád i přes chybu vyzdvihl výkon Petlacha v bráně, který si počínal suverénně a dále pak novice Menšu, který svým výkonem pozdvihl celou naši hru.“

Branky: 51. Pavel Švach, 80. Tomáš Teplý - 70. Marek Červík. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 75.

VYSOKÉ POLE – MLADCOVÁ B 5:2 (0:2)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Sedm gólů, dvě zahozené penalty a nespočet šancí na obou stranách. To nabídl zápas Vysokého Pole a Mladcové. Po prvním poločase to s námi nevypadalo vůbec dobře. Opět jsme doplatili na neproměňování šancí a dostávání blbých gólů, ale nehráli jsme nejhůř. Do druhého poločasu jsme vlétli a dali dva rychlé góly, které zápasy rozhodly, protože jsme výsledek obrátili. Samozřejmě tímto musím poděkovat Janovi Doruškovi, který dal hattrick a skvělým výkonem pomohl k výhře. Další střelci byli Naňák a Slovák. Myslím, že za výkon co jsme předvedli, jsme si tři body zasloužili a jsem za ně strašně rád.“

Branky: 52., 58. a 87. Jan Doruška, 54. Marek Slovák, 71. Jaroslav Naňák - 17. David Vaněk, 29. Lukáš Vozník. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 150.

JASENNÁ – NÁVOJNÁ 1:5 (0:4)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Výhra Návojné je zasloužená. Hosté dobře napadali domácí rozehrávku, byli důrazní v soubojích, ale hlavně efektivní v zakončení. Výsledek ale neodpovídá průběhu zápasu, takový debakl si Jasenná nezasloužila. Hosté byli od úvodu aktivní a hned v 9. minutě se dostali do vedení po brance Šánka, který s přispěním tyčky otevřel skóre. Když dal v 19. minutě gól na 0:2 Ptáček, nevypadalo to s domácími moc dobře. Jasenná se snažila přes důraznou defenzivu dostat k zakončení. Poprvé se jí to povedlo ve 23. minutě. Osamocený Smilek míč jenom nakopl do gólmana Šenkeříka. Ve 39. minutě se hostující šestnáctkou prokličkoval Sušeň, nabídl míč osamocenému Kubátovi, který však zbytečně pouštěl míč za sebe a z akce nic nebylo. A tak přišel tvrdý trest. Ve 41. minutě se trefil Raja a bylo to 0:3. Aby toho nebylo málo, vzápětí zasadil Jasenné těžké K.O. svojí druhou trefou Ptáček. Domácí se však nevzdali a ve druhé půli soupeře zatlačili. Patnáct minut se hrálo jenom na útočné půlce Jasenné. Ve 48. minutě krásně vypálil z dvaceti metrů Maliňák, ale Šenkeřík v brance předvedl skvělý zákrok. Tentýž domácí hráč měl gól na hlavě v 59. minutě, jenže po centru Jurčáka minul zařízení. Zasloužené branky se domácí dočkali v 61. minutě, kdy se z hranice šestnáctky trefil Jurčák. Jasenná i nadále útočila, jenže přišel rychlý brejk a branka Janáče na 1:5. Do konce zápasu už to byl boj ve středu hřiště a diváci se už branky nedočkali. Návojná si tak potvrdila první místo v okresním přeboru,pro domácí je výsledek ovšem až moc krutý.“

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné:„Zase jsme začali dobře a po prvním poločase vedli 4:0. Musím ale říct, že jsme měli hodně štěstí, protože konečně jsme proměňovali svoje šance. Nebylo to jak v minulých zápasech, kdy jsme polovinu tutovek zahodili. Nyní jsme byli v koncovce téměř stoprocentní. Navíc nás podržel výborný gólman, který chytil soupeři minimálně tři tutovky. Výsledek po prvním poločase byl pro domácí krutý. Nám se ale do druhé půle nastupovalo celkem v poklidu. Hlavně jsme nechtěli dostat brzy gól. My jsme se po přestávce trochu stáhli do defenzivy a čekali na soupeře, co vymyslí. Zbytek utkání nebyl příliš pohledný. Domácí pouze nakopávali dlouhé míče dopředu. I když výsledek zkorigovali, my jsme vzápětí přidali pátý gól a zápas v pohodě dohráli. Jsme spokojení. Jasenná byl z těch čtyř zápasů nejlepším soupeřem. Mužem zápasu byl náš gólman.“

Branky: 61. Petr Jurčák - 19. a 44. Martin Ptáček, 9. Jakub Šánek, 42. Jan Raja, 69. Václav Janáč. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 60.

POTEČ – PŘÍLUKY 2:3 (0:0)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Utkání jsme začali nervózněji, ale přesto jsme v prvním poločase ovládali hru. Bohužel jsme naši převahu nevyjádřili gólově, a tak rozhodl o bodech až druhý poločas. Po zásluze jsme dvakrát vedli, ale domácím se podařilo vždy vyrovnat. Nakonec se nám naše trpělivá hra vyplatila a v závěru jsme strhli výhru na naší stranu.“

Branky: 70. Michal Slovák, 81. Ľuboš Perniš - 64. Radek Machalíček, 74. Ladislav Bahulík, 90. Vladimír Kojetínský. Rozhodčí: Krajča. Diváci: 80.

LHOTA – SLUŠOVICE B 5:4 (2:3)

Petr Prokop, předseda klubu FK Lhota: „Od začátku do konce to bylo divoké utkání. Diváci se ale nenudili. Hlavně pro ně to byl zajímavý zápas s hokejovým výsledkem. Padlo devět branek, bylo se na co dívat. Vše začalo hned ve třetí minutě, kdy padl první gól. Soupeř jsme zaskočili nečekanou střelou z pravé strany zpoza velkého vápna. Slušovice však do tří minut vyrovnaly a výsledek do poločasu otočily na 2:3. Nám nepomohlo ani vedení 2:1. Ve druhém poločase jsme se dostali více do kombinace. Měly jsme i víc šancí. V 66. minutě se nám podařilo vyrovnat. Vzápětí jsme dali gól na 4:3, což nás hodně povzbudilo. Po standardní situaci jsme hostům odskočili na 5:3. V tu chvíli to vypadalo, že se závěr v poklidu dohraje, Slušovice z poslední standardky výsledek snížily. Třem bodům jsem rád. Náš výkon ale nebyl takový, jako proti Štípě. Nebyli jsme pod takový tlakem. Na to, že jsme hráli doma, jsme to ale představovali trošku lepší. Ale tři body máme a to je podstatné.“

Branky: 3. Lukáš Mikeštík, 11. Jakub Bartoň, 66. Libor Brázda, 68. Marek Bartoň, 84. Radim Střelec - 18. a 90. Luděk Lošťák, 6. Jiří Vyoral, 38. Jakub Hrnčiřík. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 150.